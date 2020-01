A CES-en debütálnak az LG új, prémium hangprojektorai

Az LG Electronics (LG) a 2020-as CES-en mutatja be hangprojektorai kibővített portfólióját. Az új készülékek prémium minőségű hangzást, könnyű összekapcsolhatóságot és hasznos okosfunkciókat kínálnak, ráadásul a hangbeállításokat automatikusan a szoba egyedi jellemzőihez tudják igazítani.

Az LG 2020-as hangprojektor portfóliója továbbra is az LG és a Meridian Audio együttműködésére épít: idén még több modellbe kerültek be a vállalat olyan finomra hangolt technológiái, mint az alacsony frekvenciájú hangok minőségi visszaadását és a hangtér kibővítését biztosító Bass and Space, vagy az előtérben lévő hangszerek és emberi hangok kiemelésével még életszerűbb hangzást biztosító Image Elevation. A 2020-as termékek többsége ezen felül Dolby Atmos és DTS:X támogatást is kapott a dinamikus és átható audioélményért.

Az LG prémium hangprojektorai esetében újdonságnak számító ún. AI Room Calibration funkció a hangbeállításokat automatikusan a szoba egyedi jellemzőihez igazítja. Ezek a modellek tehát a körülöttük lévő tér sajátosságai alapján alakítják ki a hangzást és a forrásfájl elemzése nyomán ennek megfelelően szólaltatják meg a hangokat. A felhasználók így Dolby Atmos vagy DTS:X tartalmak lejátszásakor elképesztően valósághű térhatású hangzást kapnak, amelyben úgy érezhetik, a hang egyszerre több különböző irányból érkezik. Az LG prémium hangprojektorai ráadásul egy olyan fejlett jelfeldolgozási algoritmust alkalmaznak, amely a stúdióhangzáshoz közeli minőségre képes felskálázni a hagyományos fájlformátumokat.

Az új hangprojektorok többségével kompatibilis a kiegészítőként megvásárolható SPK8 vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet, amely a valódi mozihangzás mellett a gördülékeny, minőségromlás nélküli 4K jeltovábbítást (4K Pass-Through) is garantálja. Mivel az LG 2020-ban még több modellbe beépítette a Google hangalapú asszisztensét, a felhasználók a kompatibilis okosotthon-eszközöket a hangprojektorról közvetlenül, egyszerű és kényelmes verbális parancsokkal irányíthatják. A házimozi-rendszer kialakítását az eARC kompatibilitás teszi még kényelmesebbé: a felhasználók külső eszközeiket közvetlenül az eARC szabványnak megfelelő tévékészülékeikhez csatlakoztathatják, így külön kábelek nélkül is élvezhetik a nagyfelbontású audioformátumok — például a Dolby True HD vagy a DTS Master Audio — háromdimenziós megszólalását (a funkció az SN11RG, SN10YG, SN9YG és SN8YG modellekben érhető el).

Az LG új hangprojektorai közül kettő is kiérdemelte a CES legjobb innovációinak járó díjat: a felsőkategóriás SN9YG és SN11RG modelleket kiemelkedő hangminőségükért és könnyű használhatóságukért ismerték el. A portfólió zászlóshajó terméke, az SN11RG egy 7.1.4 csatornás, két vezeték nélküli hátsó hangszóróval kiegészített rendszer, amely vízszintesen és függőlegesen is sugárzott hangjaival 360 fokos hangteret hoz létre. Az LG 55 és 65 colos televízióinak minimalista dizájnjához tökéletesen illeszkedő karcsú és modern kialakításukkal ezek a stílusos hangprojektorok bármilyen enteriőrben jól mutatnak.

A termékek elérhetősége régiónként változhat. A 2020. évi CES látogatói maguk is kipróbálhatják az LG legújabb hangprojektorait a Las Vegas Convention Center központi csarnokának #11100-as standjánál. Az LG további bejelentéseit az #LGCES2020 hashtag alatt, a közösségi médiában követhetik az érdeklődők.