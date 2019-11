Hat meghibásodás, ami indokolttá teszi Huawei okostelefonunk kijelzőcseréjét

Márkától függetlenül mindegyik okostelefonról elmondható, hogy konstrukciójuk leggyengébb láncszeme a kijelző. Bár a minőségi termékek paneljeit ma már különleges védelem – általában Gorilla Glass – óvja, azonban egy nagyobb erőhatás esetén ettől sem várhatunk csodákat. Természetesen gyakran előfordul, hogy kedvenc készülékünk megjelenítője nem valamilyen külső tényező hatására szenved sérülést, hanem más probléma áll a háttérben. Sajnos ezekben az esetekben is többnyire csak a panel teljes cseréje jelenthet megoldást, noha sokan nem tudják, hogy melyek azok a hibajelenségek, amikor érdemes hamar elvégeztetni a cserét, mert nincs más módja a probléma elhárításának. Lássunk néhány példát a Huawei okostelefonok tükrében!

Megsérült az előlap, de a kijelző épségben maradt

Kevesen tudják, de a modern okostelefonok kijelzői több rétegből állnak, ezáltal előfordulhat olyan eset, amikor a készülék paneljén csak az előlap sérül meg, a külső védőréteg reped szét, azonban maga a megjelenítő sértetlen marad, tehát tökéletesen ellátja a feladatát. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ez csak esztétikai probléma, azonban a jelenség sokkal összetettebb ennél, tehát érdemes mielőbb megoldást találnunk rá. Amit fontos itt kiemelni, hogy csak az előlapi üveg ilyenkor nem cserélhető külön, tehát amennyiben az érintőpanel és a megjelenítő sértetlen, akkor is kizárólag egyben lehet orvosolni a sérülést, mert a rétegek a modern megoldások miatt össze vannak dolgozva egymással.

Hogy miért érdemes haladéktalanul szakszervizhez fordulni ezzel a problémával? Leginkább azért, mert az üvegréteg sérülésével a kijelző elveszíti egyetlen külső protekcióját, vagyis egy következő enyhébb sérülés is olyan kárt okozhat a készülékben, ami nem biztos, hogy orvosolható lesz. Példának okáért egy homogén kijelző nem ereszti át a vizet, de egy megrepedt panelen átpréselődik a nedvesség, ami eljuthat az alaplapig, az akkumulátorig, tehát olyan zárlatot idézhet elő az eszközön belül, amitől az egész telefon tönkremehet. Arról nem is beszélve, hogy a törött külső réteg felsértheti az ujjunkat, továbbá akár a panelben is kárt tehet előbb vagy utóbb.

Leejtés után besötétedett kijelző

Főként az AMOLED panelekkel szerelt Huawei okostelefonoknál gyakran előforduló probléma, hogy bár leejtés után a készülékház sértetlen marad – például egy masszív védőtoknak vagy a szerencsés körülményeknek köszönhetően –, a kijelző azonban besötétedik, nem működik. Ennek az oka leginkább az, hogy az AMOLED technológia rendkívül érzékeny, vagyis elegendő egy láthatatlan hajszálrepedés is ahhoz, hogy a képernyő megszűnjön működni. A probléma minden esetben csak cserével korrigálható.

Beázás utáni elsötétült kijelző

Bár a Huawei készülékei már évek óta vízálló kivitelezéssel büszkélkedhetnek, azonban ennek a technológiának még megvannak a határai, vagyis tartós víz alá merülés esetén például garantált a beázás, illetve minden ebből fakadó probléma. Ha a nedvesség a készülék teljes elektronikáját nem tette tönkre, ritkán előfordulhat, hogy csak a kijelzőt sütötte ki, hiszen a panel nagyon érzékeny technológiával kapcsolódik az alaplaphoz, amiben a legkisebb nedvesség is kárt tehet. Ha időben szervizhez fordulunk vele, a problémát könnyedén meg lehet javítani, de a nedvességgel párhuzamba állítható hibák sajnos nagyon ritkán járnak egyedül.

Beázás utáni foltos kijelző

Bár nehéz különbséget tenni a kettő között, de beázás esetén a foltossá váló kijelző egy fokkal szerencsésebb helyzet, mint amikor teljes elsötétetedésről beszélünk. Előbbi alternatívánál ugyanis a készülék az esztétikai hiba ellenére akár hosszabb távon is használható marad, azonban fontos kiemelni, hogy a probléma csak és kizárólag a teljes panel cseréjével orvosolható, hiába szárogatjuk, hiába nyomkodjuk, a foltok nem tűntethetők el. A hibajelenség ugyanis jellemzően a TFT kijelzős Huawei készülékekre jellemző, melyek több rétegből állnak, és ha valamelyik réteg közé nedvesség kerül, az hasonló jelenséget idéz elő. Mivel a panelt szétszedni nem lehet, a szervizben is csak az alkatrész cseréjével tudnak megoldást találni rá.

Világos folt a kijelzőn

Ennek a hibajelenségnek számtalan oka lehet, de az esetek többségében egy korábbi sérülés vagy deformáció következményéről van szó, továbbá gyakori eset, hogy egy korábbi helytelen szerelési próbálkozás, netán egy elmozdult belső alkatrész nyomódott hozzá a panelhez. Az ilyen foltok általában maradandó sérülések, és csak cserével orvosolhatók, ha tehát nincs zavaró helyen, vagy együtt tudunk élni vele, nem szükséges cserélni.

Foltokban sárguló kijelző

Tipikus hibajelenség az okostelefonok körében, hogy bizonyos pontokon, általában a széleken a kijelző foltokban sárgulni kezd. Ez minden esetben valamilyen belső alkatrész kezdődő, de súlyossá válható meghibásodására utalhat, lévén a kérdéses régiókban fellépő túlmelegedés idézi elő a problémát. Szintén maradandó sérülés, tehát vagy együtt élünk vele, vagy kicseréltetjük a panelt.

Beégett kijelző

Az AMOLED panellal szerelt Huawei okostelefonok tipikus problémája, noha ritkán TFT kijelzőkkel is megesik, hogy a képernyő egyszerűen beég, ami érinthet egy-két pixelt, de akár nagyobb területeket, sőt extrém esetben az egész képernyőt is. Az oka nem más, mint a folyamatos, magas fényerő mellett történő használat, ami az említett kijelzőket nagyon hamar kikészíti. Érdemes emiatt vagy csökkentett-, vagy automatizált fényerő mellett használni készülékünket, hogy elkerülhessük a problémát.

Néhány gondolat a megelőzésről

Mint arra már a bevezetőben felhívtuk a figyelmet, a kijelző minden okostelefon leggyengébb alkatrésze, ami nagyon könnyen meg tud sérülni, éppen emiatt gyakran a körültekintő használat sem elegendő ahhoz, hogy megelőzzük a bajt. Természetesen így is tehetünk néhány óvintézkedést, példának okáért érdemes egy mindig a készülékünkhöz illő protektorfóliát – például üvegfóliát – alkalmazni, sőt egy masszív védőtok beszerzése sem árt. Ezzel gyakorlatilag mindent megtettünk azért, hogy megelőzzük a képernyő sérülését a legtöbb külső erőhatástól.

Forrás: https://huaweiszerviz.com/