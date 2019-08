A 72 grammos Gravitymaster

Mindössze 72 gramm, de mégis masszív, ütésálló. Teljesen megújult a Gravitymaster, a Casio egyik legnépszerűbb modellje, amely már a legszigorúbb elvárásokat is magabiztosan teljesíti.

„Az új szénszálas erősítésű tok az ütésálló felépítés legújabb irányzatát képviseli. A különleges anyagok használata, így például a szénszálas lünetta és szíj, valamint a titán gombok és gombfészkek az órát rendkívül erőssé, könnyűvé és tökéletesen rozsdaállóvá varázsolják”– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

A japán óramárka nemrég mutatta be a Casio legnépszerűbb kollekciójához, a G-Shockhoz tartozó Carbon-szériát, amely már a legújabb generációs Gravitymastert is magában foglalja. A sikeres modell teljesen újra tervezett tokkal készül.

„A Casio által kifejlesztett Carbon Core Guard struktúra az ütésállóság legújabb generációját képviseli. A szénszálas erősítésű tok és a hátlap egy olyan monoblokk rendszerű felépítést eredményez, amely kiemelten védi az új Gravitymaster belső részeit” – hangsúlyozta a Casio termékmenedzsere.

A masszív kivitelnek köszönhetően a tok rendkívüli védelmet élvez a víznyomással szemben 20 bar nyomásig, a szénszálas alkatrészek használata pedig nagyobb szabadságot nyújt a dizájn szempontjából. A karbon monoblokk lehetővé tette az új, fokozottan ütésálló gombok fejlesztését, valamint a gombvédő tokelemek elhagyását. A titánból készülő gomboknak, valamint a hátlapnak köszönhetően az óra kifejezetten ellenáll a korróziónak.

Kimagasló védelem

Nemcsak a tok, hanem a lünetta is extrém ellenállóképességre tett szert az 52 szénszálrétegből álló öntvénynek köszönhetően. A karbon gyűrű kimagasló rugalmasságot és a behatások elleni fokozott védelmet kínál. Mindezt tovább erősíti a tok és a lünetta között elhelyezkedő ütéselnyelő zóna is. Összességében a karbon tok ellenállóvá teszi a Gravitymastert az ütésekkel, a centrifugális erővel, valamint a vibráció hatásaival szemben. A tokhoz hasonlóan az óra szíja is szénszálas erősítést kapott: a kimagasló szakítószilárdságot biztosító szénszálbetét az uretán-műgyanta szíjba ágyazva, nagyfokú szakadás és vágás elleni védelmet nyújt.

Masszív, de könnyű karóra

Az új Gravitymaster viselése akár igen hosszú ideig is kényelmes lehet. A szénszál sajátossága, hogy tízszer erősebb a vasnál, tömege azonban még a negyedét sem teszi ki annak. A titánt a vas relatív sűrűségének fele jellemzi, de erősségben az acéllal versenyez. „E két rendkívüli tulajdonságokkal bíró anyag széleskörű használatának köszönhetően a GWR-B1000 mindössze 72 grammot nyom. Ezért a legkönnyebb Gravitymasternek számít úgy, hogy közben a sorozat legkiválóbb ellenállóképességét kínálja” – emelte ki a szakember.

Az új Gravitymaster számlapját tükröződésmentes zafír kristályüveg védi. A nagy fényerejű LED háttérvilágításnak köszönhetően akár teljes sötétben is könnyedén leolvasható róla az aktuális idő. A számlapba integrált napelemek miatt a Gravitymaster még hatékonyabban használja fel a működéshez szükséges napenergiát. A napfénnyel tölthető akkumulátornak köszönhetően az óra valamennyi funkciója napelemmel működtethető, éppen ezért nincsen szüksége elemre.

Hasznos funkciók

Az új Gravitymaster stopper-, telefonkereső funkcióval és 300 várost tartalmazó világidő kijelzéssel rendelkezik. A Dual dial funkcióval pedig az óra akár egyszerre két városban érvényes pontos időt is meg tud jeleníteni. A GWR-B1000 Bluetooth-rendszerrel, valamint rádiójelvezérelt pontos idő-beállítással biztosítja a professzionális felhasználás – például repülés – igényeinek megfelelő, tökéletes pontosságot. A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően a karóra funkciói okostelefonon is kezelhetők. Ennek keretében a Flight Log funkcióval lementhetők az aktuális repülési, illetve tartózkodási adatok, majd ezek grafikusan megjeleníthetők a Casio okostelefonokra fejlesztett G-Shock Connected alkalmazásában. „Az új Gravitymaster forgalmazása a nemzetközi értékesítéssel egy időben kezdődött meg hazánkban a bemutató után. A különleges modell május óta elérhető idehaza 289.990 forintos áron” – jegyezte meg Nagy Sándor.

A Casio népszerű modellje ezentúl karbon tokkal is elérhető lesz.