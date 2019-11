A CraftUnique az ipari 3D nyomtatás nemzetközi élvonalában

A 3D nyomtatás nem csupán az átlagfelhasználók egyedi ötleteinek és elképzeléseinek a megvalósítója, de az ipar számára is egyre nagyobb jelentőségű technológia.

A 100 %-ban magyar tulajdonú CraftUnique Kft. egy németországi kiállításon mutatta meg magát és kreativitását. A vállalat egy CraftBot 3D nyomtató formájú standdal várta a látogatókat, akik így egy igazi 3D nyomtató belsejében tudhattak meg még többet a magyar márkáról.

A modern gyártási technológiákkal, köztük az ipari 3D nyomtatással ismerkedhettek meg a látogatók az idei Formnext kiállításon Frankfurtban. Az esemény november 19. és 22. között, 4 napon keresztül több mint 600 kiállító részvételével zajlott. Az idei expo nem csupán azért volt különleges, mert a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt az a terület, ahol a cégek megjelenhettek, de azért is mert több mint 25 000 látogatója volt. A rendezvényen 32 nemzet képviseltette magát. A hazai mérnökök szaktudását és rátermettségét a CraftUnique Kft. egy formabontó standdal mutatta be. A látogatók egy hatalmas CraftBot nyomtató belsejében ismerkedhettek meg közelebbről a magyar mérnökök találékonyságával és tudásával, valamint a vállalat legújabb termékcsaládjával, a CraftBot Flow Generation névre keresztelt 3D nyomtatókkal. Több, nemzetközileg ismert és elismert 3D technológiával foglalkozó blogger és vlogger is meglátogatta a kiállítást, akik a helyszínen készített videóikban és interjúikban beszámoltak követőiknek a CrafBot nyomtatókról és a magyar cég sikereiről.

A november nem csak a Formnext miatt volt mozgalmas a cég számára, ugyanis a hazai reklámszakma is elismerte áprilisi kampányát, melynek során az Avantgarde PR ügynökséggel együtt a hazai Trónok harca bemutatót tették egyedülállóvá. A Prizma Kreatív PR Díj a szektor/iparág alapján az ipar (ipari termékek) kategóriában ezüst minősítéssel díjazta a vállalatot. A kampány a 3D technológia és felhasználhatóságának népszerűsítése mellett igazi élményt adott a Trónok harca rajongóinak, hiszen bárki királynak vagy királynőnek érezhette magát a sorozat 3D nyomtatóval készített koronájában, a szerencsések pedig 3D nyomtatott Trónok harca ereklyékkel térhettek haza a premierről.