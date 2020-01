A Samsung a C-Lab Inside programhoz tartozó öt innovatív projektet, valamint a C-Lab Outside programban részt vevő négy startup megoldásait mutatja be a CES 2020 kiállításon.

A C-Lab projektjei az Eureka Parkban, a Sands Expo területén mutatkoznak be más izgalmas startupokkal együtt a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai rendezvényén, január 7. és 11. között.

„A C-Lab projekteket továbbra is nagyban támogatjuk annak érdekében, hogy a fejlesztők olyan megoldásokat hozzanak létre, amelyek a legújabb piaci trendekre és felhasználói igényekre adhatnak választ. Az így létrejött kivételes projekteket és startupokat pedig világszerte bemutatjuk a nagyközönségnek is”

– mondta Inkuk Hahn, a Samsung Electronics kreatív és innovációs központjának vezetője és alelnöke.

C-Lab Inside projektekből új vállalkozások

A C-Lab Inside egy 2012-ben indult belső inkubációs program, amely a Samsung alkalmazottainak innovatív ötleteit támogatja és segíti azok megvalósítását. A C-Lab inkubáltjai már ötödik éve vesznek részt a CES-en.

Az legújabb C-Lab Inside projektek, amelyeket elsőként a Las Vegas-i rendezvényen mutatnak be, a mindennapi kényelmet és egészséges életmódot helyezik előtérbe. Az idei projektek között van a SelfieType, egy virtuális billentyűzet, amely az okostelefonok előlapi kameráját használja, a Hyler okos szövegkiemelő, amely digitalizálja a nyomtatott szöveget, a Becon, egy otthoni szépségápolási eszköz, amely a hajhullás megelőzésében segít, a SunnySide, egy ablak formájú, mesterséges napfényt biztosító készülék, valamint az Ultra V ultraviola alapú szenzor és az ehhez tartozó szolgáltatás.

A program indulása óta 40 Samsung C-Lab projektből indult önálló vállalkozás. Ezek közül most nyolc startup mutatja be legújabb innovatív megoldásait és termékeit a CES 2020 standjainál, ahol szélesebb közönség is megismerheti az eredményeiket. A sikeres startupok között található a Linkflow, a Welt, a Linkface, a Lululab, a Mopic, a Monit, az AnaloguePlus és a Luple.

A Linkface “Dear” fülhallgatója biometrikus szenzorával csökkenti a gyermekeknél a halláskárosodás veszélyét. A vállalat egyedi megoldásaival a CES 2020 Innovációs Kitüntetettje lett, a Welt, a Lululab és a Linkflow pedig szintén díjnyertes innovációkat hoztak létre saját iparágukban.

Startupok a C-Lab Outside programból

A CES-en első alkalommal jelennek meg a C-Lab Inside projektek mellett a C-Lab Outisde programban részt vevő startupok is.

A 2018-ban létrehozott C-Lab Outside akcelerátor program célja a dél-koreai startup ökoszisztéma élénkítése és a munkahelyteremtés a technológiai iparágakban. A C-Lab Inside sikerein alapuló program kiterjeszti a támogatást a Samsung hálózatán kívülről érkező ötletekre és fejlesztőkre is. Az új programba bekerülő startupok anyagi támogatást és üzleti segítséget kapnak, emellett lehetőségük nyílik a Samsunggal együtt megjelenni a CES-hez hasonló kiállításokon.

A 2020-as eseményen négy startup innovációit mutatja be a C-Lab Outside. A Circulus egy interaktív robot-társ, a FITT egy egészségügyi adatokra épülő szolgáltatás, a Vtouch kameratechnológiájával okoseszközök gesztus-alapú vezérlését teszi lehetővé, a Smoothy pedig egy több-résztvevős videóhívásokra képes alkalmazás.

A Samsung és az innovatív megoldások mögött álló alkotók a CES 2020 kiállításon részletesen is bemutatják a startupokat és tovább szélesítik az új termékek potenciális piacát. A C-Lab projektekről további információ a CES 2020 #51248 és #51259 standjai között érhető el, a Sands G Csarnokában (Eureka Park Marketplace) 2020. január 7. és 10. között.

C-Lab Inside projektek

SelfieType

A „SelfieType” egy olyan virtuális billentyűzet, amely az előlapi szelfikamerával működtethető. A szabadalmaztatott SelfieType mesterséges intelligencia elemzi az előlapi kamera által érzékelt ujjmozdulatokat, és ezeket a QWERTY billentyűzethez konvertálja. A Selfie Type alkalmazásához nincs szükség külön hardverre, és sokféle mobil eszközzel kompatibilis, mint az okostelefonok, a tabletek vagy akár a laptopok.

Hyler

A „Hyler” egy olyan okos szövegkiemelő, amely az analóg szövegeket papírról mobil eszközökre digitalizálja. A Hyler kiemelővel és applikációval a felhasználók egyszerűen gyűjthetik és rendezhetik a szükséges információkat. Keresési módban a Hyler az alkalmazáshoz csatlakoztatott keresőmotorok és szótárak segítségével kínál találatokat a felhasználók számára.

Becon

A „Becon egy olyan otthoni használatra szánt szolgáltatás, amely a fejbőr elemzésével segít a hajhullás csökkentésében. A rendszer egy készülékből és a hozzá tartozó applikációból áll. A gépi tanulású algoritmus alapon működő diagnosztikai eszköz valós időben elemzi a fejbőrt tíz szempont szerint, mint például a szőrtüszők sűrűsége, az elhalt hámsejtek mennyisége, vagy éppen a fejbőr érzékenysége, annak hőmérséklete és páratartalma. Az elemzés után a rendszer az eredménynek megfelelően, a felhasználó számára optimális lehetőségeket kínál a hajproblémák megoldására. Az applikáció segítségével a kezelés eredménye is nyomon követhető.

SunnySide

A „SunnySide” egy olyan ablak formájú világító eszköz, amely mesterséges napfényt állít elő. A rendszer az óráról órára változó napsütés teljes spektrumának másolatával teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy élvezzék a napsütést. Az eszköz úgy biztosítja a megfelelő D-vitamin bevitelt az olyan helyeken is, ahol nincs vagy nem elegendő a napfény, hogy közben nem szükséges a bőr öregedése vagy a leégés miatt aggódni.

Ultra V

Az „Ultra V” egy új típusú érzékelő, amely az ultraviola sugárzást és annak hatását figyeli. A szenzor rendkívül nagy szögben érzékeli a sugárzást, így könnyen illeszthető be a különféle viselhető okoseszközökbe. A rendszernek köszönhetően a felhasználók könnyedén ellenőrizhetik azokat a jellemzőket, amelyeket az UV sugarak befolyásolnak, mint a bőrük aktuális állapotát, vagy éppen a szervezetük D-vitamin szintjét.

C-Lab Outside startupok

Circulus (http://pibo.circul.us)

A Circulus bemutatta a „piBo”-t, az egyszemélyes háztartásokba szánt humanoid robotot. A robot képes az egyszerű kommunikációra, valamint olyan információkkal látja el a felhasználókat, mint a különféle hírek, időjárás és egyéb keresések eredménye. A piBo képes elemezni az érzelmi reakciókat, a különféle arckifejezéseket és a beszélgetések tartalmát, így ennek megfelelően lép kapcsolatba a felhasználóval, válaszol a kérdésekre, kínál zenét vagy alkalmazható táncpartnerként is. A robot funkciói tovább bővíthetik a hozzá tartozó alkalmazások és tartalmak letöltésével.

FITT (http://www.fitt.kr)

A „FITT” egy olyan személyre szabott egészségügyi adatbázis, amely testedzéssel kapcsolatos tesztek elvégzésén alapul. A FITT háromféle mérést képes elvégezni, kardiorespiratorikus, valamint testtartást és izomerőt elemző vizsgálatokat. Az elemzések után a rendszer az eredménynek megfelelő, személyre szabott edzéstervet kínál, figyelembe véve a felhasználók egészségi állapotát más azonos életkorú és nemű emberekhez képest. A FITT képes lehet megjósolni olyan különféle betegségek esetleges kialakulását, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a rák, a stroke, a szívroham, valamint a szív- és érrendszeri betegségek. A rendszer a figyelmeztetésen túl olyan, személyre szabott testgyakorlatokat is javasol, amelyek csökkenthetik a megbetegedés kockázatát.

Vtouch (http://vtouch.io/)

A „Vtouch” rendszere a szemmozgás és az ujjbegyek mozgásának szabadalmaztatott computer vision és deep-learning technológiákkal támogatott elemzésével lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fizikai interakció nélkül irányítsák eszközeiket. A megoldás számos területen, például az okos autók, az okos otthonok és a digitális kijelzők területén is alkalmazható. A rendszernek köszönhetően tiszta marad a kijelző és az esetleges fertőzésektől, baktériumoktól is véd.

Smoothy (https://smoothy.co/)

A „Smoothy” egy olyan csoportos video chat alkalmazás, amely egyszerre akár nyolc résztvevő jelenlétét teszi lehetővé. A Smoothyt az teszi különlegessé, hogy a videóbeszélgetés alapvetően néma módban indul, így bárhol, bármikor be lehet kapcsolódni abba. Az app továbbá lehetővé teszi, hogy a felhasználók Samsung AR Emojival vegyenek részt a beszélgetésben, amelyek valós időben utánozzák a különféle arckifejezéseket és érzelmeket, így a videóbeszélgetés még színesebb lehet.