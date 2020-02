Glap Mobil kontroller – egyedi játékvezérlő a Samsungtól

A Glap Mobil, a mobileszközökre optimalizált kontroller már a magyarországi Samsung Experience Store-okban is elérhető. A játékvezérlő segítségével a gamerek a legnagyobb játékokat a lakás bármelyik pontjára, a szabadba, vagy akár hosszabb utakra is magukkal vihetik. A felhasználók egyetlen töltéssel akár 10 órán át játszhatnak a vezérlővel, így teljesen beleélhetik magukat az akcióba.

Az Androidos okostelefonokkal kompatibilis[1] kontroller egy újfajta, még lenyűgözőbb játékélményt kínál. Az eszköz a hagyományos vezérlők élményét hozza el a mobilos játékok területére. Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a kijelző teljes területe látható, nincsenek zavaró kábelek és semmiféle kötöttség, csak a szabad játék élvezete.

A hazai boltokban is elérhető kontrollert kifejezetten a Galaxy Note széria csúcskészülékeihez tervezték. A kiegészítő akár 7,5 colos kijelzőméretig használható és kényelmes, biztos fogást nyújt játék közben. A Glap Mobil felépítése logikus, minden gomb kényelmesen elérhető, a kompakt eszköz emellett az okostelefonhoz csatlakoztatva a játékok hangját is felerősíti és tiszta hangzást biztosít, bárhol is kezdjenek újabb meccset a gamerek.

„A Glap kontrollerrel egy teljes játékos ökoszisztéma kerül a felhasználók kezébe – mondta el Samu Zsófia, Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Egyre többen játszanak nap mint nap a telefonjukon, ezért nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen különleges megoldással kedveskedhetünk a mobiljátékos-közösségnek.”

A kiegészítő használatához az Android 9.0, vagy ennél fejlettebb operációs rendszer szükséges. A Glap Mobil kontroller Magyarországon 22 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el a Samsung Experience Store-okban.

További információ a https://playgalaxy.com/ weboldalon érhető el

[1] A kontroller jelenleg a Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 10/10+ okostelefonokkal kompatibilis. A készülékek listája a jövőben bővül.