Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch

Hetes erősségű szél süvít a Beaufort-skála szerint, a levegő 60 km/h sebességgel áramlik a babakocsi körül, amelynek teteje ugyan már vadul lobog – maga az eStroller kocsi azonban nem mozdul a helyéről, pedig sem rögzítőfék, sem pedig emberi kéz nem tartja.

Ezen feladatokat a Bosch új eStroller rendszere veszi át, amely jóval több puszta elektromos hajtásnál. A széleskörű kényelmi és biztonsági felszereltségű babakocsik számára készült asszisztensrendszerről van szó, amely a tolás-rásegítés és az automatikus fékezés mellett például okostelefonos alkalmazással megoldott hálózatba kapcsolást, riasztó-funkciót, illetve különböző high-tech érzékelőket is kínál, és amellyel új piacra kíván lépni a Bosch.

„A Bosch eStroller rendszerében a teljes vállalat-szakértelem megjelenik. Ugyanazon szigorú műszaki és minőségi követelményeinket alkalmazzuk rá, mint az autóiparban, beleértve a szélcsatornás vizsgálatokat is”

– hangsúlyozta Dr. Stefan Hartung, a Bosch igazgatótanácsának tagja, egyben a vállalat mobilitási megoldások üzleti szektorának elnöke.

A Bosch variálható rendszere egyaránt alkalmazható a szóló, a dupla és az iker-gyerekkocsikban, és elsőként 2020 elején, az Emmaljunga svéd babakocsigyártó kínálatában jelenik meg, de további gyártókkal folytatott együttműködés is szerepel a tervekben.

Két elektromos motor segíti a gyorsítást és a fékezést

A babakocsik elektromos rásegítése iránti kereslet folyamatosan erősödik. A Bosch négy évnél fiatalabb gyerekeket nevelő nők és férfiak, valamint leendő szülők körében végzett reprezentatív felmérése szerint a kényelem és a biztonság tízből kilenc szülő számára a legfontosabb feltételnek számít babakocsi vásárlásakor.

„A Bosch már azelőtt segíteni szeretne mobilitási megoldásaival, hogy a gyerek megtanul járni, az élet minden területén intelligens mobilitást kínálva”

– mutatott rá Dr. Stefan Hartung.

A rendszer hajtásegysége a hátsó tengely két elektromos motorjából áll, amelyekhez Bluetooth-modul és intelligens szenzorrendszer is tartozik. Ezek az okostelefonokban is alkalmazott érzékelők egyebek mellett a babakocsi sebességét, illetve gyorsulását mérik, miközben az út felszínét is értékelik, amin a kocsi halad. Fejlett algoritmusaival a rendszer a másodperc törtrésze alatt megállapíthatja, mit készül épp tenni a mama vagy a papa: emelkedőn haladva az elektromos motorok az elektromos kerékpárokéhoz (eBike) hasonlóan önállóan rásegítenek, míg lejtőn ereszkedve fékeznek. Ha a szülők elengedik a babakocsit, a motorfék megakadályozza, hogy szabadon elguruljon, az elektromechanikus retesz pedig aktiválja a rögzítőféket. Az eStroller fogantyúján nincsenek további kapcsolók és gombok.

Az elektromos rásegítés azonban nem csupán a kényelmet és a biztonságot szolgálja, hanem az ergonómiai adottságokat is javítja. A Bosch felhasználói tesztek során állapította meg, hogy az eStroller-rendszer jóval kedvezőbb testtartást eredményez a szülők számára, emelkedőn, egyenetlen talajon vagy ellenszélben ugyanis jóval kisebb erőt kell kifejteniük, lejtőn pedig az önfékező elektromos hajtásrendszer jól érzékelhetően tehermentesíti a hátukat. A rendszer kormányzási rásegítése akkor is segítséget jelent, ha a babakocsit egy kézzel tolják: például könnyebben lehet kanyarodni, emellett oldalirányban lejtő felületen haladva is segít tartani az irányt. A szülők ugyanis gyakran tolják egy kézzel a babakocsit, például amikor az idősebb kistestvér kezét fogják.

Bluetooth-csatlakozással hálózatba kapcsolva az okostelefonnal

Az elektromos rásegítés erőssége a hozzátartozó okostelefonos alkalmazással (Android és iOS operációs rendszerekhez) szabályozható, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül kommunikál az elektromos babakocsi rendszerével. Az alkalmazásról a kivehető akkumulátor töltöttségi szintje is leolvasható, és időben figyelmeztet, ha fogytán az energia. A könnyen kezelhető és könnyű, 18-voltos lítiumion-akkumulátort zárható rekeszben helyezték el.

Ezt az akkumulátortípust használják a Bosch szerszámaiban – például akkumulátoros csavarhúzókban – is, így az szükség esetén kicserélhető más eszközzel Teljesen feltöltve – a töltési idő mintegy két és fél óra – az akkumulátor a rásegítés választott mértékétől és a babakocsi tömegétől függően akár 15 kilométeres távot is meg tud tenni, egy USB-csatlakozón keresztül pedig a szülők okostelefonját is elláthatja árammal. Ugyancsak a mobiltelefonos alkalmazással aktiválható a riasztófunkció, amely például akkor lehet hasznos, ha a szülők egy kávézó előtt állítják le a gyerekkocsit. Ha bárki megkísérelné eltolni – működő Bluetooth-kapcsolat esetén –, a szülőt okostelefonján riasztja a rendszer, emellett a babakocsi beépített hangszórójából is riasztóhangjelzés szólal meg, a rögzítőfék pedig automatikusan működésbe lép. Ha útközben merülne le a babakocsi akkumulátora, az eStroller érzékelhető motorellenállás nélkül normál gyerekkocsiként használható tovább.