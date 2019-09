Brutálisak lettek a HP új gamer laptopjai

A HP az OMEN termékek széles kínálatát mutatja be szeptember 21-én és 22-én a V4 Future Sports Festivalon, ahol a látogatókat ismert streamerekkel, a profik elleni PUBG meccsekkel és a legerősebb gépekkel várja a vállalat.

A gaming mára globális jelenséggé vált, 2,3 milliárd ember játszik világszerte. Sokuk számára fontos a kitűnő játékélmény, amely már nem pusztán a játékhoz használt gépen múlik és egyre inkább kitolják saját határaikat is a gaming terén. A gamerek 38 százalékát a játék elsajátítása motiválja, míg 35 százalékuk a versenyre és a játékmenet fejlesztésére összpontosít. Az új HP OMEN megoldásokkal a játékosok mindig a számukra fontos célokra koncentrálhatnak.

A HP új gaming kijelzőket és kiegészítőket is bemutatott augusztusban, beleértve az e-sport kompatibilis OMEN X 27 Display-t és az OMEN Mindframe Prime Headsetet, amely a forradalmi FrostCap technológiának köszönhetően passzív hűtőképességet tesz lehetővé. Az OMEN Encoder Keyboard azoknak készült, akik csendesebb, ám hihetetlenül gyors és zökkenőmentes működésre vágynak. A Pavilion Gaming család a DIY-barát Pavilion Gaming Desktoppal, a Pavilion Gaming Keyboarddal, valamint a HP első AMD CPU-val szerelt gaming laptopjával, a Pavilion Gaming 15-tel mutatkozott be.

Iránymutatás a játékosoknak

A HP a hardveres megoldások mellett bemutatta a továbbfejlesztett OMEN Command Centert, amely a Windows Store-on keresztül bármelyik Windows 10 PC-hez elérhető, új szintet jelent, egy sor nagy teljesítményű új funkciónak köszönhetően igazi gaming hubként funkcionál.

A Coaching , amely OMEN PC-khez érkezik, kezdetben a League of Legendset, majd a további hasonló játékokat is támogatja majd. Ez az Al-alapú, a Mobalytics által támogatott eszköz elemzi a játékot, és bepillantást enged az erősségekbe és a játék gyenge pontjaiba is.

A My Games segítségével a játékosok nem pusztán kezelhetik a készülékeiket, de egy központi helyről könnyedén hozzáférhetnek játékkönyvtáraikhoz, így gyorsan és egyszerűen érhetik el kedvenc játékaikat.

Az új Profiles funkció lehetővé teszi hangulat-, tevékenység- vagy játékalapú profilok létrehozását az OMEN PC-khez és tartozékokhoz.

HP a Future Sports Festivalon

A HP a legerősebb OMEN újdonságokkal jelenik meg a kétnapos V4 Future Sports Festivalon. A kilátogató játékosok megismerhetik az OMEN 15 és OMEN X 17 laptopokat, amelyek a Tempest hűtési technológiának köszönhetően kiemelkedő teljesítményre képesek és az új OMEN Desktop asztali gépet, amely minden elemében játékosoknak készült. A vállalat emellett olyan kiegészítőket mutat be, mint például az OMEN Photon vezeték nélküli egér, amely könnyedén személyre szabható és Proaktív Vezeték nélküli Technológiájával 0,2 ms-os válaszidőre képes. A HP ezek mellett bemutatja a játékosoknak OMEN kijelzőit is, köztük a 32 colos vagy 27 colos monitorait NVIDIA® G-SYNC® technológiával.

A HP a V4 mindkét napján bemutatja egyedi OMEN termékeit, emellett pedig az érdeklődők népszerű streamerekkel játszhatnak együtt a vállalat megújult OMEN színekben pompázó standjánál. Fodor Gábor CUCU, Vácz Anna Rchl, Horváth Lívia Suisen és Vitalis Gergely Sicario egész nap OMEN gépeken játszanak majd, vendégként pedig többek között bLYYY és Szalay Isti is csatlakoznak majd a játékhoz. A jelentkezők PUBG meccseket játszhatnak, a két nap alatt várhatóan 40 mérkőzés zajlik majd le, a népszerű King of the Hill formátumban.

A V4 e-sport fesztivál a régió egyik legnagyobb gaming rendezvénye, amelyen profi versenyek, a legújabb játékok és -hardverek, valamint kiegészítők várják az érdeklődőket. A látogatók a helyszínen is regisztrálhatnak versenyekre, együtt játszhatnak videósokkal és kipróbálhatják magukat különböző szimulátorokban is. A rendezvény része emellett a szeptember 20-i V4 Future Sports Konferencia is, amelyen szakmai előadók és a régió neves szakértői beszélnek az e-sport helyzetéről, sporttal való kapcsolatáról és jövőjéről.