Itt az első olyan lakásfigyelő smart-kamera, ami a levegőben lebeg

Ez a kis Moon nevezetű 360-fokban látó lebegő kamera lehetővé teszi, hogy teljes egészében meg tudjunk figyelni egy helyiség minden pontját, ráadásul iszonyat menő, hogy ezt mindenféle rögzítés nélkül, egy asztali egység fölött lebegve teszi meg.

Tipikus terméke a menő Sci-Fi cuccok és az otthoni szükségletek keresztmetszetének, melyet természetesen a csillagok háborúja ihletett. – írja a HVG.hu

A 1-Ring fejlesztette Moon egy okos-kamera, ami amellett, hogy FHD-ban veszi fel a történéseket, sok egyéb menő tulajdonsággal is meg lett áldva, mint például a hangkövetés, illetve mini-hangszóró is került bele, tehát akár skype-olhatunk is úgy, hogy közben járkálunk a szobában, természetesen a ki Moon követni fogja minden mozdulatunkat.

12 órányi HD minőségű videóanyagot képes rögzíteni, de ez bővíthető 128 GB-al, természetesen SD-kártya segítségével, egy ültő helyében pedig 5 órán keresztül képes üzemelni töltés nélkül.

Ami még nagyon extra az nem más, mint a távirányítók megtanulása, ugyanis erre is képes a kis kütyü, tehát TV- légkondi és bármi amit amúgy távirányítóval vezérlünk, azt távolról, az okostelefonunk segítségével is megtehetjük a kamerán keresztül.

Ha esetleg megtetszett, akkor ITT lehet előrendelni, március környékén ki is hozzák, kb. 90.000 magyar forint ellenében.