Új Canon digitális fényképezőgépek láttak napvilágot

A Canon ma mutatja be az idén 30 éves EOS termékcsalád két új digitális tükörreflexes (DLSR) fényképezőgépét: az EOS 77D és EOS 800D modelleket. Felső kategóriás teljesítménye és teljes körű vezérelhetősége révén a piacvezető képalkotási technológiákkal, köztük 24,2 megapixeles APS-C CMOS képérzékelővel és DIGIC 7 képfeldolgozó processzorral dolgozó EOS 77D ideális társ lesz a fotósfelszerelésük fejlesztésére és fotóstudásuk elmélyítésére vágyó fotósoknak.

Az EOS 800D-t ezzel szemben kifejezetten a DSLR gépekkel még csak ismerkedő kezdő fotósoknak tervezték. A két új fényképezőgéppel együtt a Canon bevezeti legkisebb méretű fix DLSR kit-objektívjét, az EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM-et, és a BR-E1 távkioldót, amely iránytól függetlenül akár 5 méteres távolságból is lehetővé teszi az exponálást vagy a felvétel indítását.

Minőség, részletezettség és sebesség

A legendás EOS 80D modellben is használt szenzortechnológiával és a Canon legújabb – DIGIC 7-es – képfeldolgozó processzorával működő fényképezőgépek lenyűgöző minőségű, részletgazdag fotókat készítenek.

A világ leggyorsabb, Live View módban akár 3 századmásodperces sebességű autofókusz-rendszerével ellátott fényképezőgépek rendkívül éles precíz fotókat rögzítenek. Mivel sorozatfelvételi módban akár hat kockát is képesek rögzíteni egy másodperc alatt, a gyorsan mozgó témák megörökítésére is kiválóan alkalmasak.

A gyenge fényviszonyok melletti fotózáskor óriási segítséget jelent az ISO 25 600-ig terjedő (és ISO 51 200-ig bővíthető) fényérzékenység. Bizonyos felvételeknél a részletezettség a legfontosabb – a 45 kereszt típusú AF-pontnak köszönhetően a fényképezőgépek gyorsan fókuszálnak, pontosan követik a mozgó tárgyakat, és tökéletesen éles képeket rögzítenek.

A 7560 képpontos RGB+IR fénymérés mindkét modell esetében érzékeli a finom részleteket (pl. a bőrtónust), és annak megfelelő pontos expozíciót biztosít.

Egy kis Hollywood

Az állóképek mellett a mozgóképek is kivételes részletezettséggel és egyenletes átmenetekkel rögzíthetők mindkét új digitális tükörreflexes fényképezőgéppel. A Full HD 60 kocka/másodperc és a HDR Movie Shooting módok használatával gyorsan mozgó témákról is jó minőségű videók készíthetők. Akár egy téli sízés, egy sportjelenet vagy napfényes tengerpart a téma, a Dual Pixel CMOS AF precízen követi a mozgó tárgyakat, és egyenletes fókuszállással gondoskodik a professzionális végeredményről. Ha állvány nélkül, kézből videózunk az öttengelyű digitális képstabilizátor kiszűri a fényképezőgép bemozdulásából eredő életlenségeket.

Az EOS 77D-vel rengeteg állítási lehetőségre nyílik mód, ha valaki el akar térni az automata fényképezéstől: két tárcsán is lehet állítani például a rekeszt és a zársebességet, a felső LCD-panelről pedig minden aktuális paraméter leolvasható. Az EOS 800D oktatófelülete fényképezés közben megmutatja a kevésbé tapasztalt fotósoknak, hogyan működnek a fényképezőgép beállításai, tökéletesítve ezzel a fotózás technikáját és elősegítve a tanulást.

Képrögzítés, csatlakozás, megosztás

Az NFC és a wifi technológiáknak köszönhetően a fotós egyszerűen megoszthatja álló és mozgóképeit a kompatibilis okoseszközökkel, vagy megosztás és szerkesztés előtt elküldheti őket a Canon Connect Stationre. A folyamatos csatlakozást biztosító Bluetooth®-kapcsolat révén még a táskából sem kell elővenni a gépet a bekapcsoláshoz és a fényképek megtekintéséhez. Okoseszközök vagy az új BR-E1 távkioldó segítségével a fényképezőgép távolról is üzemeltethető.

A fotózási hatótávolság kiterjesztése

Az új EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM kit-objektív ideális választás kezdők számára. Egy alapszintű tükörreflexes fényképezőgéppel kiegészítve sokféle téma fotózását teszi lehetővé, a tájképtől a portréig. Ez a kategóriájának legkisebb objektívje, négyfokozatú képstabilizátorral kerül a boltokba.

A 7 lamellával elért kör alakú blendekialakítással elmosódottá tehető a portréfotók háttere is. Videókészítéskor a szinte hangtalan léptetőmotorral dolgozó Servo AF-rendszer tökéletes fókuszálást tesz lehetővé, zavaró zaj nélkül.

Az EOS 77D főbb jellemzői:

Könnyen kezelhető vezérlőgombok

24,2 megapixeles felbontás

45 pontos kereszt típusú autofókusz-rendszer

Egyszerű használat

Vezeték nélküli vezérlés és képmegosztás okoseszközökkel Bluetooth®-kapcsolaton keresztül

Dual Pixel CMOS AF a gyors, gördülékeny és pontos videofókuszáláshoz

Az EOS 800D főbb jellemzői:

APS-C-re méretezett 24,2 megapixeles DSLR-képminőség

Optikai képkereső és Vari-angle érintőképernyő

Egyszerű vezeték nélküli képmegosztás okoseszközökkel

45 pontos kereszt típusú autofókusz-rendszer, és a világ leggyorsabb2 Live View AF-üzemmódja

Rendkívül éles Full HD videók egyszerű készítése

Az EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM objektív főbb jellemzői:

Széles zoomtartomány (18-55 mm)

61,8 mm hosszúság és mindössze 215 g súly

Négyfokozatú képstabilizátor

STM-autofókusz

Kiváló képminőség

A BR-E1 távkioldó főbb jellemzői: