Megérkezett a Wifi 6, amely kisimítja ráncainkat

A tegnap indult Széllessáv Világfórumon debütál a Zyxel MPro Mesh™ megoldása.

A tajvani Zyxel ma bejelentette, hogy a WiFi 6 portfolióját egy teljesen új menedzselt vezeték nélküli megoldással bővíti ki. Az MPro Mesh-re keresztelt jellemző mellett a 10G PON is megjelenik az eszközökben, így a szolgáltatók kiaknázhatják a hálózatukban rejlő teljes potenciált, és multi-gigabites kapcsolatot nyújthatnak ügyfeleiknek. A megoldást a ma induló amszterdami Szélessáv Világfórumon (BBWF) mutatják be.

A WiFi 6 minden telepítési környezetben helyt áll

A multi-gigabites WiFi-t nyújtó megoldás több eszközt is képes egy időben kiszolgálni, így a Zyxel kibővített WiFi 6 portfoliójának kínálata most már magába foglalja a DSL, Ethernet, Aktív száloptika, PON, és jelerősítő modellek választási lehetőségét, amivel rendkívül széles alkalmazási terület nyújt a telepítési környezetek tekintetében. Ugyancsak most debütál a világon először a Zyxel MPro Mesh™ megoldása, amely a menedzselt WiFi megoldásuk már bevált képességeit kombinálja az EasyMesh ipari szabvánnyal, így mindent lefedő, nagy teljesítményű WiFi kapcsolatot képes nyújtani, még az eddiginél is nagyobb mesh hardver kompatibilitással.

„Ahogy a felhasználók egyre több eszközzel rendelkeznek, a sávszélességgel kapcsolatos elvárások is exponenciálisan növekednek, a szolgáltatók hálózatainak lépést kell tudni tartani az ügyfeleik elvárásaival”

– mondta Treso Tamás, a Zyxel magyarországi vezetője. Hozzátette:

„A megoldásaink legújabb szériáját kifejezetten erre a célra hoztuk létre. Az ultra-gyors, teljes otthonra kiterjedő WiFi lefedettségtől kezdve a gigabites kapcsolódáson keresztül a menet közbeni zökkenőmentes kapcsolatig mindent biztosítunk, amire a szolgáltatóknak szüksége van ahhoz, hogy multi-gigabites élményt nyújthassanak az ügyfeleiknek – bárhol is legyenek.”

Bővülő kapacitás a 10G PON jellemzőnek köszönhetően

A Zyxel azt is bemutatja, hogy a szolgáltatók hogyan tudnak még több kapacitásra szert tenni a valódi gigabites kapcsolaton keresztül a teljesen új 10G PON Optikai Végpont (OLT) és a 10G PON Optikai Hálózati Terminál (ONT) segítségével. Emellett a szolgáltatók a gigabites szélessávot olyan területekre is kiterjeszthetik, ahol a gazdaságos száloptika nem megoldható, a legújabb G.fast 212 MHz Elosztó Pont Egység (DPU) segítségével.

5G NR állandóhelyű WiFi hozzáférés a vezetékes vonal helyettesítésére

Az 5G-hez tartozó eszközök, szolgáltatások és telepítési környezetek széles skálájának támogatására a Zyxel 5G New Radio (NR) szintén bemutatásra kerül. Ezek a megoldások a Zyxel átfogó, állandóhelyű vezeték nélküli hozzáférés (FWA) portfoliójának részét képezik, amelyek multi-gigabites sávszélességet szolgáltatnak a meglévő mobil hálózatokon keresztül.

A Zyxel is részt vesz a Hollandiában, Amszterdamban megrendezésre kerülő 2019-es Szélessáv Világfórumon, október 15. kedd és október 17. csütörtök között az F38-as standon találhatóak meg. További információért kérjük látogasson el a bbwf.zyxel.com oldalra.