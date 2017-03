Páratlan mobilitás: a Fujitsu két új felső kategóriás LIFEBOOK modellel lép piacra

A Fujitsu a mai napon új zászlóshajó-modellt vezet be az európai, közel-keleti és afrikai országokat, valamint Indiát átfogó EMEIA-régióban: a FUJITSU LIFEBOOK U937 noteszgép nemzetközi kiadását. A mindössze 920 grammos gép a Fujitsu történetének eddigi legkönnyebb ultramobil modellje, amely az 1 kg alatti, 13,3 hüvelykes, 11 óra maximális akkumulátor-üzemidőt nyújtó, szétnyitható noteszgépek kínálatát gazdagítja.

Teljesítmény és csatlakozás terén a LIFEBOOK U937 egyáltalán nem tartozik a „könnyű” kategóriába. A legújabb hetedik generációs Intel® Core™ i7 processzorral, SSD-meghajtókkal és a Microsoft Windows 10 Pro operációs rendszerrel dolgozik, így tökéletes választás az út közben táblagép-funkcionalitásnál többet igénylő, elfoglalt cégvezetők számára. Teljes méretű billentyűzetével, 13,3 hüvelykes érintőkijelzőjével és 4G/LTE csatlakozásával valóban a térben és időben korlátlan munkavégzés szabadságát nyújtja gazdájának.

A LIFEBOOK U937 a biztonság terén sem ismer kompromisszumot. Az alapkiépítéshez tartozó biometrikus biztonsági funkciónál a felhasználó választhat az ujjlenyomat-olvasó vagy a tenyérvéna-alapú azonosítást végző Fujitsu PalmSecure technológia között. A védelmet tovább erősíti az integrált SmartCard-olvasó és a nagyvállalati kategóriájú TPM 2.0 titkosítás. A masszív magnézium ház kívül is ellenállóvá teszi a 15,5 mm vastag LIFEBOOK U937 noteszgépet.

A könnyű noteszgépek használóinak eddig gyakran alacsonyabb akkumulátor-üzemidővel, kisebb teljesítménnyel és (pl. a dongle kényszerű használata miatt) korlátozott csatlakoztathatósággal kellett beérniük. A LIFEBOOK U937 esetében többé nem kell kompromisszumot kötniük. A 11 óra maximális akkumulátor-üzemidejű gép a csatlakozók komplett választékát nyújtja, például teljes méretű LAN- és HDMI-csatlakozót, beágyazott WLAN-/WWAN-csatlakozót és Bluetootht. A kényelem érdekében a Fujitsu C-típusú USB-portreplikáltort is biztosít a külső kijelző, egér, billentyűzet és más perifériák csatlakoztatásához.

„Régebben, ha egy vezetőnek ultramobil noteszgépre volt szüksége, választania kellett a súly, a teljesítmény, az akkumulátor-üzemidő és a biztonság között. Ez a dilemma ma már a múlté, mivel a Fujitsu áttörő jelentőségű noteszgépe minden szempontnak megfelel. A LIFEBOOK U937 fejlesztésekor minden gramm számított, hiszen az volt a cél, hogy az új zászlóshajó-modell súlya ne érje el az 1 kg-t. Büszkén mutatjuk be az egyetlen teljes értékű teljesítményt nyújtó, szétnyitható 13,3 hüvelykes noteszgépet, amely az alapkiépítés részeként biometrikus védelmet biztosít, és egész munkanapon át kitartó akkumulátort is tartalmaz. Ráadásul mindezt úgy, hogy súlya nem haladja meg a 920 grammot”

– nyilatkozta Ruediger Landto, a Fujitsu kliensszámítástechnikáért felelős vezetője az EMEIA-régióban.

Új, hosszú élettartamú LIFEBOOK S937 mobil üzleti felhasználóknak

A Fujitsu a LIFEBOOK U937 mellett a LIFEBOOK S937 noteszgépet is bemutatta, amelynek akkumulátor-üzemideje még a legkomolyabb követelményeket támasztó üzleti felhasználókat is kiszolgálja – akár a leghosszabb munkanapon. Az alapkiépítésben 15 óránál is hosszabb akkumulátor-üzemidőt nyújtó, új modell ideális a nap egészében nagy fényerejű képernyőt, megvilágított billentyűzetet és teljes értékű számítási teljesítményt igénylő felhasználók számára. Modulhelyébe második akkumulátort illesztve az akku-üzemidő további 6 órával megnövelhető. Biztonsági jellemzői közül említést érdemel a többféle tenyérvéna- vagy ujjlenyomat-érzékelő, a SmartCard-olvasó, és az adatokat az illetéktelen hozzáféréssel szemben védő TPM 2.0 modul.

Ár és piaci bevezetés

A két LIFEBOOK-modell szállítása 2017. április 10-én indul az EMEIA-régióban. Az ár modelltől, konfigurációtól és országtól függően változik.