CES 2020: Ilyen a L’Oréal legújabb beauty tech innovációja

Valós időben értékeli a bőr állapotát, a levegő minőségét, páratartalmát, szennyezettségét és készít személyre szabott bőrápolót, ajakrúzst és alapozót a L’Oréal új megoldása, amit a világ egyik legnagyobb technológiai újdonságokat felvonultató kiállításán, a las vegas-i CES-en mutattak be.

A Perso egy mindössze fél kilogramm súlyú és 16,5 centiméter magas eszköz, amely négy lépésben készíti el a bőrápolóhoz, ajakrúzshoz és alapozóhoz a személyre szabott keveréket. A Perso tanulásra is képes: minél többet használják, annál tökéletesebb terméket készít.

A 2020-as las vegas-i CES-en bemutatott Perso hidratáló eszköz az egyedülálló 3-az-1-ben technológiát alkalmazó rendszer bevezetésének első fázisa. Az eszköz egyedi rúzs és alapozó formulákat is képes létrehozni.

„A L’Oréal az egyik legmegbízhatóbb név a szépségiparban, és a Perso-val közvetlenül fogyasztóink kezébe adjuk a személyre szabott technológiát”

– mondta Guive Balooch, a L’Oréal Technológiai Inkubátorának vezetője.

„Tudjuk, hogy a testreszabás alapja az egyedi bőrtípus, a személyes igények, valamint a környezeti hatások ismerete. Ez az eszköz mindennek eleget tesz. A Perso mesterséges intelligenciával dolgozik, így optimalizálja az egyedi formulákat, és a használat során egyre okosabbá válik.”

Hogyan működik a Perso intelligens bőrápoló rendszere?

Szabadalmaztatott, motoros patronrendszerével a Perso négy lépésben készíti el a személyre szabott bőrápoló készítményeket:

Személyes bőranalízis: A felhasználó megnyitja a Perso mobilalkalmazást és fényképet készít okostelefon-kamerájával. A L’Oréal tulajdonában lévő ModiFace technológiáját használva, mesterséges intelligencia segítségével elemzi a felhasználó általános bőrállapotát – a mélyebb ráncokat, a finomabb vonalakat, pigmentfoltokat és a pórusok láthatóságát. Környezeti értékelés: A Breezometer földrajzi helyzetre vonatkozó adatainak felhasználásával a Perso felbecsüli azokat a helyi környezeti tényezőket, amelyek befolyásolhatják a felhasználó bőrének állapotát, mint például az időjárás, a hőmérséklet, a pollenhelyzet, az UV-index és a páratartalom. Termékpreferencia: Ezt követően a felhasználó a saját bőrére vonatkozó problémáit, igényeit viszi fel a Perso alkalmazásba, beleértve a finom vonalakat, pigmentfoltokat, bőrpigmentációt, pórusméretet, valamint a bőr ragyogásának és/vagy fakóságának mértékét. A felhasználó megadhatja az előnyben részesített textúrát és hidratációs szintet is, hogy még inkább testre szabja az egyedi hidratáló, szérum, és szem alatti krém összetételét. Sajátos összetétel és adagolás: Ez a kollektív adat a bőrápolás személyre szabott keverékének elkészítésére szolgál, amelyet tökéletesen adagol az eszköz teteje az egyszerű, tiszta használathoz. A készülék alkalmazkodik a reggeli és esti rutinhoz, ráadásul egy leszerelhető tükrözött tetővel rendelkezik, így a fogyasztóknak lehetőségük van magukkal vinni kisebb-nagyobb adagokat..

A Perso egyedileg tervezett motorrrendszere az eszköz tetején helyezkedik el, ez mozgatja és nyomja össze a formulát a gép alján elhelyezkedő patronokból és juttatja azt el a fenti adagolótálcához.

Rendszeres használattal a Perso AI rendszer képes lesz a bőr állapotának fejlődését követni, informálni a használót arról, hogy mi működik és a következő formulákat a személyes eredmények alapján automatikusan ehhez igazítani.

A Perso jövőbeli sminkszolgáltatása képes lesz a valós időben történő trendinformációk, valamint az ún. color-matching technológia beépítésére a személyre szabott termékkínálatba. A fogyasztók így megtervezhetik maguknak a ruhájuk színének megfelelő rúzsárnyalatot, vagy választhatnak olyat, amely épp trendi a közösségi médiában.

“Tudományos örökségünkre és innovációs vezető szerepünkre építve a L’Oréal ismét fejlett technológiát alkalmaz olyan intelligens szépségápolási termékek és szolgáltatások létrehozásával, amelyek nem csak kielégítik a fogyasztók igényeit, de szinte korlátlan személyre szabhatóságot és pontosságot kínálnak számukra”

– mondta Nicolas Hieronimus a L’Oréal vezérigazgató-helyettese.

“Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a L’Oréal vezetővé váljon a Beauty Tech területén – és a Perso a következő lépés ebben az izgalmas utazásban.”

A Perso technológia a L’Oréal sokéves innovatív, a személyre szabott szépség területén szerzett tapasztalatán alapszik. Intelligens rendszere a fogyasztók személyes adatait tiszteletben tartja és átlátható módon szabályozza. A Perso fejlesztését az a L’Oréal Technológiai Inkubátor végezte, akik olyan díjnyertes termékeket tudhatnak maguk mögött, mint például a SkinCeuticals személyre szabott Custom D.O.S.E bőrápolási rendszere, a Le Teint Particulier by Lancôme személyre szabott alapozó platformja, a Color&Co otthoni testreszabott hajfestő rendszer, illetve a La Roche-Posay My Skin Track UV-je, amelyet a 2018-as CES-en mutattak be.

A Perso várhatóan 2021-től lesz elérhető a nagyközönség számára, a L’Oréal egyik vezető bőrápoló márkáján.