Kínai cserekijelzőt az iPhone-ba? Gyakran nincs más választásunk!

Az Apple termékei, de különösen az iPhone okostelefonok már évek óta egyfajta státuszszimbólumként vannak jelen a piacon, ezáltal sokan csak azért vásárolják őket, mert a hírességek is ezekre esküsznek, vagy mert sokkal drágábbak és értéktartóbbak, mint a legtöbb hasonló kaliberű, ámde Androidot futtató készülék.

Noha a trend már-már kézzelfogható, azért az egyes iPhone-modellek népszerűségének rengeteg logikus magyarázata is van. A nagyszerű dizájn, a könnyen szerelhető hardverkészlet, a saját tervezésű hardverelemek, vagy az ezekre optimalizált stabilabb és biztonságosabb operációs rendszer például kivétel nélkül ebbe a kategóriába sorolhatók. Ezek a tulajdonságok mind hozzájárulnak a magas vételárhoz, ami mellett azt is tudni kell, hogy probléma esetén a javítási költségek úgyszintén prémium szintet képviselnek.

Rengeteg szerviz trükközik itthon

Mivel egy közönséges kijelző cseréje akár egy vadonatúj Android OS-re épülő okostelefon árába kerülhet, ezért Magyarországon is egyre több szerviz vet be különféle trükköket annak érdekében, hogy olcsóbban kínálhassa szolgáltatásait, mint a nevesebb, ezáltal megbízhatóbb szerelőműhelyek. Sokaknak már az is elegendő, ha tízezer forinttal kevesebbet kell fizetniük az elvégzett munkáért, bátran ugranak bele a felkínálkozó lehetőségbe, miközben fel sem merül bennük, hogy az alacsonyabb ár nem a szakemberek fizetéséből kerül levonásra, hanem a beszerelt cseretermék minőségén lesz észrevehető.

Itt érkeztünk el a hazai iPhone szervizek egy jelentős részének legnagyobb problémájához, az utángyártott alkatrészek minőségéhez. Azt ugyanis határozottan ki kell jelenteni, hogy minden egyes Apple okostelefonba szerelt cserekijelző Kínából származik – mint a készülék legtöbb alkotóeleme –, tehát alapvetően nem a célországgal van probléma, sokkal inkább azzal, hogy milyen nagy minőségbeli eltérések vannak az utólag gyártott alkatrészek között. Első ránézésre talán nem is észrevehető ez a differencia, azonban a panelek teljesítménye, színhűsége, tapintása és élettartama rendszeresen bebizonyítja, hogy az olcsó húsnak mindig híg a leve.

Nyilván nem arról van szó, hogy az iPhone-tulajdonosok direkt rossz minőségű alkatrészt akarnak vásárolni maguknak meghibásodás esetén, sokkal inkább arról, hogy csak a munka végösszegét nézik, azt viszont már nem – hiszen nincs rálátásuk a dologra –, hogy milyen gyártmányú, honnan származó cseredarab kerül szeretett készülékükbe. Emiatt az olcsóbb javítás gyakran újabb meghibásodáshoz vezet, újabb cserét tesz indokolttá, vagyis az egész folyamat egy ördögi körré alakul, aminek óriási ráfizetés lesz az eredménye.

Nem a kínai kijelző a probléma

Az elhangzottak alapján sokan talán azt a következtetést vonták le, hogy egy meghibásodott iPhone-kijelző esetében nem szabad olyan szervizt választani, ahol kínai panelekkel dolgoznak. Ez ebben a formában azonban óriási tévedés – világított rá Nagy Gábor, a budapesti iSamurai Apple Szerviz és Kereskedés tulajdonosa, akitől megtudtuk, hogy kizárólag az iPhone 7 esetében 14 eltérő gyártmányú cserekijelző van a piacon, melyek mindegyikét Kínából szerzik be a magyar javítóműhelyek is, de közülük csak néhány biztosítja azt a minőséget, amit az Apple gyárilag beszerelt paneljeitől elvárhatunk.

Kevesen tudják ugyanis, hogy bár az Apple egy amerikai vállalat, a legtöbb termékük viszont főként Kínában készül, tehát nem meglepő, hogy a cserekijelzők is onnan érkeznek. Köztudott viszont, hogy az ázsiai országban szinte mindent hamisítanak, tehát ma már sokkal több a rosszabb minőségű hardver, mint azok, amelyek megfelelnek a gyári előírásoknak. Nagy Gábor szerint a helyzet a jövőben tovább romolhat, mert „egyre több kínai gyártó szakosodik olcsóbb, gyengébb minőségű iPhone kijelzőkre.”

Nagyobb a baj a szerviztulajdonos szerint, hogy néhány kínai gyártó még a nagykereket is átveri:

„Jelenleg sajnos egyedül a szervizek felelőssége, hogy kiszűrjék ezeket a piacot elárasztó, rossz minőségű kijelzőket. Ez minden esetben nagy tapasztalatot igényel, valamint sok utánajárást, hiszen a termékek minőségellenőrzésére folyamatosan szükség van, amit itthon kizárólag a nagyobb szervizek tudnak elvégezni – természetesen a reklamációval egyetemben. Emiatt van az, hogy a kisebb műhelyek gyakran nem is tudják, hogy rossz kvalitású panellel dolgoznak, vagy ha rájönnek, akkor sem tudnak mit kezdeni a dologgal.”

Csak a legnagyobb szervizek tudnak minőséget garantálni

Természetesen itthon is megjelentek azok a javítóműhelyek, akik kifejezetten és tudatosan arra építenek, hogy a rossz minőségű, ámde alacsony árú cseretermékekkel megfogják a leendő ügyfeleket, hiszen jelenleg nem létezik más opció arra, hogy fel tudják venni a versenyt a nagyobbakkal. Emiatt van az, hogy sok helyen kizárólag bizonyos alkatrészek meghibásodását vállalják – főként kijelzőkét és akkumulátorokét –, hiszen ezek azok az összetevők, melyekből léteznek olcsó, rosszabb minőségű másolatok, cseréjük pedig nem igényel különösebb szerszámokat vagy szakértelmet, tehát a szerelés az átlaghoz mérten alacsony áron teljesíthető.

Ezek az alkatrészek azonban a tapasztalatok alapján nem bírják sokáig, továbbá a kijelzők sem hozzák azt a színhűséget, mint a drágább, de jó minőségű panelek, az akkumulátorok pedig nélkülözik azokat a biztonsági elemeket vagy technológiákat, melyek megakadályozzák az esetleges túlmelegedést vagy kigyulladást. Az ilyen javítások hosszabb távon mindig extra költségeket jelentenek majd a gyenge minőség miatt, amit az átlagos felhasználók nehezen szűrnek ki, így Nagy Gábor szerint sem egyszerű feladat ma Magyarországon megfelelő iPhone szervizt találni magunknak.

Mint enyhe iróniával megjegyezte: „itthon mindenki gyári alkatrészeket használ, piacvezető árakkal dolgozik, és sokkal jobb a másiknál. Az olyan nagyobb szervizek, mint amilyen az iSamurai is, egyszerűen nem engedhetjük meg maguknak, hogy gyenge minőségű összetevőket használjunk. Ezzel mi teljesen aláásnánk az évek alatt felépített jó hírnevünket, és a rengeteg visszajáró ügyfél, vagy a számtalan internetes pozitív megnyilvánulás azt mutatja, hogy jó úton járunk ezzel a szemléletmóddal. Ha tehát jó szervizt akarunk választani, akkor a kiszemelt általános megítélése, avagy a többi vásárló véleménye után soha ne az alacsony árakat nézzük, mert az a legtöbb esetben egyet jelent a minőségi problémákkal, amire később többszörösen is ráfizethetünk.”