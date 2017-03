A 3D nyomtatás új útjai

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne jelenne meg újabb hír a 3 dimenziós nyomtatás új fejlesztéseiről. Az innovációk szerteágazó irányokban futnak: ipari alkatrész-gyártás, emberi szövetek és szervek előállítása, sőt ma már házat is építhetünk 3D nyomtatási technológia segítségével. A legújabb fejlesztésekből szemelgettünk.

Prototípus- és alkatrészgyártás

A 3D-ben történő nyomtatás hallatán ma még a legtöbbünknek leginkább a drága és elérhetetlen szavak jutnak eszünkbe, holott ma már egyre elérhetőbbé válik szinte mindenki számára ez a technika. A terméktervezésben jelent igazán nagy előrelépést a technika alkalmazása, hiszen rendkívül gyors prototípusgyártást tesz lehetővé, amelyből igen gyors a visszacsatolás, emiatt a tervek javításának lehetősége. Emiatt a cégek fejlesztései sokkal gyorsabbá és biztonságosabbá válhatnak, amivel jelentős versenyelőnyre tehetnek szert, ez pedig elősegíti piacon maradásukat. A prototípusgyártásban alkalmazott 3D technikát eddig megnehezítette, hogy ezeket a nyomtatókat nem mindenki engedhette meg magának, ma már azonban léteznek a piacon kisebb és olcsóbb készülékek, amelyek így könnyedén bevonhatók a mintatermékek előállításába. Tudvalévő, hogy a fejlesztés a termékelőállítás legköltségesebb folyamata, ezzel a cégek költségei jelentős mértékben csökkenthetők és nem mellesleg sok időt is megtakaríthatunk vele – írja a dekortar.hu oldal.

Nem véletlen, hogy a 3D nyomtatásban rejlő előnyöket az autóipar is felfedezte, és egyre több autógyártó cég törekszik arra, hogy alkatrészeit ezzel a technológiával állítsa elő. Így például legutóbb a Peugeot jelentette be, hogy alvázait a jövőben 3D nyomtatók segítségével fogják előállítani. Emlékezetes, hogy 2015-ben már ezzel a technológiával egy teljes autót készített el a Divergent 3D, a Blade nevű modell után a cég már több autót és motorkerékpárt is „gyártott” ily módon. Az alvázak 3 dimenziós technikával való előállítása egy sokkal könnyebb alváz kialakítását teszi lehetővé, ami forradalmasíthatja az autóipart.

Gyógyítás 3D-vel

A fejlesztések egy merőben más iránya az emberi gyógyításban rejlik, ezen a területen is számos nagyszerű innováció valósulhat meg a jövőben. A legnagyobb lehetőség az emberi szervek pótlásában, ortopéd kiegészítőkben rejlik, számos kutatás indult e területen. Legújabban az amerikai veteránkórházak jeleskedtek abban, hogy veterán katonák számára készítettek ortopéd pótlásokat.

A napokban jelent meg az a hír is, hogy mára sikerült a 3D-ben kinyomtatott porcok beültetése. Igaz, még nem emberen próbálták a svéd kutatók, hanem egy egéren, de a kutatás azért jelent óriási előrelépést, mivel a beültetett szövet növekedni kezdett az állat testében, és két hónappal a beültetést követően már kezdett az emberi porcra hasonlítani. Az eredmények azért is jelent fontos mérföldkövet az ez irányú kutatásokban, mert így akár az is lehetővé válik a jövőben, hogy az arra rászorulók természetes protézist kapjanak.

Új ház egy nap alatt, olcsón

A helyszínen, mindössze csupán 24 óra alatt nyomtatott ki egy cég egy komplett házat 3 D nyomtatási technológiával, és mindezt extrém hideg körülmények között. Az adott nyomtató 132 négyzetméteres, több mint 3 méter magas házat képes építeni, ezt a nagyságot valamivel több, mint egy nap alatt képes legyártani. Némi utómunkálatok persze szükségesek voltak, ám mindez elhanyagolható, ha azt vesszük, hogy a ház előállítási költsége csupán 3 millió forintnak megfelelő összeg volt.