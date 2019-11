A zsebórákat kedvelők tábora manapság már nem mondható túl népesnek, ennek ellenére napjainkban is készülnek különleges darabok, amelyek nemcsak a gyűjtőket nyűgözik le igényes kidolgozásukkal és elegáns megjelenésükkel.

A svájci Montblanc 16 darabos limitált kiadást készített a Minerva óragyár alapításának 160. évfordulójára.

A Montblanc 1858 Limited Edition a klasszikus zsebórák világát ötvözi a páratlan, időtálló luxuséval. A ritkaság az új Calibre MB M16.24 típusú, egygombos, V-alakú hidas és Minerva nyíllal díszített szerkezettel készül. Ez a hegymászók számára készült zsebóra sokféleképpen használható. Egyrészt állvány segítségével az asztalon állítva is elhelyezhető 60 mm-es tokja, másrészt pedig térképolvasásnál iránytűként is használható. A zsebóra hátoldalából kihajtható iránytűt SuperLumiNova® bevonattal látták el, így viselőjének éjszaka sem jelenthet problémát a térbeli tájékozódás. Ugyanakkor nemcsak az iránytű, hanem az obszidián kőből készült számlap is könnyedén leolvasható, legyen szó esti szürkületről, vagy koromsötétségről.

A Montblanc 1858 rózsaarany tokja az egyedülálló barna Sfumato borjúbőr szíjjal akár karórává is alakítható, ebben az esetben viszont az órát kétrészes pillangózár és fedőlap egészíti ki. A limitált szériás zsebóra több mint 31 millió forintért érhető el.

SZERKEZET

A szerkezet típusa: manuális felhúzás – MB M16.24

Járástartalék: 50 óra

Elemek száma: 252

Frekvencia: 18000/óra – 2,5 Hz

Hajszálrugó: Philips

Lap: rózsaarannyal futatott német ezüst mindkét oldalon körkörösen szemcsézett, kézzel lekerekített élek

Hidak: rózsaarannyal futatott német ezüst „Côtes de Genève”, körkörös szemcsézettséggel minkét oldalon, kézzel lekerekített élek

TOK