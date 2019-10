Ajándék garanciával kedveskedik nekünk a Mio

Újra akcióban a Mio: az autós kamerák és navigációk vezető gyártója év végéig meghosszabbított garanciát ad több termékére.

December 31-ig 2 év helyett 3 év garanciával vásárolhatjuk meg a népszerű Mio menetrögzítő kamerákat és Mio Spirit navigációkat.

Legyen a vezetés még nagyobb élmény! Ha megbízható autós kamerára vagy navigációra vágyunk, érdemes most beszerezni új útitársunkat a Mio kínálatából. A Mio eszközök kiváló minőségű alapanyagokból készülnek és több mint 50 teszten mennek keresztül, mielőtt a boltokba kerülnének. A márka legújabb akciója keretében 2019. december 31-ig 3 év garanciával vásárolhatjuk meg bármelyik Mio autós kamerát és Mio Spirit navigációt.

A Mio kínálatában könnyedén megtalálhatjuk az igényeinknek megfelelő autós eszközt. Év végéig 3 év garanciával vásárolhatjuk meg például a stílusosan kompakt, 2 colos, egyszerűen kezelhető Mio MiVue C312 fedélzeti kamerát, mely full HD felbontásban készít felvételt utunkról.

De most érdemes beruházni akár a márka csúcskategóriás menetrögzítő kamerájára, a Mio MiVue 798 Dualra is, mely Sony STARVIS CMOS érzékelőjével gyenge fényviszonyok mellett is kiváló minőségben rögzít. Beépített WIFI-vel, GPS-el és hátsó kamerával is rendelkezik, sőt, vezetéstámogató funkciókkal (Lane Departure Warning System és Forward Collision Warning System), valamint fáradtság figyelmeztetéssel is segít bennünket az út során.

Ha pedig navigációs eszközt keresünk, jó választás lehet a Mio Spirit 8670 LM, élettartamra szóló ingyenes térképfrissítéssel és sebességmérő-kamera adatokkal, beépített közlekedési információkkal és Bluetooth-szal.

A Mio Spirit navigációkról és fedélzeti kamerákról bővebb információ a Mio weboldalán található.