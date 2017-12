3D nyomtatott ételek: illúzió vagy valóság?

Különleges, színes, mintás édességet képesek alkotni mentából, almából, vagy akár görögdinnye aromákból. Ezek az ultramodern, új típusú nyomtatok ételeket rétegenként szintetizálja a nyomtató, alapanyagként pedig különböző olajokat és porokat használ fel. A fejlesztők szerint a 3D nyomtatásnak köszönhetően teljesen megszűnhet az ételpazarlás az egész világ területén.



Ezek az ételek akár 30 évig is eltárolhatók

A 3D-s élelmiszerpiac nagyon gyorsan fejlődik. Már kifejlesztették például a 3D-s pizza nyomtatót, tésztanyomtatót és a 3D-s csokoládé nyomtatógépet is – írja a ketkes.com. Ezek is ugyanazzal a technológiával, rétegenként építi fel a por és a folyékony állagú alapanyagokat. Egy pizza esetén például a gép kinyomtatja a pizza tésztát, ráspricceli a szószt a tetejére, majd végül rákerül a feltét is. Ezután az előkészített pizzát csak meg kell sütni. Ezekkel a térbeli nyomtatókkal akármilyen különleges formájú ételt is elő tudunk állítani, legyen szó akár egy krokodil formájú süteményről.

Az ilyen extra kinézetű édességek otthoni körülmények között, egy egyszerű konyhába valljuk be még a legprofibb cukrászoknak is sokáig tartana elkészíteni. De ezzel a géppel, megkönnyíthetjük majd dolgunkat és nem csak édes, hanem sós édességek előállítására is kitűnően alkalmas. A 3D-s ételnyomtatás technológiáját eredetileg a NASA fejlesztette ki, hiszen tökéletesnek találták az asztronauták számára.

Mivel ezek az újratölthető alapanyagok, melyekkel elvégezhető a 3D ételnyomtatás, akár harminc év múltán se romlik meg, így egy olyan űrutazáshoz is lehet használni, mely igen hosszú ideig tart. A fejlesztők szerint arra is tökéletesen megfelel, hogy az országok raktárkészletét töltsék fel vele és így éhínség esetén van mihez nyúlni.

Nemsokára itthon is kipróbálhatjuk a 3D ételnyomtatást!



A fejlesztők szerint, a 3D-s ételnyomtatók az ultramodern konyhák elengedhetetlen tartozéka lesz, igen nagy népszerűségre számítanak, hiszen nagyon könnyen és gyorsan lehet vele tartós ételt előállítani. Egy bonyolultabb csokoládé figura elkészítéséhez kevesebb, mint 20 perc elég, bár az étel elkészítési ideje az alapanyagoktól, az étel jellegétől és a formájától is függ.

Természetesen a gyártónak nem az a célja, hogy ellustuljanak az emberek és elvegye a háziasszonyok kedvét a hagyományos főzéstől, de egy bonyolultabb, macerásabb feladatok automatizálását szeretnék megoldani ezzel a korszerű technológiával. Jó hír azonban hogy ezek a 3D nyomtatók tisztán tartása is legalább annyira egyszerű és könnyű, mint használatuk. Kézzel és mosogatógépben is el lehet mosogatni, a hőt nagyon jól bírják.

A fejlesztők elmondják, hogy ezek a szuper nyomtatók csak kinyomtatni képesek a kívánt ételt. Megsütnünk már nekünk kell! Azt pedig egy teljesen egyszerű, hagyományos sütőben tehetjük meg. Ám arról is vannak hírek, hogy a 3D nyomtatók későbbi változataiba már sütőt is szeretnének belefejleszteni, hogy még gyorsabban, még egyszerűbben tudjunk finom ételt előállítani.