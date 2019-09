Új laptopot vásárolnál? Ezekre az adatokra figyelj!

Új laptop vásárlása esetén lehetőséged van választani egy adott gép több felkínált konfigurációjából – különböző processzorral, memóriával, kijelzővel és háttértárral felszerelt típus megtalálható a gyártók palettáján. Még ha nem is tudod kézzel összeválogatni a számodra leginkább tetsző alkatrészekből álló konfigurációt, akkor is lehetőséged nyílik az igényeidhez legközelebb álló kiválasztására. Mai írásunkban az egyes részegységeket sorra véve mutatjuk be, hogy mely alkatrészek milyen hatással vannak a mindennapi munkádra, és hogy melyiket válaszd ezek közül, ha laptop vásárlás előtt állsz.

PROCESSZOR: INTEL CORE I5, AZ ARANY KÖZÉPÚT?

Miután a laptopod processzora fogja főként meghatározni annak sebességét, érdemes az Intel felkínált típusai közül legalább egy Intel Core i5-ös típust választanod, azon belül is a 7. vagy 8. generációs chipek közül válogatva: jó választás lehet a Core i5-7200U vagy a i5-8250U. Mindkettő alaplapra forrasztott típus, ezzel is csökkentve a laptop előállítási költségeit, ám mint mindennek, ennek az éremnek is két oldala van.

Már csak azért is ildomos az újabb, nyolcadik generációs típusok közül választanod, mert az Intel meglépte a chipben található magok duplázását – a hetedik generációs típusokkal ellentétben a nyolcadik generációban már 4 fizikai mag szolgálja ki a számítási feladatokat a korábbi kettővel szemben –, amivel közel 90%-os teljesítménynövekedést értek el.

Amennyiben költséghatékony megoldást szeretnél, akkor az Intel Core i3 processzorok is remek alternatívát nyújthatnak, ilyenek például az i3-7100U és az i3-8145U chipek. Azonos modelltípus esetén az i3-as és i5-ös processzorral felszerelt variánsok között alsó hangon 40-50 ezer forintos árkülönbséggel kell számolnod.

Az i3-as típusok alatt a ranglétrán a Celeron és a Pentium processzorok találhatóak, melyek ebben a sorrendben erősödnek. Általános felhasználásra ezek is megfelelőek lehetnek, ám szem előtt kell tartanod, hogy ezen processzorok teljesítménye legfeljebb nem számításigényes irodai munkára és internetezésre elegendőek. Természetesen nem a processzor nyújtja önmagában a laptop teljesítményének eredőjét, ennek tudatában pedig egy kevésbé izmos chippel felszerelt típus is versenyképes lehet elegendő memória és egy gyors háttértár segédletével.

MEMÓRIA: 8GB-NÁL NE ADD ALÁBB

Mindennapi tapasztalataink alapján is kiderült már számtalanszor, hogy 8 GB memória alatt nem érdemes kezdeni, ennyi mindenképpen szükséges a laptopod folyamatos használatához. Kevesebb memóriával felszerelt típust is választhatsz, de ez a döntés többszörösen megbosszulhatja önmagát a későbbiekben, folyamatos bosszúságot okozhat számodra, ha olyan típusú munkára használod a géped, amiben memóriaigényes programok között kell váltogatnod.

A fentebb leírtak kiváltképp igazak, ha nem csak munkára, hanem esetleg játékra vagy azzal egy lapon említhető teljesítmény- és (ezzel együtt) memóriaigényesebb alkalmazásokat futtatsz a gépeden. Ilyen esetben hosszútávú kényelmes megoldást jelenthet egy 16 GB memóriával felszerelt típus választása. A többletmemória két azonos típus esetén körülbelül 25-30 ezer forintot jelenthet. Ha nem vagy biztos benne, hogy mennyi memóriára lesz szükséged, akkor biztonságos megoldásként a kevesebb RAM-mal felszerelt típust is választhatod, majd később bővíthetsz azon.

HÁTTÉRTÁR: LEGALÁBB 256 GB-OS SSD

Ha egy mód van rá, akkor 2019-ben nem akarsz magadnak olyan laptopot venni, amiben nem SSD van. Az SSD előnyeiről számtalan alkalommal beszéltünk már a blog keretein belül, ezek pedig nem lettek kevésbé igazak az idő múlásával, sőt. Két, egyébként teljesen azonos konfigurációjú laptop között zongorázni lehet a különbséget, ha a HDD helyett SSD-vel szerelt típus közül választasz. Nem csupán az operációs rendszer indul jelentősen fürgébben, de a programok is sokkal reszponzívabbak lesznek, nem beszélve a rendszer általános használatában tapasztalható folyamatosság élményről is. Ez leírva talán túlzásnak érződhet, de ha már használtál SSD-s gépet, akkor tudod miről beszélek.

Természetesen a SSD-k fajlagosan még mindig sokkal többe kerülnek, mint a HDD-k, így attól függően érdemes háttértárat választanod, hogy mennyi adatot szeretnél azon tárolni. Ha nem szükséges sok kép- és videófájlt tárolnod a gépeden, akkor tökéletesen megteszi egy 256 GB-os SSD – szűkösen talán egy 128 GB-ossal is elboldogulhatsz, ám ilyen esetben jelentősen gyakrabban kell majd takarítanod a fájljaid közt.

A laptopokban ma már nem ritkán elérhető a SATA3-as csatolófelület mellett a PCIe-NVMe bővítőhely is, amit kifejezetten SSD-k használatára találtak ki. A leendő laptopod kiválasztásakor érdemes ilyen bővítési lehetőségre is figyelni. Ez magában hordozza azt is, hogy ha adott esetben a vásárláskor nem SSD-vel felszerelt típust választasz, akkor is meghagyod magadnak a jövőbeni SSD-re váltás lehetőségét, amivel pedig elérkeztünk a legokosabb tárhelyválasztás opciójához: az SSD és HDD együttes használatához. Ha gyakran dolgozol nagyobb méretű kép- vagy videófájlokkal, de nem égetően fontos, hogy ezeket villámgyors SSD-n tárold, akkor dönthetsz úgy is, hogy a programjaid a gyorsabb SSD-n tartod, míg hagyományos háttértárként HDD-t választasz. Ilyen formán egy 128 GB-os SSD is bőven elegendő lehet számodra, amit egy 1-2 TB-os HDD-vel megtámogatva tudod megoldani a tárhelyproblémát.

KIJELZŐ: LEGALÁBB FHD FELBONTÁSÚT VÁLASSZ

Tudtad, hogy a laptopok kétharmada, alacsony felbontású, 1366×768 (HD) kijelzővel van felszerelve? Természetesen egy ilyen laptopon sem lehetetlen dolgozni, de manapság a programok és weboldalak inkább a nagyobb, ám laptopok esetén kevésbé elterjedt 1920×1080 (FHD) felbontású kijelzőkre vannak optimalizálva.

A nagyobb felbontás előnyeit talán nem kell ecsetelnem: minél nagyobb felbontású kijelzőn dolgozol, annál kevesebbet kell görgetned és annál több mindent látsz be egyszerre. Természetesen ez a végletekig nem fokozható, nem feltétlenül igaz a „nagyobb jobb” elv, hiszen egy ennél is nagyobb felbontású kijelzőt már nehezen fogsz látni – feltéve, hogy mindkét esetben az általános, 15.6”-os kijelzőről beszélünk.

A kijelző választásnál másik sarkalatos pont a felbontás mellett a plusz funkciók megléte: már nem csak a prémium kategóriás laptopok esetén vált elérhetővé az érintőkijelző, aminek előnyeit legfőként nem a normál, hanem a 2-in-1 laptopok használata során élvezheted. A hagyományos laptopoknál is jól tud jönni persze, főleg, ha munkád során sokszor kell prezentálnod. A kérdés persze jogos, hogy érdemes-e emiatt plusz 50-60 ezer forintot szánnod a laptopra? Ugyan magam ellen beszélek, de ha engem kérdezel, akkor nem. Meg is mondom Neked, hogy miért: laptopszervizesként úgy gondolkodom, hogy milyen javítási költsége lehet egy-egy alkatrésznek. Az érintőkijelzős laptop jó móka lehet, ám ha esetleg leejted, vagy neki ütöd valaminek, akkor jelentősen magasabb áron fogod tudni csak szervizeltetni.

AKKUMULÁTOR: MINÉL NAGYOBB, ANNÁL JOBB

A laptopod akkumulátora esetén a kijelzővel ellentétben kizárólagosan a „nagyobb jobb” elvet tudom szajkózni: minél nagyobbat választasz, annál tovább fogja bírni egy töltéssel a géped. A végtelenségig erőltetett költségcsökkentési hajrá itt is elérte a laptopokat: míg néhány évvel ezelőtt ritkaságszámba ment a beépített akkumulátor, addig az alsó- és középkategóriás gépek jelentős része ma már ilyen módon kerül a polcokra.

Természetesen botorság lenne kizárólag akkumulátor méret alapján választanod laptopot, ám ha üzleti szériás gépek közül válogatsz – gondolok itt a ThinkPad vagy Latitude típusokra –, akkor bizony megvan a lehetőséged egy combosabb akkumulátorral szerelt típus választására is. Hogy konkrét példával éljek, a ThinkPad T470 esetén a 3 cellás akkumulátor újdonsült korában átlagosan 7 órás, míg a 6 cellás akkumulátorral szerelt változat akár 15 órás üzemidővel is kecsegtethet.

WIFI, 4G

Ha gyakran kell Wifi-ről használd a géped, akkor a lehető legjobb választás egy 802.11ac kártyával/chippel felszerelt típus lehet, azon belül is olyan, amely 2×2-es antennával van felszerelve, a jobb sávszélesség kihasználás jegyében. Manapság még a 802.11ac specifikációnál eggyel gyengébb, 802.11n típusú Wifi-kártyás gépek közül válogathatsz. Abban az esetben éri meg a gyorsabb kártyával felszerelt típust választanod, ha jellemző a munkádra, hogy Wifi-kapcsolaton keresztül kell nagy fájlokkal dolgoznod. Egyéb esetben a 802.11n kártya is tökéletesen megfelel bármilyen felhasználásra.

A 4G LTE kártyahellyel felszerelt laptopok egészen más kategóriát képviselnek, általában csak a közép- és felsőkategóriás konzumer és üzleti laptopok sajátja ez a funkció, ami egyértelműen a borsos kategóriába sorolja ezt a funkciót. Csak abban az esetben legyen számodra a vásárlás során ez döntő tényező, ha sokat vagy úton és mindeközben elengedhetetlen számodra a laptop használata.

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS AZOK SZUBVERZIÓI

Akár tetszik, akár nem, az új laptopok árcédulájának jelentős részben kihatással van, hogy a gépet milyen operációs rendszerrel választod. Ha diák vagy, és lehetőséged van az oktatási rendszer keretein belül kedvezményes Windows használatra, akkor ésszerű megoldás Linux-al (vagy DOS-al) ellátott laptopok közül válogatnod. Minden egyéb esetben a Windows 10 valamelyik verziójára kell hagyatkoznod.

Az új laptopokat leggyakrabban Windows 10 Home változatával vásárolhatod meg, de néhány esetben elérhetőek ugyanazon típusok a Pro verzióval is. A jobb Windows verzió semmiképp ne jelentjen számodra döntési alapot, noha kínál plusz kényelmi funkciókat, ám nevéből is adódóan inkább a céges felhasználásban hasznos eszközökben jelentkezik a verziók közti különbség: távoli elérés, BitLocker titkosítás vagy a csoportházirend szerkesztése.

VÉGEZETÜL

Az új laptop vásárlása mindig komoly fejtörést igényel, figyelembe kell venned az ellátandó feladathoz szükséges minimális hardverkövetelményeket (CPU, RAM, HDD, GPU) és azt sem szabad elfelejteni, hogy az anyaghasználat és a gép strapabírása talán a legfontosabb mind közül.

Azt javaslom szánd rá az időt és olvass teszteket (vagy keress rá a kiszemelt géptípusra YouTube-on), de mindenekelőtt keresd fel az üzletet, ahol vásárolnád és alaposan nézd meg személyesen is a leendő géped.