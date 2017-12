Ezek a Dell Inspiron laptopok 3 év garanciával kerülnek a karácsonyi fa alá

Nekem már jó ideje van egy Dell Inspiron 3567 típusú gépem, amit imádok használni a munkámhoz. Informatikusként szükségem volt egy erősebb notebookra, azért is esett erre a választásom. Szempont volt számomra, hogy legalább 8GB memóriája legyen, Intel Core i7-es processzora és 256 GB-os SSD legyen benne a csúcs szuper sebesség elérése érdekében.

Az én Dell Inspiron notebookomat imádom és ezért is szeretném ha a fiamnak és a feleségemnek is lenne egy-egy hasonlóan jó laptopja. Szét is néztem a széles kínálat között, hogy az ő igényeiknek melyik gép felelne meg leginkább. Szerencsére nem volt nehéz dolgom, hiszen a Dell Inspiron notebook családban mindenki megtalálhatja az ideális, személyiségéhez és igényeihez szükséges laptopot.

A Dell Inspiron sorozat tagjai jellemzően könnyűek, hordozhatóak, kifejezően elegánsak és hosszú akkumulátor időt nyújtanak tulajdonosaiknak, akik akár munkához, akár tanuláshoz vagy általános felhasználáshoz is felhasználhatják a gépet.

Dell Inspiron 5558 – a feleségemnek, általános felhasználásra

Páromat karácsonyra egy számára tökéletes géppel szeretném meglepni. Szerencsére neki nincsenek nagy igényei, ezért bőven megfelel számára a legkedvezőbb árkategóriás, 125.000 Ft körüli, Dell Inspiron 5558 DI5558I-5005-4GH1TD4BG-11 laptop. Számára fontos, hogy elegáns megjelenésű legyen és lehessen a külföldön élő szüleivel rajta keresztül videó telefonálni, chatelni vagy éppen valamilyen internetes közösségi oldalon keresztül tartani a kapcsolatot.

A fekete gyönyörűségben egy Interl Core i3-as, 2 Ghz-es processzor pörög, amit 4 GB DDR3-as memória támogat. Alapértelmezésben egy óriási, 1 TB-os HDD meghajtó is jár hozzá, amire bőven elfér majd a sok családi fotó és videó, meg az a néhány dokumentum amit a feleségem használ. A 15.5”-os kijelző HD felbontásban gyönyörködteti majd a szemeket. Az elsősorban internetezésre szánt gépek közül, ez a modell tetszett meg legjobban. Biztosan őt is leveszi majd a lábáról.

Dell Inspiron 5567 – a fiamnak, tanuláshoz és játékokhoz

A fiamnak már sokkal erősebb gépre van szüksége, így őt karácsonyra egy olyan laptoppal szeretném meglepni, amin már a legújabb játékok is gond nélkül futni fognak. A tanuláshoz egy gyengébb gép is elég lett volna, de a játékok nagyobb teljesítményt igényelnek.

A notebook mellé ő kapni fog egy gamer egeret is és majd valamilyen játékkal is meglepem. Egyelőre csak azt tudom, hogy a Dell Inspiron 5567 228910 laptop ideális lesz számára.

A szürke színű gyönyörűségben egy Intel Core i7-es 3.5 GHz-en pörgő processzor lapul. Ehhez egy 8 GB-os DDR4-es memória nyújt 2400 MHz-en támogatást. A háttértárt egy nagy, szintén 1 TB nagyságú HDD fogja biztosítani amire jó sok játék rá fog férni. A HD felbontású LED kijelző gyönyörű képet fog adni, hiszen egy dedikált, saját memóriás videokártya is helyet kapott a notebookban.

A játékok szépségét egy ATI Radeon R7 M445 fogja garantálni amely 4GB belső memóriával rendelkezik. Azt hiszem idén mindenki nagyon örülni fog a karácsonyi ajándékaimnak.