Új prémium kompakt Sony fényképezőgép érkezett a piacra. A Sony termékcsalád legújabb tagja, az RX100 VII.

Újfejlesztésű 1.0 típusú rétegelt 20.1 MP[i] Exmor RS™ CMOS képszenzor DRAM chippel és a legújabb generációs BIONZ X™ képprocesszorral

Alpha 9 szintű AF/AE számítások akár 60 alkalom/másodperc[ii] sebességgel és 20 fps[iii] elsötétedésmentes fényképezés[iv] AF/AE követéssel

Piacvezető[v] 357 pontos fázisérzékeléses AF + 425 pontos kontrasztérzékeléses AF a világ leggyorsabbv 0,02 reakcióidejű[vi] rendkívül gyors AF-el

Valós idejű követés és Valós idejű Eye AF emberi és állati[vii] témáknál is

ZEISS ® Vario-Sonnar T* 24-200mm [viii] 8 – F4.5 nagy rekesznyílású zoomobjektív

Vario-Sonnar T* 24-200mm 8 – F4.5 nagy rekesznyílású zoomobjektív Új Egyszeri sorozatfelvétel[ix] funkció akár 90 fps[x] sebességgel

Professzionális szintű mozgóképfelvételezési funkciók, köztük a 4K[xi] HDR (HLG)[xii] képprofil, Valós idejű követéssel és Valós idejű Eye AF-el, 4K Active SteadyShot™ képstabilizátorral, álló tájolású videórögzítés metaadatokkal és integrált mikrofonbemenettel

A Sony bejelentette a díjnyertes RX fényképezőgép termékcsalád legújabb tagját, az RX100 VII-t (model DSC-RX100M7). Az új termék tartalmazza a Sony full-frame tükör nélküli Alpha 9 fényképezőgéphez kifejlesztett technológiákat, így az RX100 VII új szintre emeli a teljesítményt a kompakt piacon. Professzionális szintű funkciói és egyedi megoldásai magabiztosságot kölcsönöznek a felhasználóknak, mindezt úgy, hogy bármikor, bárhol gyorsan elővehető az élet legszebb pillanatainak megörökítéséhez.

Az RX100 VII fényképezőgépet egy újfejlesztésű 1.0 típusú rétegelt Exmor RS CMOS képérzékelő és a legújabb generációs BIONZ X képprocesszor hajtják. A két technológia közösen új szintre emelik az autofókusz teljesítményt és olyan sebességi szintet biztosítanak, amelyre eddig csak az Alpha 9 volt képes. A ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mmviii F2.8-4.5 zoomobjektívnek köszönhetően az RX100 VII bármilyen fotózási körülmények között megállja a helyét, és bárki számára megbízható munkaeszköz lehet, felhasználói szinttől függetlenül.

AF teljesítmény új szintje a kompakt fényképezőgépek piacán

Az RX100 VII a világ legtöbbv, 357 fázisérzékeléses AF pontot és 425 kontrasztérzékeléses AF pontot tartalmaz. Mindemellett az optimalizált objektív meghajtónak köszönhetően a világ leggyorsabbv 0,02 másodpercesvi reakcióidejű AF követésére képes. Az AF/AE követési teljesítmény is tovább fejlődött, amely immár 60 alkalom/másodperces sorozatfelvételre[xiii] másodpercenkéntii és rögzíti a gyors mozgásokat 20fpsiii sebességgel AF/AE követéssel, biztosítva, hogy minden pillanat gyorsan és pontos fókusszal megörökíthető legyen.

Az Alpha 9-hez hasonlóan képérzékelője elsötétedésmentes fényképezésreiv is képes élő nézetben még 20fpsiii sebességű sorozatfelvétel alatt is. Az RX100 VII-ban debütál az Egyszeri sorozatfelvételix funkció, mely tökéletesen örökíti meg a gyorsan mozgó témákat akár 90fpsx sebességig, mindezt JPEG/RAW formátumokban, bekapcsolt torzításvédő redőnyzár mellett. Az Egyszer sorozatfelvételix funkció egyetlen exponálással egyszerre 7 állókép készítésére képes 90fps, 60fps vagy 30fps sebességgel, így a fotós könnyedén kiválaszthatja a tökéletes pillanatot gyors mozgású objektumok esetén is.

A kompakt fényképezőgépek piacán először az RX100 VII tartalmazza a Valós idejű követés és a Valós idejű Eye AF funkciókat. A Valós idejű követés a Sony legújabb algoritmusán alapul, amely mesterséges intelligencia alapú objektum felismerésével teszi lehetővé a tárgyak pontos megörökítését, akár az érintőpanel, akár a hátsó kijelző segítségével. A Valós idejű Eye AF, a Sony elismert technológiájának legújabb verziója, amely szintén mesterséges intelligencia alapú objektum felismerést alkalmaz, hogy valós időben felderítse és feldolgozza a szemadatokat, ezáltal pontosabb, és gyorsabb követési teljesítményre képes. Az Eye AF emberi és állativii témák esetén is segíti a fotóst, hogy neki kizárólag a kompozícióra kell fókuszálnia[xiv].

A videókészítés “alphája” és omegája

A pehelykönnyű, kompakt (kb. 302g / 102mm x 58mm x 43mm[xv]) RX100 VII-t bárhová magával viheti és olyan helyekre is felszerelhető, ahol nagyobb méretű fényképezőgépek már nem férnének el. Méretéhez képest azonban számos professzionális szintű videós képességekkel rendelkezik, ezért utazás közbeni fotózáshoz, pl. vlogoláshoz ideális választás lehet:

Belső 4K videófelvétel teljes pixel kiolvasással, pixel binning nélkül magas bitrátájú XAVC S™xi módban

Valós idejű követés és Valós idejű Eye AF

A 4K Active SteadyShot képstabilizátor 8x hatékonyabb, mint a 4K Standard SteadyShot[xvi] technológia

Integrált mikrofon bemenet[xvii]

Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3/S-Log3 képprofilok

Támogatja az Imaging Edge TM mobilalkalmazás “Movie Edit add-on” kiegészítőjét, amely segít a videók utómunkálataiban

mobilalkalmazás “Movie Edit add-on” kiegészítőjét, amely segít a videók utómunkálataiban Függőleges helyzetben történő videórögzítés[xviii]

Intervallumfotózás[xix] az idősűrítéses videókhoz

Szuperlassított[xx] felvételek készítése akár 1000 képkocka/másodpercig

180 fokban dönthető LCD kijelző, amely vlogoláshoz alatt is könnyedén kezelhető

„Az RX100 VII új szintre emeli a fotózást és a videózást a kompakt fényképezőgépek piacán és biztosak vagyunk benne, hogy kivételes sebessége és AF képességei elnyerik a felhasználók tetszését”. Az új kompakt termék kivételes élményt nyújt a fotósok számára, akik ezentúl egy Alpha 9-cel megegyező erejű és megbízhatóságú gépet hordozhatnak a zsebükben.” – Yann Salmon Legagneur, a Sony Europe digitális képalkotó eszközeiért felelős marketing igazgatója.

Stílusos védelem az RX100 sorozatú fényképezőgépekhez

Sony bemutatta az új, fekete műbőr tartótokot az RX100 sorozathoz (LCJ-RXK), amelyhez jár egy objektívtartó tok és egy vállpánt is. A tartótok nemcsak könnyű hozzáférést biztosít a mikrofon aljzathoz, de védelmet nyújt a külső hatások ellen is. A kiegészítő USB terminálként és töltőállomásként is használható, valamint segíti az adatok és képek továbbítását anélkül, hogy el kellene távolítani tokot.

Az RX100 VII fényképezőgép és az LCJ-RXK tartótok 2019 augusztusától kapható Európában.

Hivatkozások a cikkben:

[i] Becsült effektív megapixelszám

[ii] Az elektronikus képkereső és 1/60 vagy afeletti zársebesség beállítások együttes használatakor hatékony

[iii] Az elektronikus képkereső és a “Sorozatfelvételi mód: Hi” együttes használatakor. 1/60 vagy afeletti zársebesség beállítások használatakor hatékony

[iv] Az elektronikus zár használata esetén hatékony. Alacsonyabb zársebesség esetén a kijelző képfrissítése is arányosan csökken

[v] Az 1.0 típusú képérzékelővel ellátott fixlencsés digitális fényképezőgépek között. A Sony vállalat 2019. júliusi felmérése alapján

[vi] CIPA szabvány, belső vállalati mérések alapján, a következő beállítások esetén: f=9.0mm (széles gyújtótávolság), EV6.6, Automatikus program, Fókuszálási mód: AF-A, Fókusz területe: Közép

[vii] A Valós idejű Eye AF állatok esetén csak állóképek rögzítésekor érhető el, és nem használható egy időben a keresővel. Egyes állatfajok esetén a funkció nem elérhető. A fókuszálás minősége a jelenettől és a fotózási körülményektől függően változhat

[viii] Látószög (35mm-es formátummal megegyező)

[ix] A funkció exponáláskor hét állóképet készít. Az első felvételen alkalmazott fókusz és exponálás mérvadó

[x] “Egyszeri sorozatfelvétel: Hi” beállítása esetén

[xi] 3840×2160 pixel. Class 10 vagy magasabb SDHC/SDXC memóriakártya szükséges a XAVC S formátumú videók rögzítéséhez. A 100mbps bitrátájú mozgóképek rögzítéséhez UHS-I (U3) SDHC/SDXC memóriakártya szükséges. Alapértelmezett “Auto Power Off Temperature” beállítás mellett a sorozatfelvételezés kb. 5 percig lehetséges

[xii] A HDR (HLG) filmek megtekintéséhez USB kábellel csatlakoztassa a terméket HDR (HLG) kompatibilis Sony televíziójához

[xiii] Az RX100 VI modellhez viszonyítva

[xiv] A jobb és a bal szem fókuszpont a menüben és az érintőképernyőn is kiválasztható

[xv] Szélesség x magasság x mélység

[xvi] Képkompenzáció nagy szögben történő felvételkészítéskor (a 4K standard mód beállításhoz viszonyítva)

[xvii] Markolat megléte nélkül a mikrofon csatlakoztatásához egyéb kiegészítőkre lesz szükség

[xviii] Kamera visszajátszás vízszintes pozícióban. A filmek függőleges megjelentetése az eszköz beállításaitól függhet

[xix] A Wi-Fi kapcsolat belső rögzítéskor nem elérhető

[xx] Hangrögzítés nem elérhető. A funkció használatához Class 10 vagy SDHC/SDXC memóriakártya szükséges