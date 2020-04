Mio MiVue 786 WiFi teszt: a mindenre emlékező útitárs

A fedélzeti kamerák manapság egyre népszerűbb autós kiegészítők a járművezetők körében. Főleg a nagyvárosi környezetben az utakon kialakult forgalmi helyzetek sokszor a dzsungelre emlékeztetnek, ahol az anarchia és a teljesen átgondatlan viselkedési rend uralkodik. Ilyen káosz-közeli pillanatokban hasznos lehet, ha van egy kamera is a kocsiban, amelynek felvétele bizonyítékként szolgálhat ütközésekben és ellentmondásos helyzetekben. A youtube-on számos ilyen videó megtalálható, főleg az orosz nyelvterületek nagyvárosaiban készült autós fedélzeti kamera felvételeken láthatunk egészen szürreális eseményeket.

Szerkesztőségünknek lehetősége nyílt a Mio MiVue 786 WiFi készülék tesztelésére, ami a kötelező autós fedélzeti kamera felvétel mellett számos egyéb hasznos funkciókat is kínál.

Mio MiVue 786 WiFi: tervezés és kivitelezés

A Mio MiVue 786 WiFi termék esetében már az első pillantásra nyilvánvaló, hogy a Mio a termék funkcionális működése mellett törődött a külső megjelenés megtervezésével is. A fekete alapon narancssárga lencse szegély és az ezzel azonos színű bekapcsoló gomb egyből megemlítésre érdemes. Ezek ugyan apró részletek, ám jelentős hatással vannak a készülék általános kialakítására, mivel ettől elegáns benyomást keltenek. A hátsó oldalon egy 2,7”-es érintőképernyő dominál, amely az állapotinformációk megjelenítésére és a kamera összes funkciójának beállítására szolgál.

A készülék oldalán található a bekapcsoló gomb, a memória microSD-kártya nyílása, AV-kimenet, kissé meglepően miniUSB csatlakozó. Véleményünk szerint szerencsésebb lenne, ha a csatlakozó inkább a modernebb microUSB vagy jobb USB-C lehetne. Ami a kiegészítőket illeti, csak a legszükségesebb tételeket találjuk a csomagban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy tapadókorongot és egy tápkábelt, fontos megemlíteni, hogy alapvetően nem is lesz szüksége másra.

Első lépések – beszerelés

A kamera beszerelése az autóba csak percek kérdése. Mindössze annyit kell tenni, hogy rögzítjük a tapadókorongot az üveghez, majd a készüléket a tartóhoz. Kicsit nehezebb dolgunk van a töltőkábel álcázásával. Ha valakit zavar a kábel, akkor annak érdekében, hogy sehol ne lássuk, el kell rejteni a mennyezet kárpitja alatt, ez viszont már biztos nem lesz néhány perc alatt elvégezhető művelet. Mivel minden autó belső elrendezése eltérő, így minden csak a felhasználó kreativitásától és ügyességétől függ.

A Mio MiVue 786 WiFi funkcióval

Alapértelmezés szerint a Mio MiVue 786 bekapcsolás után az elindításkor elkezdi a felvételt. A kamera azonban nem egy darabban rögzíti az utazás teljes rekordját, hanem “apróra vágja” rövidebb videókba. A felvételi idő 1 perc, 3 perc vagy 5 perc lehet. Amikor a készülék belsejében lévő érzékelők váratlan eseményt észlelnek pl. ütközés miatti váratlan fékezést, megállást vagy az autó átfordulását, az eseményt teljesen automatikusan folyamatosan rögzíti.

A készülék további képességei is hasznos kiegészítők lehetnek vezetés során, mivel figyelmeztetnek különböző helyzetekre. Például a készülék jelzi a vezetőnek, hogy tartson elegendő távolságot az előtte haladó járműtől vagy jelzi azt, ha az előtte álló autó mozogni kezd és ideje elkezdeni a vezetést. Kiemelendő még a sebességmérő kamera figyelmeztető képessége, mely szintén hasznos társ a vezetés során, ráadásul a sebességmérő kamerákat tartalmazó adatbázis folyamatosan frissíthető az eszköz teljes élettartama alatt.

A készülékbe integrált WiFi-nek köszönhetően is számos hasznos funkcióra is képes Mio MiVue 786. A készülék párosítható egy mobiltelefonnal, szó szerint néhány kattintással élőben közvetítheti az utazást a közösségi hálóba (Facebook) vagy vezeték nélkül mentheti az összes videót a mobiltelefon memóriájába. Az egyetlen követelmény ehhez a MiVue Pro telefonos alkalmazás letöltése, amely megtalálható az App Store-ban és a Google Playen. A készülékhez kapcsolódik egy ingyenes program is, a MiVue Manager MacOS-hez és a Windows-hoz, amely a videók lejátszása mellett útvonalakat is megjeleníthet a Google Maps-ben.

Kiváló minőségű Full HD felvétel

A Mio MiVue 786 WiFi készüléket kiváló minőségű Sony optikai érzékelővel látják el, amely támogatja a Full HD felvételt (1920 x 1080 pixel), 30 képkocka/másodperc sebességgel, 140 fokos látószöggel, az F 1.8 lencsék pedig világosabb és tisztább videót szolgáltatnak még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is. Ezekkel a paraméterekkel a felvételek minősége egyáltalán nem mondható rossznak. Kellemes meglepetés, hogy Sony optikai érzékelőkkel a kamera képes elég jól kezelni az expozícióváltozást is, azaz még a kedvezőtlen időjárási viszonyok során is vagy az alagutakban és a mélygarázs kijárataiban is jól kezeli az optimális megjelenítést.

Természetesen minden felhasználó örülne még nagyobb élességnek és részletességnek, de a termék felhasználási céljaihoz ez elegendő. Nagyobb fényveszteség esetén a digitális zaj nyilvánvalóan jelentkezik, ám ezek is teljesen elfogadható értékek, amelyek nem befolyásolják jelentősen a kapott minőséget. További hasznos tulajdonság a GPS nyomkövető képesség, mely segítségével képes beilleszteni a videókba információkat az aktuális sebességről, az időről és a GPS koordinátákról.

Mio MiVue 786 hasznos társ az utazás során

A Mio MiVue 786 tulajdonképpen egy vidám fedélzeti kamera, amely a kellemes külső kialakítása mellett funkcionalitásban is gazdag kínálatot rejt magában.

A Facebook-rajongókat és a játékos kedvű vezetőket minden bizonnyal vonzza az a lehetőség, hogy akár élőben is megoszthatják a videókat az utazás során, valamint a mobiltelefonnal való párosítás lehetősége. Mindezt úgy, hogy egy minőségi tervezésű és kivitelezésű készülékkel tehetik meg ezt, ami természetesen maximálisan kiszolgálja a fedélzeti kamera feladatát is, amivel válsághelyzetben a kamera kulcsfontosságú anyagok forrásaként szolgálhat.

Előnyök:

minőségi tervezés és kivitelezés

Full HD minőségű videófelvétel

számos hasznos kiegészítő funkció

sebességmérő kamera figyelmeztetés

Hátrányok:

miniUSB csatlakozó

az akkumulátor kapacitása lehetne nagyobb

A Mio MiVue 786 WiFi készülék tulajdonságai: