Új kamerákat és diszkrét megfigyelő eszközöket mutatott be az Axis

Ezzel egy időben négy új modellel bővült a 4K felbontású full-frame rögzítést biztosító P13-széria is. Az Axis új kameráit a Las Vegas-i ISC West 2017 biztonsági kiállításon mutatta be április elején.

AXIS FA-sorozat – diszkrét, multiview megfigyelés

Az Axis moduláris FA-sorozata külön értékesített elemekből áll, ezek közé tartozik az AXIS FA54 központi egység, a sztenderd lencsével elérhető AXIS FA1105, illetve a pinhole lencsével elérhető AXIS FA1125 szenzoregység, valamint az AXIS FA4115 dóm modellje varifokális lencsével. Az FA-termékcsalád tagjai költséghatékony és rendkívül diszkrét beltéri megfigyelést biztosítanak négy egymáshoz közel eső, de egy kamerarendszerrel lefedett területen. Az AXIS FA54 központi egység streamelési képességei 1080p-s full frame HTDV felvételeket tesznek lehetővé, miközben a négy összekapcsolt szenzor egyetlen IP-címet használ.

A rögzítés az Axis Forensic WDR (wide dynamic range) technológiájával történik, amelyet a gyártó kifejezetten a gyenge fényviszonyokra optimalizált. Az AXIS FA54 emellett támogatja a fejlett videóanalitikát, és HDMI kimenettel is rendelkezik a magán- vagy közcélú monitorra történő képtovábbításhoz, amely főként a kereskedelmi egységekben való felhasználásban jelent ideális megoldást. A szenzor egységek elég kisméretűek ahhoz, hogy akár sima felületekbe illeszkedve helyezzék el azokat, az eszközök szemmagasságban is installálhatók például bejáratokkal szemben, és még így sem nem vonják magukra a figyelmet. A szenzoregységek nyolcméteres kábelekkel kapcsolódnak a központi egységhez (AXIS FA54), de opcionálisan 15 méteres kábelezéssel is elérhetők.

„Azzal, hogy leválasztottuk az érzékelőegységet a kameratestről, a szenzorok kifejezetten jól illeszkednek kicsi, szűk helyekre is, lehetővé téve ezzel a diszkrét megfigyelést. A pinhole szenzoregység rendkívül hasznos bejáratok megfigyelésére, ahol az emberi arcról szemmagasságban készült képre van szükség. Az AXIS FA-sorozat kifejezetten költséghatékony megoldás, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több területet figyeljenek meg egyetlen nagy teljesítményű kamerarendszerrel”

– mondta Erik Mårtensson, az Axis Communications moduláris kamerákért felelős termékmenedzsere.

Az AXIS FA-sorozat a vállalat disztribúciós hálózatában 2017 májusától lesz elérhető.

AXIS P13-sorozat – új, kiváló minőségű 4K és 5 MP megfigyelés gyenge fényviszonyok között is

A beltéri megfigyelésre ajánlott AXIS P1367-tel, valamint a kültéri felhasználásra fejlesztett AXIS P1367-E és AXIS P1368-E hálózati kamerákkal bővült az Axis eddig is méltán népszerű fix kamerasorozata, amely ideális megoldást kínál a köztéri megfigyelés és a közlekedési célú felhasználás mellett a kereskedelmi környezetben való alkalmazásra is. A fejlett fényérzékenységű, jobb képminőséget és nagyobb rögzítési frame rátát biztosító kamerák 4K felbontású képet rögzítenek nagy nyílt terekről – állomások utasfogadó csarnokairól, nagy forgalmú közterekről vagy éppen parkolókról – változó fényviszonyok mellett is.

Az AXIS P1367/-E támogatja a CS és az i-CS optikákat, míg a 4K-s AXIS P1368-E már eleve i-CS lencsékkel érkezik. Az AXIS P1367-E és AXIS P1368-E két, kimondottan kültéri használatra tervezett kamera, amelyek innovatív mechanikus platformja könnyebb csatlakoztatást és kábelezést tesz lehetővé, nagyobb teret adva ezzel a további lencsék használatához. A beépített kamerasínek tovább növelik az eszköz rugalmasságát, így nagyobb zoom-átfogású lencsék alkalmazására nyílik lehetőség, amely persze javítja a rögzített kép részletességét.