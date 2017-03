Canon Ecosystem – minden képben ott lehet

Ennek alkalmából a vállalat egy családias hangulatú közös ünnepségen mutatta be, az idén bejelentett EOS 77D, 800D és EOS M6 fényképezőgépeket, illetve azt a koncepciót, mellyel a cég hozzájárul a képek elkészítéséhez, tárolásához, visszanézéséhez és megosztásához, vagyis egy fotó teljes életciklusához.

30 éve a tökéletes képekért

Az EOS-rendszer első tagjai az 1987 márciusában piacra került EOS 650 típusjelzésű tükörreflexes (SLR) filmes fényképezőgép, és az azzal kompatibilis EF objektívek voltak. A név nem más, mint az „Electro Optical System”, vagyis az elektrooptikai rendszer rövidítése, amely az angol írásmódban azonos Éósszal, aki a görög mitológiában a hajnal istennője.

Harminc évvel korábbi bemutatásakor az EOS-rendszer legfontosabb újítása az volt, hogy az ezzel kompatibilis fényképezőgépek kizárólag elektronikus, nem pedig mechanikus úton vezérelték az objektívek fókuszát. E kialakítás révén a lencséket mozgató motorokat már az objektívbe is be lehetett építeni, ami mára széles körben alkalmazott gyakorlattá vált a teljes iparágban.

Minden képnek van egy története.

Minden képnek megvan a maga története. Ahogyan készült, amit mutat, vagy amire emlékeztet. Ha valaki elkészít egy képet, akkor azzal mindig mondani akar valamit: bemutatni a kreativitását, egy helyzetet, élményt, vagy csak egy el akar raktározni egy szép emléket. De minden képnek van egy utóélete is: szerkesztjük, javítjuk, filterezzük, alakítjuk, tároljuk, megosztjuk, nyomtatjuk, fotókönyvbe helyezzük. És minden fotó elkészítése lehet egy jó lecke is: amikor valaki kommentben odaírja, hogy mit lehetne másképp, jobban, szebben, érdekesebben; vagy lehet akár önbizalomépítés eszköze is, ha sokan megdicsérik a képet.

Támogatás egy kép életének minden fázisában

A Canon eszközeivel évtizedek óta segít a tökéletes képek elkészítésében és kinyomtatásában. A vállalat minden alkalmazottja pontosan tuja, hogy azok a történetek, melyeket képekkel mesélünk el, rendkívül fontosak, mind a kép készítőjének, mind pedig befogadójának. Ezért is támogatja a Canon évek óta Magyar Sajtófotó és a World Press Photo kiállításokat a fotók nyomtatásával.

2017-től viszont – az iparágban egyedülálló módon – a fényképek elkészítésén és nyomtatásán túl, a fotók életének minden szakaszában tudunk támogatást adni a „képíróknak”.

A Camera Connect alkalmazással wi-fin keresztül egy mobil telefonról is el tudjuk sütni a fényképezőgépet, illetve fotókat tudunk átmásolni mobil eszközünkre.

A Canon Photo Companion applikáció abban segít, hogy ha valaki fejleszteni szeretné a fotós tudását, akkor egyszerű feladatok végrehajtásával a legtöbbet tudja kihozni a fényképezőgépéből. Az alkalmazás EOS 1200D, 1300D, 100D, 700D, 750D, 760D, 80D, 7D Mark II, EOS M3 és M10 gépek kezeléséhez ad modellre bontott tanácsokat, mintaképeket, és végrehajtható feladatokat, de a belekerülő gépek száma folyamatosan növekszik.

LifeCake: időutazás a szülőknek – egy olyan biztonságos fotótároló, illetve -megosztó eszköz, mellyel a családi fotóalbum csak azokhoz jut el, akiknek valóban szeretnénk azt megmutatni. Az alkalmazással végig kísérhető ahogy a gyerekek felnőnek, a feltöltött képek mellett látjuk, hogy a gyermek az adott fotón pontosan mennyi idős, a képek kommentelhetőek, megoszthatóak. Az alkalmazásból közvetlenül lehet nyomtatni, vagy fotókönyvet illetve posztert, naptárat, igény szerint mobiltelefon tokot rendelni. Ugyan ez az alkalmazás egyelőre még csak angol nyelven érhető el, de a benne szereplő könnyen értelmezhető ikonoknak köszönhetően nincs szükség nyelvtudásra a használatához.

Az Irista ugyancsak tárhelyként üzemel. Ezen az oldalon – akár csak a LifeCake esetében – a képeinket eredeti felbontásban tudjuk tárolni egy reklámmentes környezetben és csak azok férhetnek hozzá az egyes képekhez, akiknek erre feljogosítást adunk, azaz elküldjük a képek linkjét. Az Iristán könnyen megtalálhatóak a korábbi fotók, hiszen azokat a program időrendbe teszi, illetve szűrhetünk géptípusra (telefonra is) vagy objektívre is. A képeket természetesen fel lehet tölteni tömörítettelen formában is. Nagyon fontos, hogy ennek a két platformnak az esetében a képek szerzői joga mindig a készítőnél marad.

A képek nyomtatásának az egyik kedvelt formája a fotókönyvek készítése. A Canon Dreamlabo 5000 gépén készülő hdbook minden képzeletet felülmúló minőségben őrzi meg az emlékeket az utókor számára. A gyönyörű képek mellett a különleges kötészeti munkának köszönhetően a lapok teljesen kihajthatóak, így a képek egyetlen részletét sem takarja el a hajtás. Az Iristán és a LifeCake-en tárolt fotókból mindössze pár kattintással nagyon egyszerűen készíthető el a személyre szabott hdbook,

A fotók elkészítésen után tehát a Camera Connect, a Canon Photo Companion, a Lifecake, az Irista és végül kezünkbe véve a hdbook az, ami teljessé teszi a Canon élményt.