A magyar 3D nyomtató is felveszi a harcot a koronavírussal

A koronavírus elleni harc világszerte jelentős erőket mozgatott meg, 3D csoportok alakultak, hogy orvosi eszközöket, alkatrészeket, védő felszereléseket gyártsanak a kórházaknak.

A magyar 3D nyomtató is beszállt ezekbe a folyamatokba, hogy a lehető leghamarabb a hazai orvosok és önkormányzatok segítségére siessen. A CraftUnique Kft. éppen ezért 3D nyomtatott arcvédő pajzsokat és ajtónyitó segédeszközöket – tenyér használata nélkül használható – adományoz több intézménynek.

A magyar vállalat hetek óta azon dolgozik, hogy a lehető leghatékonyabb módon tudja felhasználni saját fejlesztésű 3D nyomtatócsaládját és mérnökeinek szaktudását a COVID-19 elleni harcban. A CraftBotok FDM technológiájú (szálhúzáson alapuló) asztali 3D nyomtatók, amelyek kiválóan alkalmasak az otthoni, az oktatásban való és akár az iparban is alkalmazott eszközök, prototípusok gyártására, de a nagyon speciális orvosi védőmaszkok előállítására nem. Cseh mintára azonban sikerült olyan védőeszközöket tervezni, majd nyomtatni, amelyek nagyban hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelemhez.

A CraftUnique által nyomtatott arcvédő pajzsok több területen is felhasználhatók. Az egészségügyi dolgozóknak, például a szemüveges orvosoknak ez az egyik legideálisabb védőfelszerelés, hiszen számukra a védőszemüveg viselete egyébként problémát okozna. Az önkormányzatoknál is nagy igény van erre az eszközre, hiszen a pajzsokat elsősorban szociális munkásoknak adják, akik az időseknek segítenek, például a bevásárlásban. Nem elhanyagolható azonban az sem, hogy a közterületesek, a patikusok és az idősek otthonában dolgozók számára is hatalmas segítséget nyújt az arcvédő.

Az eszköz nyomtatása körülbelül egy órát vesz igénybe. Nyomtatás után a 3D nyomtatott alkatrészt összeszerelik a speciális, ellenálló, áttetsző műanyagból (PETG) készült tartozékokkal, melyeket a Makerspace Budapest és a fóti székhelyű Acryl World Kft. ajánlott fel a pajzsokhoz. A CraftUnique itt azonban nem állt meg, ugyanis olyan ajtónyitó eszközöket is nyomtattak, amelyek lehetővé teszik, hogy a tenyér érintése nélkül tudják kinyitni az ajtókat. Ezt különösen célszerű használni, hiszen minden a kilincshez hasonló, sokszor érintett felület a kórokozók egyik fő forrása lehet.

A vállalat az elmúlt néhány napban 350 db pajzsot nyomtatott, melyeket a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnek, illetve a Magyarországi Sürgősségi Ellátásért és Mentésért Alapítványnak adományoznak. Ezen kívül a szentgotthárdi, a répcelaki, a tamási, valamint a kőbányai önkormányzatot is ellátják a nyomtatott eszközökkel. A cég hamarosan elérhetővé teszi több hazai és nemzetközi fórumon is a nyomtatott pajzs specifikációját, biztosítva ezzel a védőfelszerelések gyártásához szükséges információkat. A szükségletek alapján ezáltal helyileg is meg tudják majd oldani az eszköz nyomtatását, illetve eljuttatását azokhoz, akiknek szükségük van rá.