2019-2020 legjobb prémium OLED TV-je

Idén is elismerte az LG Electronics (LG) szórakoztató elektronikai termékeit az Európai Kép- és Hangszövetség (European Imaging and Sound Association — EISA). A 29 ország 55 meghatározó audiovizuális szaklapját képviselő szervezet idei díjátadóján négy LG terméket — egy OLED és egy nanocellás televíziót (OLED65E9 és 65SM9000 modellek), egy hangprojektort (SL8YG modell) és egy XBOOM Go hangszórót (PK7 modell) — díjaztak kiemelkedő teljesítményük, innovatív formatervezésük és a felhasználóknak nyújtott hozzáadott értékük alapján.

Az EISA 2019-2020 legjobb prémium OLED TV-jének az LG OLED TV AI ThinQ-t választotta, ami azt jelenti, hogy már nyolcadik éve egyhuzamban LG OLED készülék lett a kategória nyertese. A 65 hüvelykes E sorozatú televízió, amely idén már elnyerte az iF Design Award arany fokozatú díját, az LG saját második generációs α (Alpha) 9 Gen 2 intelligens processzorát használja. A fejlett chip mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) segítségével javítja fel a kép- és hangminőséget, építve az LG OLED technológiájára jellemző végtelen kontrasztarányra és tökéletes színmegjelenítésre. Az EISA zsűrije kiemelte az OLED 65E9 kifogástalan kialakítását, amely átlátszó üveg talpazata révén lebegő képernyő illúzióját teremti meg, mellyel a tévékészülék minden tér vonzó kiegészítője lehet.

Az LG NanoCell TV AI ThinQ készülék — a nanocellás megjelenítési technológiának, a Full Array Local Dimming (FALD) háttérvilágításnak és az α7 Gen 2 processzornak köszönhető — kiemelkedő vizuális és audioteljesítménye révén nyerte el a 2019-2020-as modellév legjobb okostelevíziójának járó díjat. Az EISA zsűrije az LG AI ThinQ platform, valamint a Google Assistant és az Amazon Alexa zökkenőmentes integrációja által kínált felhasználói élményt és kényelmet értékelte.

Az LG és a neves, csúcsminőséget kínáló brit high-end audiomárka, a Meridian együttműködésének köszönhető kivételes hangminőségért az LG SL8YG és az PK7 XBOOM Go nyerte el a 2019-2020-as modellév legjobb hangprojektorának és hordozható hangszórójának járó díjakat.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy innovatív audio- és vizuális termékeinket egy olyan hiteles szervezet is elismeri, mint az EISA” — mondta Brian Kwon, az LG szórakoztató elektronikai és mobilüzletágának elnöke. — „Tovább növeljük innovációs beruházásainkat, hogy intelligens, az életminőséget javító otthoni szórakoztató megoldásokat kínáljunk a fogyasztók számára.”

Az EISA által díjazott termékeket szeptember 6. és 11. között, az LG standjánál (Messe Berlin 18-as csarnok) tekinthetik meg a berlini IFA kiállítás látogatói.