Különleges funkciókkal érkezik a HONOR Magic Earbuds

Április 30-tól Magyarországon is előrendelhető a Honor új, első aktív zajszűrővel rendelkező vezeték nélküli fülhallgatója.

A Honor Magic Earbuds három mikrofonnal támogatott aktív zajszűrő technológiájának köszönhetően kristálytiszta hangminőséget biztosít minden helyzetben. Az eszköz 10 mm-es, érzékeny membránnal ellátott hangszórója gondoskodik a mély basszusról, kényelmesen illeszkedő kialakítása, egyszerű érintésalapú vezérlése és okos funkciói miatt pedig ideális kiegészítő azok számára is, akik sportos életmódot folytatnak.

Zajszűrés és zajcsökkentés

A különleges hangélményről a Honor Magic Earbuds hibrid előre- és visszacsatoló zajszűrő rendszere (ANC) gondoskodik, ami akár 32 dB-lel is csökkentheti a környezeti zajokat. Az előrecsatoló mikrofon (feedforward) a környezeti zajok semlegesítését, míg a visszacsatoló mikrofon (feedback) az egyéb zajok kiszűrését végzi.

Mindezek mellett a fülhallgatóban három mikro-elektromechanikus (MEMS) mikrofon van, amik a zajcsökkentés mellett javítják a hangminőséget, így telefonbeszélgetés közben is kristálytiszták a hangok.

Nagy teljesítményű hangszóró

A zene és a tökéletes hangzás rajongóinak igényeit is kielégíti a Honor legújabb fülhallgatója. A 10 mm-es dinamikus hangszórónak köszönhetően a Honor Magic Earbuds erős basszust és tiszta magas hangokat eredményez, az érzékeny kompozit membránból álló egység garantálja a zökkenőmentes jeltovábbítást, valamint a gazdag, telt és, kiegyensúlyozott hangzást.

Maximális kényelem, egész napos üzemidő

Ergonomikus trapéz kialakításának és stabil illeszkedésének köszönhetően a Honor Magic Earbuds mindennapi használat esetén is kényelmes. Tulajdonosa négy, különböző méretű szilikonharang közül választhatja ki a megfelelőt, így hosszabb használat során is szinte észrevétlen a viselése. A tökéletes illeszkedésnek pedig a passzív hangszigetelésben is fontos szerepe van, tompítva a környezeti zaj beszűrődését.

Az alacsony fogyasztású Bluetooth technológia révén a Honor Magic Earbuds körülbelül 3,5 órányi folyamatos zenelejátszást vagy 2,5 órányi hanghívást kínál egyetlen töltéssel. A töltő tok pedig összesen 14,5 órányi zenehallgatást tesz lehetővé, így egész nap kitarthat a fülhallgató üzemideje.

Intelligens funkciók a könnyebb használatért

A Honor kapacitív érintőérzékelőket épített legújabb viselhető eszközébe, amelyek így lehetővé teszik a zene és a hívások gyors kezelését dupla koppintással, hosszan tartó érintéssel pedig az aktív zajszűrő funkció vezérlését. A felhasználók testre is szabhatják a dupla érintéses funkciókat az AI Life alkalmazásban.

A Honor Magic Earbuds intelligensen együttműködik az EMUI 10.0 operációs rendszert futtató eszközökkel. Ezek a készülékek automatikusan felismerik a fülhallgatót, és a töltő tok nyitásakor gyorsan és könnyen párosítják a két eszközt. Emellett a fülhallgató képes érzékelni, amikor a fülbe helyezik, ekkor aktiválja magát, és a zenelejátszást automatikusan vezérli a fülhallgatók helyzete, viselése alapján.

A készülék Magyarországon április 30-tól egy héten át előrendelhető az eMAG, az Euronics, az Extreme Digital és a Media Markt webáruházaiban ingyenes kiszállítással. A Honor Magic Earbudsra 2 év garanciát ad a gyártó, a termék javasolt bruttó fogyasztói ára 42 990 Ft. A fülhallgató elsőként gyöngyfehér színben érhető el, hamarosan pedig türkiz színben is érkezik.