A Nikon idén ünnepli 100. évfordulóját

Mióta a Nikon 1917-ben Nippon Kogaku K.K. néven megalakult, folyamatosan a világ szolgálatában áll egyedülálló termékeivel, amelyek forradalmasították az optikai és precíziós technológiákat.

Az évfordulós kínálatunk – amely büszkén viseli a 100. évfordulóra készült emblémát, valamint egyéb különleges kialakítási megoldások és apró részletek is jellemzőek rá – magában foglal kettőt a Nikon csúcskészülékének számító digitális SLR fényképezőgépek közül, a kiváló NIKKOR objektíveket az f/2,8-as maximális rekeszű objektívek sorozatából, egy NIKKOR objektívekből álló különleges, három darabot tartalmazó összeállítást, valamint három távcső évfordulós kiadását.

Az évfordulós termékekből egy különleges gyűjtemény is kapható lesz. Kérjük, további tájékoztatásért látogasson el a 100. évfordulóra készült http://www.nikon.com/100th/ weboldalra.

A D5 100. évfordulóra készült kiadása

A D5 a Nikon digitális SLR fényképezőgépeinek csúcsmodellje. Ez a kiadás, amely egy csúcskészülék örökségét testesíti meg, sötét metálszürke kivitellel, valamint a Nikonnak az űr kutatáshoz és felderítéséhez tett hozzájárulásáról megemlékező bélyeggel készült. A készülékhez egy erről szóló évfordulós tájékoztató füzet is tartozik.

A D500 100. évfordulóra készült kiadása

A 100. évfordulóra metálszürke kivitelezéssel és évfordulós emblémával készült kiadás az eleganciát a kimagasló fényképészeti teljesítménnyel elegyíti. Emblémával és egyéni sorozatszámmal ellátott exkluzív fémtáska, valamint egy emblémával ugyancsak ellátott különleges vázsapka és dombornyomott bőrszíj is jár hozzá.

A NIKKOR 70-200E 100. évfordulóra készült kiadása

Az AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL ED VR ünnepi kiadásának belsejét egyedi üvegelemek alkotják, továbbá egy különleges állvány és táska is jár hozzá. Így lesz igazán könnyű átérezni, hogyan is éri el az objektív a rá jellemző képminőséget.

NIKKOR három darabos F2.8 zoom objektívkészlet 100. évfordulós kiadás

A NIKKOR objektívek mára a Nikon optikai technológiáinak szinonimáivá váltak. Ez az évfordulós készlet azt a három f/2,8-as maximális rekeszű zoom objektívet tartalmazza, amely a NIKKOR márkanevet legbüszkébben képviselheti: a nagy látószögű AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, a normál AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR és a telefotó AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR objektíveket. Mindhárom objektíven ugyanaz, az évforduló tiszteletére bevésett sorozatszám szerepel.

A WX 7×50 IF és a WX 10×50 IF 100. évfordulóra készült kiadásai

Az új, ultraszéles látómezejű WX-sorozat kiadásain (WX 7×50 IF, WX 10×50 IF) exkluzív sorozatszámot ütöttek a középtengely felső részére, a távcső középtengelyének alsó részére pedig a 100. évfordulóra készült nyomtatott embléma került. Ezen felül egy exkluzív – az emblémát ugyancsak viselő – WX bőrszíj is jár a szokásos szíj mellé. Mindössze száz darab készül belőlük (a 7×50 és 10×50 típusból összesen).

A 8×30 E II 100. évfordulóra készült kiadása

Ez a Nikon 8×30E II típusú távcsövének a 100. évforduló alkalmából készült kiadása. Egy hagyományos, klasszikus kialakítású távcső, amelyet sokan használtak és szerettek meg a forgalomba hozatala óta eltelt hosszú évek alatt. Ez a kiadás magán viseli az évfordulós emblémát és exkluzív metálszürke külsőt kapott. Különleges szíj és táska is jár hozzá.

A Nikon 100. évfordulóra készült termékei

A Nikon 100. évfordulójára készült kristálykreáció – a Nikon Model I

Az 1948-ból származó első 35mm-es Nikon fényképezőgép, az ikonikus I-es modell gyönyörű kristályváltozatát a Swarovski, a világ első számú kristálygyártó cége készítette el.

A Nikon 100. évfordulóra készült kitűzőgyűjteménye

Ez a kitűzőgyűjtemény a Nikon legmeghatározóbb és legnépszerűbb termékeit ábrázolja az elmúlt évszázadból, és velük együtt a cég emblémáját is.

A Nikon 100. évfordulóra készült prémiumkategóriájú fényképezőgépszíja

Kizárólag a legjobb olasz bőrből készült, amely a használattal és a korral nemesedik.

A Nikon 100. évfordulóra készült kicsinyített Nikon F fényképezőgépe

A történelmi értékű Nikon F, a Nikon első csúcsmodellje és az a fényképezőgép, amely világszerte megszabta a mércét a tükörreflexes fényképezőgépek kategóriájában, most hiteles másolatot nyer ezzel a feleakkorára kicsinyített modellel.