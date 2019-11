Brutális Black Friday akciók a MIO-tól

Ország- és internetszerte óriási kedvezmények, titkos ajánlatok és izgalmas akciók várnak ránk idén novemberben is.

Több mint 2000 Mio termék közül válogathatunk, több modellre is akár 35%-os árengedménnyel! Akár első készülékedet szerzed be, akár frissíteni szeretnéd digitális eszköztáradat, használd ki a kihagyhatatlan akciókat!

Menetrögzítő kamerák már 15.000 forinttól

Nemcsak biztonságosabbá tehetjük utunkat, de szuper felvételeket is készíthetünk a Mio MiVue fedélzeti kamerákkal. Több modell is diszkrét, kompakt kivitelezésű, így szinte teljesen elrejthető és nem akadályoz minket a kilátásban vezetés közben, mint például a MiVue J85-ös modell. Vezetéstámogató rendszerrel és kiváló minőségű Sony STARVIS CMOS érzékelővel a MiVue 798 Dual modell tiszta felvételeket készít utunkról és parkoló üzemmódban is követi a jármű körüli eseményeket. Figyelem: a Black Friday keretében akár 15.000 forintért is hozzájuthatunk egyes modellekhez! Hogy melyikekhez, arra az akció során derül fény, legyünk készenlétben!

Egyszerűség és stílus a navigálásban, verhetetlen árakon!

Ha a fedélzeti kameránk mellé szeretnénk egy navigációs eszközt is, akkor a Mio termékek lesznek az ideális jelöltek! Egyes 5”-os modellekhez akár már 20.000 forint alatt is hozzájuthatunk az akció ideje alatt. Élettartamra szóló térképfrissítések és egyszerű használat mellett a LearnMe ProTM funkció figyeli és „megtanulja” vezetési szokásainkat, hogy személyre szabott, egyéni igényeknek megfelelő útvonalakat tudjon felajánlani.

Kedvezmények két keréken: Black Friday akció először Mio Cyclo-ra is!

Ahogy téli kabátot is a legjobb nyáron venni, úgy a kerékpározást segítő Mio Cyclo termékeket is élelmes ötlet most beszerezni: a Black Friday akcióban most két biciklis navigáció is helyet kap. Akár a városban karikázunk, akár terepen hasítunk, a Mio Cyclo modellek között biztosan lesz olyan, ami igényeinknek megfelel, és amit örömmel fogunk használni, amíg nem köszöntenek be, és majd ha már elmúltak a fagyos napok. A Surprise meTM funkcióval új utakat fedezhetünk fel, és a készülék beépített ANT+ érzékelője, a pulzusmérő, a sebességérzékelő segítségével statisztikát kaphatunk az utunkról és felállíthatunk új célokat is, ha fejlődni szeretnénk.

Az akcióban a Best Byte, a bestbyte.hu, az eMAG.hu, az Euronics, az euronics.hu, az Extreme Digital, az edigital.hu, a Mall.hu, a Media Markt, a mediamarkt.hu és további üzletek vesznek részt. Kövesd a Mio Magyarország Facebook oldalát, vagy látogass el a www.mio.com-ra további információkért!