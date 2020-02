A Huawei bemutatta a megújult MateBook X Pro-t

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága bemutatta a MateBook X Pro notebook legújabb változatát.

A művészi kialakítású zászlóshajó notebook új magasságokba emeli a teljesítményt és az összekapcsoltságot, a világ leggyorsabb Wi-Fi-je pedig korlátlan élményt biztosít felhasználójának. Az ultrakönnyű és vékony, mindössze 1,3 kg-os és 14,6 milliméteres, egyszerűen hordozható Matebook X Pro kiváló társa lehet a sokat utazó üzletembereknek, a profi tartalomgyártóknak, és a nagy teljesítményt igénylő felhasználóknak egyaránt. A vállalat az új MateBook X Pro mellett két másik ultrakönnyű, nagy teljesítményű notebook, a Matebook D 14 és 15 érkezését is bejelentette.

„Ultravékony zászlóshajó notebook-ként az új MateBook X Pro a Huawei minden erősségét ötvözi. Az Ultra FullView érintőképernyő, az energiafogyasztás, a teljesítmény és az összes forgatókönyvre kiterjedő összekapcsoltság lehetővé teszik, hogy a felhasználók minden körülmény között produktívak maradjanak. A prémium kialakítás, az innovatív technológiák és az intelligencia már a MateBook X Pro sorozat DNS-ébe van kódolva, amit az új változat csak megerősít. A készülék az eddigi legerősebb és legintelligensebb notebook-unk, melyet nagy izgalommal mutatunk ma be”

– mondta a vállalat virtuális sajtótájékoztatóján Wang Yinfeng, a Huawei Fogyasztói Üzletága PC- és Tablet divíziójának elnöke.

A Huawei MateBook X Pro a legújabb notebook innováció megtestesítője. Ultravékony, mindössze 14,6 milliméteres kialakításának, és 1,33 kg-os súlyának köszönhetően rendkívül könnyen hordozható, ugyanakkor nagyon komoly teljesítményre képes. Az Ultra FullView kijelzővel felszerelt készülék 91 százalékos kijelző-test aránnyal rendelkezik. A szokatlannak tűnő, 3:2 kijelző felbontás sokkal eredményesebb munkavégzést és tartalomgyártást tesz lehetővé, mint a hagyományos széles képernyőjű készülékek. A 13,9”-es LTPS kijelző megjeleníti az akár 3K felbontású tartalmakat is, valamint az sRGB színtér száz százalékát. A gazdag színvilág és a 3K felbontás magával ragadóbb élményt biztosít, mint korábban bármikor. Támogatja továbbá a tízpontos multi-touch gesztusvezérelt képkészítést is, ami új és intuitív lehetőségeket ad a felhasználók kezébe.

Új generációs hűtéssel még többet hozhatunk ki a csúcsprocesszorból

A készüléket tízedik generációs Intel® Core i7-10510U és i5-10210U processzorral és 2 GB GDDR5-ös NVIDIA® GeForce MX250 videókártyával szerelte fel a gyártó. A hűtéshez használt rendszer dinamikusan vált aktív és passzív módok között a hatékony és csendes hűtés eléréséért, míg a két Huawei Shark Fin Fan 2.0 nagyobb légkibocsátást biztosít. Négy hangszórójának köszönhetően a készülék kivételes hangzást tesz lehetővé, így azt az érzetet kelti, mintha a felhasználó az események középpontjában lenne.

SuperCharge és a világ leggyorsabb Wi-Fi-je fokozza az élményt

A notebook 56 Wh-s akkumulátora egész napos, vezeték nélküli használatot tesz lehetővé. A készülék 65 W-os Type-C hordozható adapterrel érkezik, és bizonyos okostelefonok esetében a szupergyors töltést is lehetővé teszi. A MateBook X Pro támogatja a világ leggyorsabb notebook-on elérhető Wi-Fi-jét is, ami jobb jelerősséget és stabilabb kapcsolatot biztosít, mint valaha. A Bluetooth 5.0 pedig gyorsabb adatátvitelt és nagyobb lefedettséget biztosít, mint a korábbi verziói. Ez azt jelenti, hogy az új notebook nagyobb távolságról is jobban képes az összekapcsolódásra.

A Multi-képernyővel megszűnik a korlát Windows és Android között

A Multi-képernyő funkció nemcsak a fájlátvitelt teszi lehetővé, hanem tökéletes együttműködést is biztosít a telefon és laptop között. A MateBook képességeit használva a Huawei eltörölte a határt a Windows és Android architektúrák között. Ezentúl a billentyűzet, a kamera, az egér és a mikrofon is használható az okostelefonnal, ami még nagyobb kényelmet biztosít.

Az ujjlenyomat-olvasó gomb és a visszahúzódó kamera kényelmes, egyedi élményt biztosítanak. Előbbivel indításnál egyszerűen feloldható a készülék, míg utóbbi a kijelző maximalizálásával egyszerre védi a felhasználó adatait. A Huawei a jövőben folytatja vezető okostelefon-innovációinak integrálását PC termékeibe, melyekkel a felhasználói élményt kívánja kibővíteni és fokozni.

Árak és elérhetőség

A MateBook X Pro Mystic Silver, Space Gray, illetve az új Emerald Green színekben áprilistól lesz elérhető Európában, az ázsiai–csendes-óceáni térségben, Oroszországban, Latin-Amerikában, Japánban és a Közel-Keleten.

Készülék Specifikációk Ár Huawei MateBook X Pro i5/16GB/512GB/UMA/Touchscreen 1,499 € Huawei MateBook X Pro i5/16GB/512GB/MX250/Touchscreen 1,699 € Huawei MateBook X Pro i7/16GB/1TB/MX250/ Touchscreen 1,999 €

MateBook D 15 – Kicsi a bors, de erős

A MateBook D 15 notebookot, amely kategóriájában az egyik legkisebb és legkönnyebb 15.6”-es laptop a piacon, mindössze 5,3 mm vastag FullView kijelzővel szerelte fel a gyártó. A kijelzőt három ultravékony káva fogja közre, melynek köszönhetően a laptop 87 százalékos képernyő-test aránnyal rendelkezik. A készülék 16:9-es IPS kijelzője támogatja a Full HD (1920×1080) felbontást és maximum 178 fokban nyílik fel, így tökéletes a nagy felbontású tartalmakhoz vagy Blu-ray filmekhez.

Bivalyerős processzorral, hatékonyabb hűtés

A MateBook D15-öt AMD Ryzen™ processzor hajtja, amely erős teljesítmény mellett nagyfokú stabilitást és megbízhatóságot biztosít. Az AMD Radeon Vega 8 Graphics gondoskodik a grafikai feldolgozásról. Ezt a notebook-ot is a Huawei Shark Fin Fan legújabb változatával szerelte fel a gyártó. Az új s-alakú rotoroknak köszönhetően a hűtési rendszer dinamikusan optimalizálja a levegő áramlását, ezzel segítve a hűtést és a notebook teljesítményét. A készülékhez egy 65 W-os USB-C töltő és USB-C-USB-B átalakító is jár, amely véd a túlhevülés ellen is és automatikusan leállítja a töltést, ha a hőmérséklet túllépné a biztonságos határt.

A MateBook D 15 8GB DDR4 memóriával rendelkezik. A készüléket két módon lehet konfigurálni, az SSD-vel vagy az SSD és a merevlemez kombinációjával. A notebook szintén rendelkezik az új Huawei Share funkciókkal, melyeknek köszönhetően a felhasználók könnyen húzhatnak át fájlokat egy okostelefon és a notebook között. A MateBook D 15 már elérhető Európában is.

Készülék Specifikációk Ár Huawei MateBook D 15 R7/8G/512G 799 € Huawei MateBook D 15 R5/8G/256G 649 €

MateBook D 14 – A legkisebb testvér

A MateBook X Pro és a MateBook D 15 mellett megjelent kistestvérük, a MateBook D 14 is, amely kisebb – 14”-es – méretével és újításaival a legújabb notebook technológia iránt érdeklődő fiatal felhasználókat célozza meg.