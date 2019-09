Nem csak az autókban, már kerékpárokon is hódít a Mio

A biciklizés egy életérzés, trendi és környezettudatos alternatíva, emellett a legnépszerűbb sportok egyike.

Sokan választanak kifejezetten biciklis navigációt útitársnak, hiszen a mobiltelefonokkal szemben ezeket az eszközöket célzottan kerékpáros használatra fejlesztették ki. Az autós navigációkat és fedélzeti kamerákat gyártó Mio két keréken is veled tart: minden igényt kielégítő Mio CycloTM kerékpáros navigációi közül mindenki megtalálja az egyéniségéhez illőt.

Ha még nem vagy biztos abban, hogy szükséged van kerékpáros navigációra, gondolj arra, hogy érdemes megóvni okostelefonod a törés-zúzás veszélyétől. A kerékpáros applikációk a folyamatos használattal gyorsan le is merítik az telefonod, ellenben a navigációkkal, melyek akár 15 órás folyamatos használatot is kibírnak. Ne feledd, hogy mobilodnak van egy nagyon fontos funkciója is, ami miatt jobb megkímélni: a segélyhívás! Mindegy, hogy a városban naponta közlekedsz vele, vagy a természetben egy trekking túrához használod, a biciklis navigáció remek társ, nemcsak útvonaltervezéshez és a jobb eligazodáshoz, de segítségével pontos statisztikákat is kapsz utadról. Sőt azt is megmutatja, hol találod a legközelebbi állomást, ahol egy frissítő almafröccs vár!

Városi harcos vagy?

A túlterhelt városi forgalom és az egyre jobban kiépülő kerékpárút-hálózat is sokunkat ösztönöz arra, hogy két kerékre váltsunk. Ha munkába járáshoz, mindennapi közlekedéshez használod a bringád, a Mio Cyclo™ 215 HC készüléke tökéletes választás! Kényelmes kijelzője és több mint 10 órás készenléti ideje mellett a Surprise Me™ funkció alternatív megoldásokat kínál és folyamatosan új útvonalakat ajánl fel akkor is, ha mindig ugyanazt az indulási és érkezési pontot választod. Gyors üzembe helyezés után hangjelzéssel kísért, egyértelmű utasítások kalauzolnak utadon. A vízálló készülék beépített ANT+ érzékelője, a pulzusmérő, a sebességérzékelő és a pedálütem-érzékelő segít nyomon követni teljesítményed és minden adatot eltárol, hogy a nap végén ellenőrizhesd teljesítményed.

Helló tourist!

Nyakunkon az igazi kirándulóidő! A kellemes, őszi nap melegében igazi élmény két keréken felfedezni a kerékpárutakat, sőt még mindig nincs késő a Velencei-tavat vagy a Balatont körbetekerni! Megbízható, könnyen kezelhető navigációs kütyüt szeretnél? Akkor a Mio Cyclo™ 405 HC lesz az új legjobb barátod, hiszen használatával több időt szentelhetsz az élményeknek! A dobozból kivéve egyből használható, gyorsan üzembe helyezhető készülék 4″-os, tükröződésmentes érintőképernyővel van ellátva, így minden körülmény között kényelmesen le tudod olvasni az útirányt és az adatokat. A navigáció kezelőfelülete intuitív és felhasználóbarát, így indulás előtt pár perc alatt elvégezheted a kívánt beállításokat. A készülék beépített Kör funkciója révén megjelölhetsz saját szakaszokat: az adatokat eltárolja a rendszer és arra ösztönöz, hogy legközelebb próbáld meg felülmúlni teljesítményed. A készülék kompatibilis a Strava szakaszokkal, így gond nélkül szinkronizálhatod az eredményeket a CycloAgent asztali alkalmazáson keresztül. Ennek köszönhetően mindig naprakész statisztikáid lesznek utadról, és a beépített Bluetooth-nak hála, a telefonodat sem kell keresgélni, amikor új üzenetet kapsz például a Facebookról!

Ez már szenvedély

Szabadtéri, fedettpályás, versenypályás vagy aszfaltos tekerés – neked mindegy, csak két keréken történjen! Ha tehetnéd, valószínűleg le sem szállnál a biciklidről? A Mio Cyclo™ 605 HC érti a lelked és új szintre emeli a kerékpározást: monitorozza az utat és a pulzust, így egy-egy kalandról nemcsak információkat szerezhetsz, de képes leszel javítani a teljesítményeden is. A Cyclo 605 HC-hez teljes Európa térkép jár és a készülék Surprise Me™ funkciója révén izgalmasabbá teheted a következő utadat. Egyszerűen felszerelhető ANT+ mágnes nélküli sebesség- és pedálfordulatszám-érzékelőkkel ellátva segít a beltéri és a kültéri edzések nyomon követesében. A beépített WIFI és Bluetooth funkciók, mint egy asszisztens, jelzik bejövő hívásaidat és a közösségi média üzeneteidet is. Természetesen ezek az opciók kikapcsolhatók, ha te a tekerés zavartalan élményét keresed. A Cyclo 605 HC is Strava-kompatibilis és 15 órás rendelkezésre állás mellett 8 GB tárhely várja, hogy megtöltsd adatokkal az utadról. Ha te sem riadsz vissza az időjárási viszontagságoktól, ezt a készüléket sem kell félteni: szikrázó napsütésben is jól látható a kijelzője, és vízálló kiképzésének köszönhetően az esőtől sem kell védeni!

Ha nincs több kérdés, akkor nyeregbe fel és induljunk is!