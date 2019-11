A BaseusWestEnd egy olyan üzlet, melyben többek között prémium minőségű kiegészítőket vásárolhatunk okoseszközeinkhez, mint például autós mobiltartókat, vezeték nélküli töltőket, vagy épp audióeszközöket. Az üzletbe belépve gyönyörű elrendezés és a sugárzóan fehér falak várnak minket, amik kifejezetten átláthatóvá teszik az aktuális kínálatot, melyek között bátran böngészhetünk.

A Baseus saját gyártású termékei kizárólag a mai trendeknek megfelelően, a lehető legjobb anyagokból készülnek. Ügyelnek arra, hogy a legújabb technológiai megoldásokkal és a lehető legkörnyezetbarátabb módszerekkel készülhessenek el a megálmodott készülékek, így biztosítva a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot. Saját tervezésű és stílusos termékek találhatóak meg a kínálatukban, gyakorlatilag minden olyan okoseszköz kiegészítőre gondoltak, melyek könnyebbé tehetik mindennapjainkat, kezdve a légzsákkal felszerelt iPhone hátlapi toktól a termosz alakú (és méretű) autós pórszívóig. Nagyon fontos kiemelni az elegáns megjelenést, ugyanis a Baseus hisz abban, hogy ha az ember ilyen stílusos eszközökkel veszi körül magát, ezt mások is észreveszik majd és megemlítik, szóba hozzák ezeket a termékeket, hiszen egy érdekes eszköz akár beszélgetésindító is lehet.

A Baseus a felhasználóknak készült, gondosan ügyelve az igényekre és az elvárásokra az ilyen jellegű termékekkel szemben. A Baseus mint név is ezekre reflektálva keletkezett a BASE és a USer szavak összemosásával, mely konkrétan a felhasználói bázist jelent, vagy értelmezhetjük úgy is, hogy maga az üzlet a bázis, az igényes felhasználók számára.

A WestEnd City Center bevásárlóközpontban található az első, Európában teljes mértékben egyedülálló hivatalos márkabolt, melyben több mint ezer féle termék megtalálható és akár ki is próbálható. Ez az egyetlen üzlet a térségben, amely közvetlen kapcsolatban áll a gyártóval, így mind kínálatban mind az újdonságok terén előnyt élvez a többi magyarországi értékesítővel szemben. Természetesen az üzletben minőségi kiszolgálás és extra szolgáltatások is várnak ránk, de ha alapvetően csak otthonról a fotelból, kényelmesen szeretnénk rendelni, akkor éjjel-nappal rendelkezésünkre áll a BaseusWestEnd webshopja, ahol a termékekről minden fontos jellemzőt megtalálunk és pár kattintás után már meg is rendelhetjük a számunkra legkedvesebb kütyüket. A webshopban rendelt árucikkeket természetesen kérhetjük kiszállítással, illetve személyesen átvehetjük az üzletben is. A termékekre garancia is vonatkozik, a garanciális ügyintézésre szintén az üzlethelyiségben van lehetőség. A 10.000 HUF feletti produktumokra 1 év jótállást és 2 év szavatosságot vállal a cég, illetve az ez alatti összegbe kerülőkre egységesen 6 hónap szavatosságot vállalnak funkcionalitásbeli panaszok esetén.

A sajátmárkás áruk mellett még megtalálható a Xiaomi teljes mobil és Mi ECO Products kínálata, emellett iPhone, Airpods téren sincs hiány, így több neves márka is képviselteti magát az üzletben.

A WestEnd City Centerben két helyen is találkozhattok a Baseussal, az egyik maga a már említett üzlet a Jókai Sétány 19-es szám alatt, illetve egy kihelyezett pultot is találhattok a Millenium udvar 119-nél. Mind az üzlet, mind a stand délelőtt tíz órától este kilencig tart nyitva.

A BaseusWestEnd hírlevéllel is rendelkezik, amennyiben nem szeretnél lemaradni a legújabb ajánlatokról és akciós termékekről, akkor mindenképp érdemes feliratkozni az üzlet honlapján található, erre megadott felületen.