Környezetbarát csomagolást kap a Samsung Lifestyle televízió sorozata

A Samsung ökológiai lábnyomának további csökkentése érdekében mostantól Lifestyle TV sorozatának minden tagját újrahasznosítható kartonból készült csomagolással látja el.

A vállalat új, környezetbarát hullámkartonból készülő öko-csomagolását alkalmazzák a The Serif, The Frame és a The Sero készülékek esetében, így a felhasználók számára még egyszerűbbé válik az újrahasznosítás, ráadásul a kartondobozok alternatív felhasználására is kreatív lehetőségek nyílnak.

A dobozok minden oldalára pont-mátrix kerül, így a felhasználók könnyedén szétszedhetik a csomagolást, amelyet így más célokra, például kisebb asztalként, vagy kisállat pihenőként is összeállíthatnak.

A csomagolás tartalmaz egy útmutatót is, amely alapján a felhasználók akár lakberendezési tárgyakat készíthetnek a dobozból. A kézikönyv a csomagoláson található QR kód segítségével érhető el.

A The Serif készülékek a nappali központi elemeként funkcionálhatnak, amelyek köré a felhasználók gyakran állítanak polcokat és más bútorokat. A tévé kartoncsomagolásából készíthetnek akár újságtartót vagy kisebb polcokat is, amelyeken otthoni kiegészítőket és a távirányítót is tarthatják, így téve teljessé a szoba berendezését.

A Samsung a CES 2020 kiállítás Innovációs Díját is elnyerte a környezetbarát csomagolás koncepciójával a hatékony anyaghasználatért.

Az új csomagolási megoldások bemutatására a Samsung április 6-tól a brit Dezeen életmódmagazinnal közösen indít tervezői pályázatot világszerte. A két vállalat a csomagolásból elkészíthető legegyedibb és legpraktikusabb terveket díjazza, a legjobbak pedig bekerülnek a hivatalos kézikönyvekbe is.

„A felhasználók jobban kötődnek azokhoz a márkákhoz, amelyek hozzájuk hasonló értékekkel és szemlélettel rendelkeznek. A környezetbarát csomagolással egy olyan élményt szeretnénk nyújtani a felhasználóknak, amely az önkifejezésen keresztül pozitív hatással van a környezetükre is”

– mondta el Kangwook Chun, a Samsung vizuális kijelzőkért felelős üzletágának alelnöke és termékstratégiai csapatának vezetője.

A dizájnpályázatról további információ a Dezeen weboldalán és a Samsung TV Instagram oldalán érhető el.