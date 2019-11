A digitalizáció új paradigmáinak támogatására fejlesztett, új generációs tárolórendszerek optimalizált teljesítménnyel kezelik a digitális korszakra jellemző adattömeg-növekedést, folyamatosan rendelkezésre álló alkalmazásokat és komplex munkaterhelést, miközben kimagasló adattárolási hatékonysággal tartják alacsony szinten a költségeket.

Az adatközponti környezet igényeire válaszul, a Fujitsu két új tárolómegoldással lép piacra: a belépő szintű ETERNUS AF150 S3 all-flash tárolóval és a nagyvállalati középkategóriás ETERNUS DX900 S5 hibrid tárolórendszerrel. A kínálatban így mindenki megtalálja az adattárolási igényeinek és vállalati követelményeinek megfelelő architektúrát.

A kisebb vállalatok és fiókirodák számára ideális ETERNUS AF150 S3 belépő szintű all-flash tárolótömb fejlett tárolási funkciói és teljesítménye megfizethető árral párosulnak. A rendkívül rövid válaszidőre optimalizált tárolórendszer 92 TB maximális adatmennyiséget tud kezelni.

Az ETERNUS AF150 S3 könnyen telepíthető és üzemeltethető rendszer, teljes körűen kompatibilis az ETERNUS család összes többi tárolórendszerével. Így az ügyfelek zökkenőmentesen bővíthetik tárolóinfrastruktúrájukat, és több tárolómegoldást is működtethetnek hálózatukban egyetlen egységes felügyeleti felületen keresztül.

A másik újdonság, az ETERNUS DX900 S5 a piac felső szegmensében pótol hiányt. Nagyvállalatoknak szánt középkategóriás hibrid tárolórendszer, amely vonzó árfekvésben nyújt kimagasló teljesítményt. Négy vezérlőig skálázható, a legtöbb használati forgatókönyvhöz elegendő, 70 PB max. tárkapacitást nyújt és a Storage Performance Council Storage Performance Council (SPC) által közzétett legfrissebb jelentés szerint milliós nagyságrendű IOPS-eredmény elérésére képes. A hardveresen gyorsított tömörítésnek köszönhetően kivételes hatékonysággal működik. Egyszerű tárolóreplikációt, tükrözést és átlátható visszaállítás (falovert) biztosító képességei folytán az ügyfeleknek nem kell aggódniuk az üzleti adatok megbízható elérésének folytonossága miatt.

A két új termék mellett a Fujitsu bemutatja még az ETERNUS AF all-flash tömb harmadik generációját és az ETERNUS DX hibrid tárolócsalád ötödik generációját. A vállalat az ETERNUS AF S3 és ETERNUS DX S5 termékcsaládokat is felturbózta – nagyobb feldolgozási teljesítménnyel, gyorsabb és nagyobb rendszermemóriával, a középkategóriás hibrid tárolórendszereknél NVMe gyorsítótárral, valamint hardveresen gyorsított tömörítési és deduplikációs technológiával. Ezek az innovációk növelik az üzletileg kritikus tárolók teljesítményét és skálázhatóságát az adatközpontokban, a fiókirodákban és a KKV-knál, és még a legkomolyabb követelményeket támasztó üzleti és analitikai alkalmazásokat is megbízhatóan támogatják.

Az összes új és meglévő ETERNUS tárolómegoldás egyszerűen felügyelhető a Fujitsu ETERNUS SF Storage Management szoftverrel. Könnyen kezelhető felhasználói felületén az ETERNUS SF fejlett monitorozási képességeket kínál, köztük az összes all-flash és hibrid rendszernél elérhető funkciókat (pl. replikáció, migrálás, tárolófürt-üzemeltetés), egyszerű és átlátható licenckonstrukcióval.

Hogy az ügyfelek a legtöbbet hozhassák ki tárolóberuházásaikból, a Fujitsu új garanciaprogramot dolgozott ki az új ETERNUS termékgenerációkhoz, amelynek keretében elkötelezi magát a nulla üzemkiesés biztosítása, az adatmennyiség csökkentése, az SSD-k 100%-os rendelkezésre állásának fenntartása, az ügyfelek elégedettségének javítása és növekedésük támogatása mellett.

„A mindenre kiterjedő, megállíthatatlan digitalizáció miatt a rengeteg új adatforrás mellett olyan új alkalmazások is születnek, amelyek segítségével az adattömeg üzleti értékké alakítható. Az IDC szerint a világon elérhető adatok mennyisége 2025-re el fogja érni 175 billió (1012) gigabájtot, és ennek jelentős része a vállalatoknál lesz megtalálható. A kapcsolódó adattárolási kihívásra reagálva olyan egységes termékcsaládot állítottunk össze az üzletileg kritikus adatok tárolására, amely bármilyen üzleti követelményt képes kielégíteni teljesítmény, kapacitás és költség szempontjából. Ráadásul annyira biztosak vagyunk ETERNUS termékeink teljesítményében, hogy most még átfogó garanciaprogramot is kínálunk ügyfeleinknek”