Fitnesz-kiegészítők és az edzésmonitorozás

Azóta, hogy megjelentek az első testen viselhető fitnesz-kiegészítők, az egészséges életmódot követők számára ezek igazi edzőpartnert és személyi edzőt jelentenek egyszerre. Az általuk rögzített adatok felhasználásával hatékonyabbá válik az edzés. Cikkünkben utánajárunk annak, hogyan válhatnak a fitnesz-kiegészítők esztétikus adatrögzítőből valóban hasznos partnerré.

FITNESZ-KIEGÉSZÍTŐK – ne csak viseljük, használjuk is!

A hordható fitnesz-kiegészítőként is használható kütyük, például az aktivitásmérők, okosórák, fitnesstrackerek viselése valójában sokkal csábítóbb, mint a használatuk.

Ahhoz, hogy a fitnesz-kiegészítők valóban támogassák a céljainkat, nem árt emlékeztetni magunkat arra, hogy mire valók ezek az eszközök. Főleg akkor, ha nem saját magunk vettük, hanem ajándékba kaptuk. Ilyenkor ugyanis még a belső motiváció is hiányzik, tehát joggal érezhetjük úgy, hogy ránk erőltettek egy tőlünk idegen életmódot.

Ugyanakkor felfoghatjuk jelként is: itt az ideje, hogy komolyabban vegyük az életünket.

Célkitűzés

Az irreálisan kitűzött célok eredménye a sikertelenség. Mivel a hangsúly az egészség és az erőnlét javítása, a nagyvolumenű álmok helyett reális célokat tűzzünk ki magunk elé. Ez lehetővé teszi az előrehaladás pontos nyomon követését is.

A fitnesz-kiegészítők beállítása és módosítása

A legtöbb viselhető fitnesz-kiegészítő lehetővé teszi, hogy beállítsuk az elérni kívánt napi célokat. A beállításokat azonban meg is lehet, sőt, meg is kell változtatni. Tipikus kezdő „hiba”, hogy alá, vagy éppen túlbecsüljük a teljesítményünket. Ilyenkor nem szabad abbahagyni a munkát, vagy ragaszkodni az irreális célhoz. Egyszerűen állítsuk be a napi célt optimálisra, ami illeszkedik az erőnlétünkhöz és a lehetőségeinkhez. Később emelhetünk a terhelés mértékén, hiszen ahogy egyre erősebbé, fittebbé válunk, úgy fognak változni a napi, heti, havi és éves céljaink mind a leadott kilókat, mind az elégetett kalóriákat, megtett távokat és szériákat illetően.

Metódusok – találjuk ki, tervezzük meg!

Az interneten található kezdő, haladó, valamint expert edzésprogramokat, illetve a fitnesz applikációkba integrált edzéstippeket csupán kiindulópontként használjuk és ne etalonként. Ahogy a saját igényeinknek megfelelően állítottuk fel a céljainkat, úgy az edzéstervet is ennek tükrében állítsuk össze. Ebben döntő fontosságú a korlátaink ismerete és az új ütemtervek adaptálása.

Használjunk fitnesz-alkalmazásokat

A legtöbb gyártó valamilyen formában kínál társalkalmazást a fitnesz-kiegészítők támogatására. Az alkalmazások lehetővé teszik az adatok nyomon követését. Egyes alkalmazások gamifikációban működnek, például jelvényeket adnak a konkrét célok elérésekor, támogatva a motiváció fenntartását. Más applikációk a rögzített eredményeket megoszthatóvá teszik a közösségi oldalakon és/vagy saját közösséget alakítanak ki. Az egy adott alkalmazást használók megoszthatják egymással az elért eredményeiket, vagy megszervezhetik például a közös edzéseket, sőt akár versenyezhetnek is egymással.

Használjuk a felhalmozott adatokat

Minden tevékenység, amit nyomon követünk, valóságos aranybánya az edzés értékeléséhez. Hetente, havonta vessünk egy-egy pillantást az eredményekre és használjuk motivátorként, valamint alapként a munkaterhelés növeléséhez.

A kalóriaszámláló nem a fitnesz-eszközök doyenje!

A fitnesz-kiegészítők kalóriaszámláló funkciójánál leragadni hiba. Sok esetben ugyanis az elégetett kalóriákat előre meghatározott információkra, például magasságra, súlyra, életkorra és nemre alapozza. Ez azonban nem felel meg a valós kalóriaégetésnek, tekintve, hogy mindenkinek egyéni az anyagcseréje.

Nem szabad felesleges kalóriákat iktatni az étrendbe, csak mert a kalóriaszámláló szerint belefér még egy kis plusz a délelőtti étkezésbe. Figyeljünk a testünk jelzéseire. Amikor a kisebb kalóriabevitel az edzéssel együtt sem jár éhezéssel, kritikus vércukorszint csökkenés mellett, akkor a szervezetünk hatékonyan dolgozik, nem szenved hiányt semmiben.

Használjuk a pulzusszám-mérőt!

Az edzésmonitorozás legjobb barátja nem a kalóriaszámláló, hanem a pulzusmérő. A pulzusmérő használata optimális esetben a különféle tevékenységek egészséges kombinációját igényli.

Például:

A HIIT-et gyakran a pulzus csúcsintenzitásának zónájában, vagy a maximális pulzus körülbelül 80%-ánál végzik. A kalóriaégetés ebben a zónában a legnagyobb.

Egy alacsony intenzitású egyensúlyi állapot, amely a maximális érték megközelítőleg 50–60%-a, szintén előnyös. A megemelt, de nem csúcsintenzitású zónában tartott pulzus a tárolt zsírok elégetését támogatja az elfogyasztott kalóriák égetése helyett.

A türelem eredményt terem!

Nem fogunk eredményeket látni egyik napról a másikra. Ne feledjük: az edzéstervben szereplő tételek és célok az aktivitást ösztönzik, a fejlődés nyomonkövetését támogatják. Nem az a lényegük, hogy egy nap vagy hét, esetleg hónap alatt semmissé tegyenek sokévnyi tunyulást és bedarálják korábbi életmódunk következményeit.

Ha teljes mértékben a kitűzött célokra összpontosítunk és elkötelezzük magunkat a fitnesz-kiegészítők viselése mellett, akkor jó úton járunk a kívánt változások eléréséhez.