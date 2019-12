Huawei P20 és P30: A fotómobilok királyai

A kínai Huawei gyártó telefonjai manapság vitán felül vezető helyen állnak a mobilpiacon. A Huawei P20 és utódja, a Huawei P30 a márka büszke zászlóshajói, vagyis nekik szenteli a gyártó a legtöbb figyelmet és általában a legjobb elérhető technológiával látja el őket. A P20 a Huawei tavalyi, a P30 pedig az idei év zászlóshajójának számít. Ám nem ez az egyetlen jellemző, ami összeköti őket. Mindkét modell esetében elmondhatjuk, hogy ők a csúcsai annak, ami a fotómobilok terén elérhető.

Huawei P20 – a fotómobilok tavalyi koronahercege

A Huawei P20 a tavalyi év kiválóan felszerelt telefonja. Nagy méretű kijelző, 6,1 hüvelykes képátló, a legfelső kategóriát képviselő, 8 GB-os Pro RAM memória, valamint 4000 mAh-s akkumulátor jellemzi, amely jól bírja az intenzív használatot. Maga a telefon luxus megjelenéssel hódít, emellett az IP67 szabványnak megfelelően víz- és porálló tulajdonsággal bír. Ez azt jelenti, hogy nem egy retikülbe való gyenge telefon, hanem egy olyan darab, amely sokkal többre képes.

Már csak azért is hasznos, mivel a Huawei a kamera modullal sem bánt szűkmarkúan. A főkamera 40 Mpx-es értéke számos SLR kamera képességét meghaladja. A Huawei a főkamera mellett további két objektívvel látta el a készüléket: az egyik 8 Mpx-es felbontással, 3x-os optikai zoommal és telefotó lencsékkel bír, míg a harmadik (20 Mpx-es felbontás) a jobb mélyélesség érdekében csupán fekete-fehér jeleneteket rögzít. A telefon remek fényképezési képességeit bizonyítja az is, hogy 190 pontot ért el a DXO Mark teszten. Ennek köszönhetően még az utódja dicsősége mellett is a csúcskategóriás fotómobilok legjobbjai között szerepel.

A Huawei P30 átvette a helyet a fotómobilok trónján

A Huawei P30 (Pro) tarolt a DXO Mark teszten, az idei év zászlóshajója ugyanis 121 ponttal vette át a lista vezetését. Ezzel egész egyszerűen a legjobb fotómobillá avanzsált, amely jelenleg elérhető a piacon. A telefon Leica Quad System nevű négyes kamerarendszerrel büszkélkedhet. Ahogy a neve is sugallja, a népszerű Leica gyártó lencséivel lett felszerelve.

Az egész szett alapja a szélen található 20 Mpx-es széles látószögű, optikai képstabilizáció nélküli kamerapáros, és a OIS-szel rendelkező 40 Mpx-es kamera, amelyet alattuk helyeztek el. Csak egy kamera bír képstabilizációval, a többi nem? Miért? Mert azt főleg olyan videófelvételek rögzítésére tervezték, ahol az elektronikus képstabilizáció érvényesül. A Huawei P30 pedig nagyobb szöget lát be, mint az emberi szem, így szükség esetén a képet rázkódás nélkül tolja középre. Rendkívül egyszerű és funkcionális. A második kamera 40 Mpx-es felbontással és kiváló, f/1.6-os rekeszértékkel rendelkezik. A legjobb viszont a hármas alatt található – amelyet a Huawei periszkópnak nevez -, egy, a hossztengelyre merőlegesen elhelyezett, 8 Mpx-es objektív. A fény nem jut át rajta közvetlenül, de az optikai prizmán 90°-ban töri meg a fényt. Ily módon a Huaweinek sikerült elegendő lencsével ellátnia a telefon ahhoz, hogy az képes legyen az 5x-ös zoom kezelésére, és még a készülék sem lett sokkal vastagabb.

Végül, de nem utolsó sorban érdemes megemlíteni a ToF érzékelőt, amely megfelelő mélyélesség-megjelenítést biztosít. Ennek eredményeként a telefon az élettel teli színek, élesség és képminőség tekintetében a legdrágább profi fényképezőgépekhez hasonlítható. Az idei versenytársak, mint például az iPhone 11, szintén több kamerával próbálta legyőzni a Huawei modelljét. Nem sikerült.

A Huawei P20 és Huawei P30 mobiltelefonok a bizonyítékok rá, hogy a kínai gyártó ki tud lépni a saját árnyékából. A már izgalmas fotómobil képes volt továbbfejlődni, és jelenleg is királyként ül a telefonok ezen csoportjának trónján.