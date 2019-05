Mi lesz a laptopok sorsa a jövőben?

Az 5G már nem csak egy álom, közelebb van mint, valaha. Sőt több helyen már jelenleg is működik! Például Birmingham vasútállomásán is.

Amikor megkérdezték a Vodafone egyik vezetőjét, Scott Petty-t, arról, hogy hogyan befolyásolná Nagy-Britannia munkaerőpiacát az 5G, sok érdekes információt osztott meg a hallgatósággal, de azt, hogy a laptopok végórája közeledne, nem említette.

Nézetei szerint az 5G meg fogja változtatni, egyenesen forradalmasítja a munkahelyeket, meg fogja újítani a dolgozók munkahelyhez való viszonyát.

A mobilabb munkaerőt támogató új lehetőségek miatt és a nagyobb sávszélességgel, az 5G valóságának köszönhetően, idővel az élet minden területe zökkenőmentesebb lesz. Gondoljunk csak az üzleti utazásokra, és az úgynevezett „okos városok”-ra.

Más cégek számára is jelentős előrelépés az 5G megjelenése és kezdeti elterjedése, hisz teret nyit és átformálja a számítógépes játékok világát, így a Föld bármely pontján elérhetővé teszi a bekapcsolódást. Az 5G gyors sebességével távolról is könnyen lehet irányítani majd elektronikai eszközeinket, lehetővé téve a könnyű hozzáférést és a különböző parancsokat kiadását. Ezt megtehetjük majd a laptopunkról is, ezzel nélkülözhetetlen közvetítőeszközzé téve számítógépeinket.

Úgy néz ki, hogy a jövőben ez az újítás nem csak gyorsabb sávszélességet, de újabb lendületet is adhat a laptop értékesítésnek. De felmerül a kérdés, ha a laptopok ennyire fontos részei lesznek a már így is a technika körül forgó életünknek? Vajon megdönthetetlen lesz a jövőben az uralmuk?

A választ talán a jövő generációi, a fiatalok és a gyerekek adhatják meg. Alapvetően a laptopoknál nagy változásokat nem kellett eszközölni az 1981-es megjelenésük óta. Végső soron megfelelő szolgáltatást nyújtottak az elmúlt 40 évben, és várhatóan az előzőleg említett okok miatt, a jövőben is lényeges tényezők maradnak a technika világban.

A laptopok eddigi töretlen sikere nagyrészt annak köszönhető, hogy a felnőttek és fiatal felnőttek jobban kedvelik azon billentyűzetek használatát, amelyek nem csak képernyőn jelennek meg, hanem fizikálisan is az eszköz részei.

Tudvalévő, hogy a kényelmes képernyő nagyság, ami a megfelelően elvégzett munkához szükséges, körülbelül 30 centiméter. Ezt a nagyságot egy tablet nem minden esetben, de telefon meg egyáltalán nem tudja garantálni.

Ezzel ellentétben a gyermekek számára, akik már annak a generációnak a részesei, akik az érintőképernyők világában nőttek fel, és képesek egyszerre több dologra is koncentrálni, leszokni a laptopokról közel sem olyan lehetetlen. Nekik talán már tényleg ez a realitás, hisz a fiatalok körében sokkal népszerűbbek a tabletek, és azon szinte ugyanúgy elérhető alkalmazások, mint a laptopok.

Ezt félretéve mind ismerünk olyan eseteket, amikor egy kiborult üdítő után sajnos szerelőre volt szükség. Könnyen lehet, hogy egy budapesti laptop szervizbe javított gép hiányát, gyermekünk egy tablettel pótolja, mely aztán nélkülözhetetlenné válik számára. Hiszen ez a sokkal könnyebben kezelhető és kevésbé súlyos eszköz minden szempontból optimálisabb választásnak bizonyulhat.

Sok cég felismerte ezt a veszélyt, hogy a tabletek csorbíthatják a laptopok hegemóniáját, és próbálnak, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni a tabletek piacra bocsátására, vagy könnyebb és vékonyabb laptopok tervezésére szánják el magukat.