Ez történik, ha filter nélkül próbálod lefotózni a napfogyatkozást

Ugyebár az USA terület ma lehet látni a teljes napfogyatkozást, ezért érdemes megemlíteni, miért is nem szabad csak úgy a kameránkkal felvenni ilyesmit.

Ahogy a The Verge-n olvashatjuk a videó mellett, mindenféleképpen kell rendelkeznünk szűrővel, egyrészt a lencsét is védeni kell, másrészt a szemünket is. Az Every Photo Store úgy gondolta bemutatja egy videóban, mi történik, ha rosszul és felelőtlenül próbáljuk rögzíteni az égi jelenséget.

Értelemszerűen a szemüket nem rontották el a kísérlet során.