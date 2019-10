Robotpókot küldenek a britek a Holdra

Így a sivatagban, ahol minden tereptípus megtalálható, biztonságosan és hatékonyan képes mozogni. Amióta felfedezte a pókot, Rechenberg professzor azon dolgozik, hogy a mozgásformát műszaki területen is használhassa. Az állat viselkedésének, mozgásának tanulmányozása különböző robotok tervezéséhez vezetett, melyek nehéz terepen is jól mozoghatnak. A berlini tudós végül a Festo bionika csapatával közösen fejlesztette ki a bionikus pók, a BionicWheelBot kinematikai és meghajtási koncepcióját.

Átalakulás gördülő üzemmódba

Hogy gördülni tudjon, a bionikus pók (BionicWheelBot) három pár karját behajlítja a test jobb és bal oldalán, ezzel pedig egy kereket formáz. A pók maradék két lába sétálás közben be van húzva a testéhez, de amikor a lábak kereket alkotnak, ez a két behajlított végtag kinyúlik és folyamatosan löki, gurítja előre a robotot. Ez biztosítja a robot haladását akkor is, ha az esetleg valami akadályba ütközne, lehetővé téve, hogy nehezebb terepen is közlekedhessen. Gördülő üzemmódban a mesterséges pók, akárcsak természetes modellje, sokkal gyorsabb, mint gyaloglásnál és akár 5%-os emelkedőre is képes felmenni. További részletek a Műszaki Magazin cikkében.