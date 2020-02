A Honor új termékek és új termékkategóriák bejelentésével tovább erősíti elkötelezettségét egy intelligens eszközökön keresztül összekapcsolt világ megalkotása iránt.

A Honor MagicBook széria alatt két ultravékony és könnyű laptopot találunk a hordozhatóság jegyében, a márka emellett bemutatta a Honor Magic Earbuds fülhallgatót is. A novemberben bejelentett MagicWatch 2 okosóra új funkciókkal bővül, és az eszközhöz további óraszíjak is elérhetőek lesznek.

Honor MagicBook 14 és 15 hüvelykes kijelzővel: vékony, pehelysúlyú notebookok akár 10 órás üzemidővel

A Honor MagicBook a márka első laptopszériája, ami nemzetközi forgalomban is elérhető lesz. A szürke és ezüst színekben érkező Honor MagicBook 14 hüvelykes kijelzővel kompakt kialakítású és vékony, minden tekintetben a hordozhatóságot tartja szem előtt. Egy feltöltéssel akár 10 órán keresztül is használhatjuk, C típusú töltője pedig támogatja a 65 W-os gyorstöltést. FullView kijelzője és erőteljes processzora gyors és megbízható teljesítményt biztosít.

A Honor MagicBook széria mindkét tagja pop-up webkamerával érkezik, ami észrevétlenül megbújik a billentyűzet kameragombja alatt. A billentyű megnyomására jön elő a kamera, ami azonnal használatra kész. Ha már nincs rá szükségünk, ugyanilyen egyszerűen lecsukhatjuk, így személyes adatainkat is védettebben tudhatjuk. A notebookot az ujjlenyomat-érzékelőn keresztül gyorsan és kényelmesen bekapcsolhatjuk.

A Honor a laptop kiváló üzemidejét – akár 10 óra egy feltöltéssel – egy különleges rendszerrel szemléltette, amely során egy elektromos quadot töltöttek öt darab 14 inch-es Honor MagicBook notebook készülékkel. Az öt Honor MagicBook a quad számára egy órán belül körülbelül 180 Wh teljesítményt adott le, így a quad 5 km-es távolságot tudott megtenni. A Honor MagicBook széria 599 eurótól lesz elérhető Európában, Magyarországra várhatóan az év második negyedévben érkezik.

Honor MagicWatch 2: új funkciók

A Honor okosórája a továbbfejlesztett véroxigénszint-mérőn keresztül edzés közben követi a vérben lévő oxigéntelítettséget. Mindezek mellett az eszköz szoftvere Female Cycle Trackerrel is kiegészül, amivel követhető a menstruációs ciklus, feljegyezhetőek különböző tünetek, valamint értesítés is beállítható a ciklus megkezdése előtt. A szoftveres frissítés mellett új szíjakkal variálható az óra külseje. A szoftverfrissítés várhatóan 2020 március végétől lesz letölthető.

Honor Magic Earbuds: vezetéknélküli csatlakozás

A Honor Magic Earbuds vezeték nélkül fülhallgató a hibrid aktív zajszűrő technológiát ötvözi a biztonságos és kényelmes illeszkedéssel. Három beépített mikrofonja figyeli a környezeti zajokat, és alkalmazkodik hozzájuk, így hívás közben zavartalan hangminőséget biztosít. A zenehallgatást magával ragadó basszussal teszi különlegessé. A Honor Magic Earbuds fehér és kék színekben 129 eurótól lesz elérhető Európában, Magyarországra várhatóan az év második negyedévben érkezik.

További növekedés az okoseszközök piacán

A leszállított okoseszközök száma 2023-ra várhatóan átlépi az 500 millió darabot Európában. 2019-ben ez a szám 436 millió, mutat rá egy közelmúltban a Honor megbízásából készített Canalys kutatás. 2020 és 2023 között az okoseszközök piaca Európában 3,5 százalékos összesített éves átlagos növekedési arányt (CAGR) produkál a várakozások szerint. A leggyorsabb növekedést előreláthatólag az okoshangszórók és az okos fülhallgatók kategóriája tudhatja majd magáénak.

„Jövőbe mutató termékeinken keresztül jelentősen bővült IoT ökosztisztémánk, felhasználóink pedig egyre több helyzetben és eszközön vehetik igénybe a Honor által nyújtott megoldásokat”

– mondta el George Zhao, a Honor Global elnöke.

„A Canalys által végzett kutatás szerint a válaszadók 41%-ánál egynél több okoseszköz van munka közben vagy útközben. Ez a szám 68%-ra nő az otthoni tartózkodás esetén. Ez is alátámasztja a hordozható, intelligens eszközök iránti igény növekedését.”

A Honor a 2020. február 24-i élő közvetítés során két új okostelefont is bejelentett. A Honor 9X Pro 7nm Kirin 810 AI processzorral, 48 MP-es tripla kamerával és 6,59”-es HONOR FullView kijelzővel rendelkezik, a Honor View 30 Pro pedig a legújabb Kirin 990 processzornak köszönhetően biztosít 5G élményt. Hátlapján 40 MP-es Sony IMX600 főkamerát, 12 MP-es szuperszéles látószögű kamerát találunk videozásra kihegyezett (Cine-Lense) objektívvel, valamint egy 8 MP-es telefotó. Mindkét modell a Huawei alkalmazásboltjával, az AppGallery-vel kerül a piacra.