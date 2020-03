3 az 1-ben: minden felhasználói igényt kielégít a Kingston megújult Canvas kártyasorozata

A Kingston Digital Europe Co LLP bemutatta a Canvas portfólió megújult, „Plus” sorozatú SD és microSD memóriakártyáit, amelyek megnövelt teljesítményt kínálnak tükörreflexes fényképezőgépekhez, Android™ eszközökhöz, akciókamerákhoz és drónokhoz. Az újgenerációs flash kártyák között megtalálhatók a vállalat első UHS-II besorolású megoldásai is. Továbbá a Canvas Plus fejlesztéseihez igazodva a vállalat új MobileLite Plus UHS-II olvasókat is készített a villámgyors olvasási sebesség támogatására.

A Canvas Plus család három kategóriában kínál SD- és microSD-kártyákat: a 2019 októberében bevezetett Canvas Select Plus mellé csatlakoznak most a Canvas Go! Plus és Canvas React Plus változatok. A 4K és 8K felbontású videók rögzítésére képes, legújabb fejlesztésű kamerákat támogató React Plus kártya és MobileLite Plus olvasók visszamenőlegesen kompatibilisek az UHS-I és a hagyományos SD busz-szabványokkal. A MobileLite Plus olvasók különálló termékként vagy az optimális sebesség elérése érdekében a React Plus kártyákkal egy csomagban lesznek megvásárolhatók.

A Canvas Plus kártyasorozat termékei:

Canvas Select™ Plus :

Full HD és 4K minőségű felvételre képes amatőr/hobbi fényképezőgépekhez (SD) és androidos mobileszközökhöz (microSD)

Class 10 UHS-I sebesség (max. 100 MB/s olvasási sebesség)

A MicroSD az A1 alkalmazásteljesítmény-osztály támogatásával gyorsítja a tabletek és az okostelefonok munkafolyamatait

max. 512 GB SD- és microSD-kapacitás

Canvas Go!™ Plus :

Ideális 4K UHD videók készítéséhez vagy „Sorozat” módú fotózáshoz tükörreflexes fényképezőgépekkel (SD), valamint 4K akciókamerával és drónokkal (microSD)

Class 10 UHS-I U3 sebesség (max. 170 MB/s olvasási és 90 MB/s írási sebesség)

A MicroSD az A2 alkalmazásteljesítmény-osztály támogatásával gyorsítja a tabletek és az okostelefonok munkafolyamatait

max. 512 GB SD- és microSD-kapacitás

Canvas React™ Plus :

Felső kategóriás UHS-II teljesítmény professzionális minőségű 4K/8K videók és nagy felbontású fényképek készítéséhez szabványos kamerákkal

Class 10 UHS-II U3 sebesség – max. 300 MB/s olvasási és 260 MB/s írási sebesség (SD), illetve max. 285MB/s olvasási és 165 MB/s írási sebesség (microSD)

Az első olyan UHS-II microSD-kártya, amely az A1 alkalmazásteljesítmény-osztály támogatásával gyorsítja a tabletek és az okostelefonok munkafolyamatait

max. 256 GB SD- és microSD-kapacitás

MobileLite Plus olvasók :

A munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében UHS-II sebességet kínálnak a gyorsabb fájltovábbításhoz és feldolgozáshoz

USB 3.2 Gen 1 sebesség és visszamenőleges kompatibilitás az UHS-I kártyákkal

Optimális teljesítmény a Kingston microSD- és SD-kártyáival

„Az UHS-II és A2 alkalmazástámogatásnak és a kártyák tartósságának köszönhetően minden feltétel adott ahhoz, hogy a Canvas termékek a legjobb felhasználói élményt nyújtsák. A nagy tárkapacitású, megnövelt sebességű kártyák használóinak pedig a tárhely szűkössége vagy a hosszú átviteli idő miatt sem kell aggódniuk”

– hangsúlyozta Tiago Gomes, a vállalat flash kártyákért felelős EMEA-régióbeli vezetője.

A Canvas Plus kártyákhoz élettartam-garancia és ingyenes műszaki támogatás jár.