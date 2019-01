A Sony bemutatta az újgenerációs α6400 tükör nélküli fényképezőgépet

A Sony bemutatta az E-bajonettes tükör nélküli sorozat legújabb tagját, az α6400 (ILCE-6400) fényképezőgépet.

Az α6400 APS-C fényképezőgép számos, a Sony full-frame termékcsaládban már bizonyított technológiát kínál a felhasználóknak egy kompakt vázban. Az α6400 mindamellett, hogy tartalmazza a világ leggyorsabb AF követőjét, amely 0,02 másodperc alatt képes beállítani a megfelelő fókuszt, bemutatja az új, továbbfejlesztett valós idejű Eye AF-et és a valós idejű követés funkciókat. Az új modell akár 11 képkocka/mp-es sorozatfelvételre képes teljes AF/AE követéssel, valamint kihasználja az újgenerációs BIONZ X képfeldolgozó egység stabil és gyors működését, így kiváló képminőségű 4K videófelvételeket rögzít. A 180 fokos, teljesen elforgatható LCD érintőképernyőnek és az egyéb professzionális és kényelmi funkcióknak köszönhetően az α6400 kiváló választás lehet egyszerű vlogok vagy professzionális szintű tartalmak előállításához.

Kiváló teljesítmény a döntő pillanatokban is

Az α6400 kiváló autofókusz rendszere számos technológiát örökölt a Sony α9, α7R III és α7 III modellekből. A fényképezőgép 425 fókuszsík-fázisérzékeléses- és 425 kontrasztérzékelős AF pontot tartalmaz, amelyek rendkívül sűrűn elosztva körülbelül a teljes képmező 84 százalékát fedik le. A gyors és nagy teljesítményű AF rendszer és az újgenerációs BIONZ X képfeldolgozó motor közösen teszik lehetővé a 0,02 másodperc sebességű fókuszkeresést és stabil követést a leggyorsabban mozgó témák esetén is.

Az α6400 tartalmazza a Sony közkedvelt Eye AF technológiájának legújabb verzióját, a Real-time Eye AF-et. A Real-time Eye AF egy mesterséges intelligencia alapú tárgyfelismerő algoritmus mentén érzékeli és valós időben elemzi a szemadatokat, így még pontosabb, gyorsabb és nagyobb teljesítményű Eye AF követést kapunk. A fényképezőgép minden autofókusz beállítás esetén automatikusan észleli a szemről visszaverődő fényeket, de manuálisan az exponáló gomb félig lenyomásával is aktiválható. Az AF-C vagy AF-A módban a kívánt szem is kiválasztható önálló fókuszpontnak. A választási lehetőségek között található az Auto / Jobb szem / Bal szem, valamint a Gyorsváltás a Jobb / Bal szemek között. Az Eye AF tetszőleges funkciógombhoz is könnyedén hozzárendelhető. Az új technológia segítségével a fotósnak nem kell folyamatosan a fókusz élességével bíbelődnie, hanem teljes figyelmét a kompozícióra összpontosíthatja. Az Eye AF a 2019 nyarán érkező rendszerfrissítés telepítését követően képes lesz megkülönböztetni az emberi és az állati szemeket egymástól, így természetfotósóknak is közel nélkülözhetetlen funkcióvá válhat.

A α6400 fényképezőgépben debütál a Sony újfejlesztésű Real-time Tracking funkciója is, amely teljes mértékben kihasználja a Sony legújabb objektum felismerésen alapuló mesterséges intelligenciáját. A funkció a színeket, távolságot (mélységet) és mintákat (fényerő) mint térbeli információkat külön-külön elemez, így biztosítja, hogy minden téma kiváló részletességgel rögzíthető. Emberek és állatok fotózása vagy videózása esetén a mesterséges intelligencia valós időben az arcvonások alapján számítja ki a szemek pozícióját és rendkívüli pontossággal követi azokat. A Real-time Tracking funkció könnyen aktiválható az exponáló gomb félig lenyomásával vagy hozzárendelhető egy tetszőleges funkciógombhoz is.

A fényképezőgép akár 11 képkocka/másodperc sebességre képes teljes AF/AE követéssel, mechanikus zár használatával pedig akár 8 képkocka/másodperc érhető el csendes üzemmódban, teljes AF/AE követéssel. A fenti sebességek megtartásával akár 116 JPEG vagy 46 RAW formátumú kép készítésére képes, így még nagyobb az esély a tökéletes pillanat megörökítésére.

Továbbfejlesztett funkciók a legjobb képminőségért

Az új Sony α6400 egy 24.2 megapixeles APS-C képérzékelővel rendelkezik, amely a továbbfejlesztett BIONZ X processzorral közösen jobb képminőséget és szín reprodukciót kínálnak bármilyen felvételi körülmények között. A standard ISO-tartomány mind állóképek, mind filmfelvétel készítése közben ISO 32000-ig terjed. Állóképek esetében az ISO 102400-ig kiterjeszthető kiváló zajcsökkentés, valamint közepes és nagy érzékenységi beállítások mellett.

A termék a Sony legújabb full-frame termékeinek számos képfeldolgozó algoritmusait is tartalmazza, így a felbontás és a textúra ábrázolás megőrzése mellett képes hatékonyan csökkenteni a zajosodást.

Nagy teljesítményű 4K videófelvétel gyors hybrid autofókusszal

A α6400 teljes pixelkiolvasással, pixel binning nélkül képes 4K (QFHD: 3840 x 2160) felbontású videókat rögzíteni belső tárhelyére. A fényképezőgép a 4K felbontású filmekhez 2,4-szer több képadatot gyűjt be, hogy a túlmintavételezési eljárás segítségével még részletesebb és mélyebb 4K felvételeket készítsen. A továbbfejlesztett Fast Hybrid AF technológiának köszönhetően a fókuszálás videók rögzítése közben is gyors és stabil, valamint folyamatos fókuszban tartja a témát akkor is, amikor az egy másik tárgy takarásába kerül. Fejlett autofókuszának és érintőfókuszának köszönhetően az α6400 ideális választás lehet vloggereknek és egyéb videós tartalomgyártóknak.

A time-lapse filmeket a fényképezőgép szintén a belső memóriájára menti, amelyek időtartama 1 és 60 másodperc között, a fényképek mennyisége pedig 1 és 9999 között állítható. Belső tárhelyre rögzítéskor az AE követés érzékenysége “magas”, “közép” vagy “alacsony” szintre állítható, így csökkentett expozíciós változásokat tesz lehetővé a felvételek készítése között eltelt időben.

A Sony APS-C tükör nélküli fényképezőgépek között elsőként az α6400 tartalmazza a HLG (Hybrid Log-Gamma) képprofilt, amely támogatja az Instant HDR munkafolyamatot, így a HDR (HLG) kompatibilis televíziók gyönyörű és élethű 4K HDR fényképeket jeleníthetnek meg. Az S-Log2 és a nagyobb színdinamikájú S-Log3 mellett elérhető a Zebra funkció, a Gamma Display támogatás és proxy fotózás. A fényképezőgép 120 képkocka/másodperc sebességű Full HD, 100 Mbps bitrátájú videók rögzítésére is képes, így a felvételek megtekintés után igény szerint 4x vagy 5x szuperlassított, szintén Full HD felbontású videófájlokká szerkeszthetők.

Sokoldalú működés új köntösben

Az új modell a sokoldalú működés mellett szinte teljes mértékben testreszabható. A 180 fokos, teljesen elforgatható 3.0 típusú LCD kijelző 921k képpontos felbontásának köszönhetően egyszerűen készíthetők szelfik és vlogok. A kijelző segítségével a vloggerek gyorsan és könnyedén ellenőrizhetik és felügyelhetik a kompozíciót a felvétel alatt is. Az LCD érintőkijelző olyan beállításokat tartalmaz, mint a Touch Pad, érintőfókusz, érintő exponálás és az új érintéskövetés, amely azonnal aktiválja a valós idejű fókuszkövetést az érintőkijelző megérintésekor.

A fényképezőgépben beépített XGA OLED Tru-finder™ képkereső 89 különféle testreszabható funkcióval rendelkezik, amelyek mindegyike 8 funkciógombhoz rendelhető hozzá. További funkciók között megtalálható az új My Dial és My Menu is, amelyek megkönnyítik a tájékozódást a beállítások között, valamint fényképeihez csillagos értékeléseket is rendelhet. A fényképezőgép kemény magnéziumötvözetből készült, amely por- és nedvességállóis egyben. A rendkívül strapabíró zár körülbelül 200000 ciklust bír el. Az Imaging Edge Mobile alkalmazáshoz csatlakoztatva fényképeit okostelefonra vagy tabletre is gyorsan és könnyedén átküldheti.

Elérhetőség

Az α6400 2019. februártól érhető el Európában, amely csomagban is megvásárolható az SELP1650 vagy a SEL18135 objektívekkel együtt.

Részletes termékinformációkért kérjük, látogasson el a termék hivatalos weboldalára: https://www.sony.hu/electronics/cserelheto-objektives-fenykepezogepek/ilce-6400-body-kit

A legújabb Sony α fényképezőgépekkel és egyéb termékekkel készült exkluzív történetek, videók és egyéb izgalmas tartalmak várják az érdeklődőket a Sony α Universe weboldalán. A 22 nyelven elérhető α Universe-en többek között a legújabb fotós hírek, fontos termékinformációk és a közeljövő Sony eseményei is elérhetők.