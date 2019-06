Még gyorsabb kárrendezés: közvetlenül a biztosítókkal kommunikálnak a Mio fedélzeti kamerái

A Mio fedélzeti kamerák gyártója, a tajvani MiTAC Digital Technology Corporation nemrégiben partnerségre lépett a brit Inzura digitális biztosítástechnológiai szolgáltatóval.

Az együttműködés célja, hogy a Mio/MiTAC fedélzeti kamerák száz százalékosan integrált telematikai megoldást nyújtsanak a gépjármű-biztosítási ágazat számára. A Nagy-Britanniában bevezetett új megoldás eredménye a biztosítóval való direkt és gyors adatcsere, így baleset esetén a kamera felvételei azonnal elérhetővé válnak a szolgáltatók számára. A cél: kevesebb baleset, megnövekedett biztonság és gördülékenyebben zajló kártérítési folyamatok.

A globális fedélzeti kamera piac a becslések szerint körülbelül 2,19 milliárd dollár értékű. Ez annak köszönhető, hogy a fedélzeti kamerák megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak a balesetek okainak beazonosítására – nyilatkozta a Mio/MiTAC. A járművezetők ártatlanságuk igazolására és hamis biztosítási igények elleni védelemként is használhatják a felvételeket.

A biztosítók azonnal hozzáférhetnek a kamera videóihoz

A Mio/MiTac és az Inzura együttműködéséből született megoldás lehetővé teszi, hogy a biztosítási szolgáltatók másodperceken belül, minden felhasználói beavatkozás nélkül hozzáférjenek a fedélzeti kamerák baleseti videofájljaihoz. Ezzel azonnal létrejön az Első Kárbejelentés (FNOL), azaz a biztosított ügyfelet ért baleset első bejelentése a szolgáltató felé. Nem kell tehát bajlódni a biztosítóval történő kapcsolatfelvétellel, és a baleset körülményeit sem kell emlékezetből visszaidézni. Ehelyett azonnal elérhető a bizonyíték, így a biztosítók a lehető leggyorsabban hozzáláthatnak a kártérítési igények kivizsgálásához.

Iparági újdonság

„Ez az együttműködés fontos áttörés cégünk számára. Örülünk, együtt dolgozhatunk az Inzura-val, és elsőként vezethetjük be ezt a fedélzeti kamera megoldást a gépjármű-biztosítási ágazatba. Azt szeretnénk, hogy az autóvezetők minden szempontból a lehető legnagyobb biztonságban érezzék magukat a brit utakon. A Mio fedélzeti kamerái a legmegbízhatóbb szemtanúk és ahhoz is hozzájárulnak, hogy a megoldás a lehető legkevesebb stresszel járjon.”

– mondta Steve Chang, a MiTAC Digital Technology Corporation elnöke.

Az Inzura társalapítója és vezérigazgatója, Richard Jelbert szerint:

„Az Mio/MiTAC-kal való együttműködés rendkívül izgalmas lehetőség, mivel hozzánk hasonlóan ők is maximálisan elkötelezettek az innovatív megoldások kidolgozásában a globális biztosítási piac számára.” „Alkalmazásalapú telematikai megoldásunk mostantól zökkenőmentesen kezeli a Mio fedélzeti kamera és videofájlokat, nincs szükség külön alkalmazásra. Ez egyedülálló újdonság az iparágban, amely az ügyfelek és a biztosítók számára is jó”

– tette hozzá Richard Jelbert.

Teljes biztonságban a digitális bizonyítékok

Az új, úttörő technológia mellett a Mio fedélzeti kamerák Traceable Movements opcióval is rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy azonnal észlelik az ütközést, és a felvételt írásvédett fájlba mentik.

Ezen kívül a GPS nyomon követi a jármű helyét és sebességét, így a járművezetők biztosak lehetnek abban, hogy a létfontosságú információk, amelyekre egyszer még szükségük lehet, addig is biztonságban vannak.

A GPS-modul a készülék belsejében található, így nincs szükség külső eszköz csatlakoztatására. Ez egyedülálló tulajdonság a piacon található többi fedélzeti kamera márkával összehasonlítva.

A fedélzeti kamera a megengedett sebesség túllépésére is figyelmeztet, és a sebességmérő kamerák helyszíneit is mutatja, ezzel is támogatva a vezetést és a járművezetők biztonságát az utakon.

A Mio fedélzeti kamerák kiváló minőségben rögzítenek még éjszaka és gyenge fényviszonyok között is, ezáltal biztosítják, hogy a felvételek bármilyen vizsgálat során kulcsfontosságú bizonyítékként szolgáljanak.

A Mio fedélzeti kamerák széles skálája már jó ideje hozzájárul a gépjárművezetők biztonságához az utakon, de az együttműködés eredményeként Angliában bevezetett új, fejlettebb technológia ezentúl abban is tanácsot tud adni, hogyan vezessenek az eddiginél is biztonságosabban.