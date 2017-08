Magyarországon is elérhetőek a világ legfejlettebb 3D nyomtatói

Az additív gyártás legfelkapottabb területe jelenleg a fémnyomtatás, eddig azonban mind a beszerezhető gépeknek, mind a szolgáltatásnak borsosan megkérték az árát.

A Markforged 3D nyomtatógyártó felismerte, hogy a kompozitok 3D printelése megoldást nyújthat azok számára, akiknek nem maga a fém alapanyag, hanem inkább a fém tulajdonságai, szilárdsága, ellenállósága a fontos. A Markforged ezért folyamatos karbon, üveg és kevlár szálerősítést alkalmazó gépeket fejlesztett, amelyek immár itthon is hivatalos, gyártói partnertől szerezhetők be. A vállalat zászlóshajója, a Mark Two pedig szeptembertől Budapesten is megtekinthető és természetesen próbára is tehető.

A már világszerte ismert Markforged márkának eddig nem volt hazai képviselete, most azonban az elérhető árú, de magas minőségű 3D technológiai megoldásokra specializálódott FreeDee Printing Solutions lépett partnerkapcsolatra a gyártóval. Elsődlegesen a robotika, elektronikai ipar és a járműipar támaszkodik a Markforged fejlesztéseire, amelyeket a FreeDee Printing csapata szeptemberben egy a kompozitok 3D nyomtatásáról szóló szakmai nap keretében is bemutat majd.

Irodájukban szeptember közepétől tekinthető meg és bér- vagy tesztnyomtatásra is igénybe vehető a Mark Two kompozit 3D nyomtató.