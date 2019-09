Ámulatba ejtő az LG új CineBeam 4K projektora

Az új termékek fejlesztésekor a gyártó a sokoldalú, intelligens házimozi-megoldások iránti növekvő keresletet tartotta szem előtt.

A rendkívül pontos, nagyméretű képek vetítésére képes ultrarövid vetítési távolságú (Ultra Short Throw, UST) 4K UHD CineBeam lézerprojektor (HU85L modell) és az LG 4K UHD CineBeam LED-projektor (HU70L modell) szeptembertől kapható Európában.

Az LG innovatív, színkerék nélküli lézer- és LED-technológiáival mindkét 4K UHD projektor kivételes házimozi-élményt és tökéletes színpontosságot kínál a felhasználók számára. Az új technológiákkal mindkét modell tisztább és részletesebb képet jelenít meg a hagyományos digitális jelfeldolgozással (Digital Light Processing, DLP) dolgozó, színkerékkel ellátott vetítőkhöz képest, és kiküszöböli az olyan zavaró vizuális tényezőket, mint a szivárványhatás, az elhomályosodás vagy a színtorzulás.

A számos elismerést — többek között a 2019-es CES legjobb innovációinak járó díjat, egy Red Dot dizájndíjat és egy iF dizájndíjat — kiérdemelő HU85L projektor egy háromcsatornás lézeres rendszert használ a színgenerálásra, különálló vörös és kék lézeres fényforrásait az LG saját színkerékmentes lézeres és LED-technológiáival létrehozott zöld szín, valamint egy kék fényforrás egészíti ki. Ez az egyedi kialakítás elképesztően pontos színmegjelenítést eredményez, amely lefedi a DCI-P3 színtér 97 százalékát. Az akár 12 bites színfeldolgozással a projektor maximális, 2700 ANSI lumenes fényereje mellett is részletesek és látványosak a színek. Az ultrarövid vetítési távolságú technológia révén az HU85L a faltól akár 5,6 centiméterre elhelyezve is 90 hüvelykes átmérőjű képet jelenít meg, 18 centiméteres távolságból pedig akár 120 colos méretben is képes a falra vetíteni.

A kompakt kialakítású HU70L projektor lenyűgöző házimozi-élményt kínál 140 hüvelykes méretű és kimagasló, akár 1500 ANSI lumenes fényerővel vetített képpel, a DCI-P3 színskála 92 százalékát lefedő színmegjelenítéssel. A projektor négy LED-fényforrást használ: míg három a vörös, zöld és kék színek létrehozásáért felel, a negyedik a zöld szín dinamikus beállításával gondoskodik a megjelenített kép megfelelő fényerejéről, kontrasztjáról, az élénk színekről és részletgazdag árnyalatokról.

A HDR10 támogatás révén az új LG projektorok felhasználói valósághű képeket, mély feketéket és élénk színeket vetíthetnek. A TruMotion technológiával minden mozgás gördülékenyen és természetesen jelenik meg, az LG hatlépéses 4K felskálázási módszerével pedig a Full HD tartalmakat is 4K minőségben élvezhetik a nézők. Mindkét CineBeam projektoron számos online streaming szolgáltatás érhető el a változatos csatlakoztatási opciók — USB, HDMI, Ethernet, vezeték nélküli képernyőtükrözés (Android, iOS) — mellett. Az LG elismert webOS 4.5 platformjával a felhasználók közvetlenül a projektorról érhetnek el olyan népszerű alkalmazásokat, mint a Netflix, az Amazon vagy a YouTube. A készülékek kezelése a legsötétebb szobában is kényelmes a gyártó megvilágított gombokkal felszerelt Magic Remote távirányítójával.

„Új 4K projektoraink kellően sokoldalúak ahhoz, hogy az otthonokban és az irodákban egyaránt megállják a helyüket. A képminőséget és a felhasználói kényelmet tovább fokozó új innovációk alkalmazásával az LG újraértelmezi a modern vetítő fogalmát.”

— mondta Jang Ik-hwan, az LG üzleti megoldások divíziójának vezetője.