Pásztor Anna fellépőruháit már 3D nyomtatással készítik

Szeptember 21-én, a Budapest Parkban tartja meg idei nagykoncertjét az Anna and the Barbies. A banda speciális látványvilággal készül az alkalomra, amelynek különlegessége, hogy a zenekar tagjai által elképzelt álomképek megjelenítéséhez használt színpadi jelmezek és díszletek a jelenlegi csúcstechnológiát képviselő 3D nyomtatókkal készített tárgyak lesznek.

A zenekar és a magyar fejlesztésű készülékeket gyártó CraftUnique áprilisban indította el a közös kísérleti projekjük előkészületeit. A mitológiai elemeket és a világvallások egyes szimbólumait tartalmazó látványvilágot a zenekar tagjai találták ki nagy vonalakban, amelyeket a vállalat formatervezője, Belán Eszter Katalin készített elő az otthoni felhasználók számára is elérhető 3D nyomtató készülékeken történő kinyomtatáshoz.

A közel két órás huszonegyedik századi összvallási celebrációnak is felfogható koncert során a zenekar frontembere, Pásztor Anna, a hindu főisten Síva, az emberiség felett őrködő Mindent látó szem, és a félig ember, félig ló alakú Kentaur jelmezét fogja magára ölteni. A kosztümök alapjául szolgáló ruhákat Szilas Rita divattervező tervezte, ezekre kerülnek a kisebb kinyomtatott elemekből összeállított nagy méretű szárnyak, fejdíszek, és számtalan további kiegészítő.

„A legújabb albumunk az egyik legérettebb szöveg- és zenei világú anyagunk, és szerettük volna, ha a koncertélményt a színpadképen keresztül is még professzionálisabb szintre tudjuk emelni. A képzeletünkben már régóta körvonalazódott egy a zenei és szövegvilágnak megfelelő látványvilág, de nem igazán tudtuk, hogy technikailag hogyan lehetne mindezt megvalósítani. Őszintén szólva magunk is meglepődtünk, hogy az általunk kitalált tárgyakat milyen egyszerűen meg lehet tervezni és ki lehet nyomtatni”

– mondta el Pásztor Anna, a zenekar frontembere.

A dekorációs elemek digitális lemodellezését a hazai fejlesztésű és gyártású, otthoni felhasználók igényeinek is megfelelő 3D nyomtatókat gyártó CraftUniqe munkatársai végezték el. A fiatal magyar fejlesztőmérnökök által alapított cég, amely első termékének gyártási költségeit közösségi finanszírozásból teremtette elő, ma már leányvállalattal rendelkezik az Amerikai Egyesült Államokban.

„Szerettük volna bebizonyítani, hogy a 3D nyomtatás rendkívül sokoldalú technológia, és felhasználásának ténylegesen csak a fantázia szab határ. Az új Anna and the Barbies jelmezek rá a bizonyíték, hogy szinte bármit meg lehet tervezni és ki lehet nyomtatni akár otthon is. Mint egy varázsdoboz. Elképzeljük, megtervezzük, kinyomtatjuk, és ott a tárgy. Vállalatunk küldetése, hogy ez az élmény a felhasználók sokkal szélesebb köre számára váljon elérhetővé”