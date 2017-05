Robbanásbiztos hőkamerák érkeztek az Axis-tól!

Az Axis új eszközeivel az üzemeltetők gyorsan reagálhatnak az esetleges incidensekre és hatékonyabban védhetik meg dolgozóikat a sérülésektől, vagy kritikus ipari infrastruktúrájukat, eszközparkjukat a megrongálódástól. Az iparági szabványokon és nyílt protokollokon alapuló eszközök strapabíró borítással érkeznek, de emellett az új kamerák zökkenőmentesen integrálhatók a felügyeleti irányítást és adatgyűjtést biztosító SCADA (Supervisory control and data acquisition) architektúrákkal, kiegészítve azokat a hőtechnológiával.

Az IP-alapú videómegfigyelés globális piacvezető vállalata, az Axis Communications három új, robbanásvédett kamerát mutatott be, amelyeket speciálisan az érzékeny ipari területek megfigyelésére terveztek. Az AXIS XF40-Q2901 és az XF60-Q2901 hőmérsékleti riasztó kamerák, valamint az XP40-Q1942 hálózati PT hőkamera is egyaránt ellenáll még akár a robbanásoknak is.

„Az ipari létesítmények üzemeltetőinek rendkívül nehéz dolguk van”

– véli Martina Lundh, az Axis Communications hő- és robbanásvédett kamerákért felelős globális termékmenedzsere. A szakértő szerint ezekben az esetekben nagy kiterjedésű területeken, kritikus ipari folyamatokban kell biztosítani mind a hatékonyságot, mind pedig a folytonosságot, miközben valamennyi egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályozásnak meg kell felelni a gyakran komplex helyszíneken.

„Új kameráink valós időben biztosítják a kritikus információkat, valamint – egy esetleges incidens során – az azonnali beavatkozás lehetőségét is, amely adott esetben életmentő lehet”

– tette hozzá az Axis szakértője.

Az XF40-Q2901/XF60-Q2901 hőmérsékleti riasztási funkcióval rendelkező robbanásvédett, fix kamerák jellemző ipari alkalmazásai közé tartozik a berendezések hőmérsékletének érzékelése és szabályozása, a vezetékszivárgás- és a tűzdetektálás, valamint az eszköz- és a kerítésvédelem. Mindezeken túl, az Axis eszközei segítik a vizuális vizsgálatot, a funkciók és a folyamatok megfelelő futtatását, illetve az időzített karbantartások távoli támogatását is.

Az XP40-Q1942 robbanásvédett, hálózati PT hőkamera alkalmazásai lehetővé teszik a korlátozott területekre történő belépések észlelését, valamint a dolgozók biztonságát a veszélyes területeken. Ezen felül a kamera rendelkezik elektronikus képstabilizáló funkcióval, valamint az Axis hatékony képtömörítést és -továbbítást biztosító Zipstream technológiájával is. Az előbbi jelentős mértékben növeli a videófelvétel képminőségét akár olyan esetekben is, amikor a kamera rázkódásnak van kitéve, egyenletes élő képet biztosítva ezzel. A Zipstream technológia segítségével pedig jelentősen csökken a képtovábbításhoz, illetve -tároláshoz szükséges sávszélesség és tárhelyigény, miközben kitűnő hőképet ad a megfigyelt területről.

Az Axis robbanásvédett hőkamerái és hőmérsékleti riasztó kamerái megfelelnek a világszerte elfogadott tanúsítványoknak, így akár az országonként eltérő szabályozási követelményeknek is megfelelően bárhol alkalmazhatók.

Az új, robbanás-védett kamerák 2017 májusától érhetők el az Axis disztribúciós hálózatában.