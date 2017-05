Gyönyörű lett a Microsoft Surface Laptop (video)

Végre készített egy igazán jó laptopot a Microsoft! Tegnap este New York-ban mutatták be az óriáscég legújabb termékét, melyről tegnap már sikerült szerezni kiszivárogtatott fotókat, viszont most már videón is megcsodálhatjuk, milyen is az új flagship.

Az első benyomások szerint nagyon jól sikerült gépezetről van szó, kezdve ott, hogy akár 1 kézzel is ki lehet nyitni. Ez így elsőre furcsán hangzik, de valószínűleg mind találkoztunk már azzal a szituációval, hogy a laptopunk egykezes felnyitás közben ugrál az asztalan össze-vissza. A felnyitás utáni következő érdekesség az, hogy a billentyűzet és a touchpad körülötti rész egy bizonyos “alcantara” nevű bőrhöz hasonló anyaggal van borítva, ami amellett hogy szuper-elegáns, még a tapintása is nagyon kellemes, jó érzés ráhelyezni a tenyerünket gépelés közben. Az egyetlen félelem ezzel kapcsolatban a piszkolódás, pl. étel/ital maradék, de hát mint minden luxuscikkre, erre is vigyázni kell.

Az alap modell június 15-én debütál, és 999$, azaz kb 310.000 HUF körül lesz, árfolyamtól függően. 4 GB Ram, 128 GB belső tárhely gondoskodnak a gyorsaságról, mindehhez egy 13,5-es képernyő tartozik, ami természetesen érintőképernyő is egyben.

Az egész felületen alig találni bármit is, kevés bemenet van, illetve a hangszórók is a billentyűzet alá lettek rejtve, ezzel extra elegáns külsőt kölcsönözve a laptopnak.

Mint azt már említettük ezen már Windows 10 S fut, mely a Windows Store-ban fellelhető app-ok futtatására specializálódott. Természetesen ez a laptop sem lesz mindenkinek tökéletes, de a célra amire fejlesztették, arra csillagos ötöst érdemel!

Forrás: TheVerge