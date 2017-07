Elképesztő részletgazdagsággal jön az új Axis-Forensic WDR

A fejlett WDR-technológiának köszönhetően a megfigyelőrendszerek üzemeltetői bizonyító erejű részleteket rögzíthetnek a rendkívül fényes vagy éppen a nagyon sötét területeken akár egyidejűleg is. Mindemellett a Forensic WDR egyedülálló módon mind a nagy felbontású, mind pedig a mozgalmas területeket megfigyelő kamerák számára is elérhetővé teszi ezeket a fejlett képességeket.

Az IP-alapú videómegfigyelés globális piacvezető vállalata, az Axis Communications bemutatta új Forensic WDR megoldását. A továbbfejlesztett WDR (Wide Dynamic Range) széles dinamika-tartományon alapuló megoldás számos új kamerában biztosítja a rendkívüli megfigyelési képességeket. A WDR elnevezés egy képen a nagyon sötét és a nagyon világos területek kiegyensúlyozását takarja, amelyet HDR-ként is (High Dynamic Range) ismernek. A megfigyelési iparágban ez azt a célt szolgálja, hogy minden időben akár bizonyítékként is felhasználható felvételek készüljenek. A korábban piacra került WDR-megoldások nem voltak alkalmasak arra, hogy az ultra nagy felbontású, vagy éppen a kiemelten forgalmas területeket megfigyelő kamerákban is hatékonyan biztosítsák a felvételek bizonyítékként való felhasználását. A Forensic WDR megoldással az Axis számos új kamerája egyszerre válaszol mindkét igényre.

„A jelenleg piacon lévő WDR megoldások csak nehezen képesek biztosítani a kriminalisztikai részletességet, főként a kiemelten forgalmas helyszíneken, ahol mozgalmas területeket kell megfigyelni, vagy éppen nagy felbontású felvételekre van szükség”

– mondta az Axis Communications műszaki vezérigazgató-helyettese. Johan Paulsson hozzátette: a Forensic WDR segítségével a technológia immár ezeknek az igényeknek is képes megfelelni.

„A Forensic WDR technológia a határokat feszegeti és immár azt is lehetővé teszi, hogy a nagy felbontású kamerák még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is részletgazdag képet rögzítsenek”

– mondta Petra Bennermark, az Axis Communications globális termékmenedzsere.

„Új, fix dómkamera-sorozatunkkal 5 megapixeltől akár 4K-ig terjedő felbontás érhető el, az új technológiát pedig mind a korlátozott eszközökkel rendelkező végfelhasználóknak, mind a legkedvezőtlenebb körülmények között használt alkalmazások irányában is biztosítjuk.”

Az Axis számos új kamerában teszi elérhetővé a Forensic WDR technológiát, beleérte az AXIS P32, valamint az AXIS Q35-sorozat kameráit:

AXIS P3227-LV hálózati kamera

AXIS P3227-LVE hálózati kamera

AXIS P3228-LV hálózati kamera

AXIS P3228-LVE hálózati kamera

AXIS Q3517-LV hálózati kamera

AXIS Q3517-LVE hálózati kamera

Az új AXIS P32-modellek olyan költséghatékony kamerák, amelyek telepítése minimális energiabefektetéssel elvégezhető. A sorozat fix dómkamerái kiemelkedő képi teljesítményt biztosítanak akár 4K felbontásban is, olyan megoldásokkal kiegészítve, mint a Forensic WDR, a Lightfinder, az OptimizedIR vagy a Zipstream technológia. Az AXIS Q3517-LV és az AXIS Q3517-LVE modellek 2017 harmadik negyedévétől érhetők el Magyarországon az Axis disztribúciós hálózatában.