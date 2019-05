Magyarországra is megérkeztek az LG 2019-es monitorai

A most bemutatott prémium modellek közös tulajdonsága a hihetetlenül széles színtartomány megjelenítésére képes Nano IPS kijelzőpanel, amely többek között a fotósok, vágók és grafikusok számára kínál rendkívüli előnyöket.

Tökéletes megjelenítés láncba kapcsolva

A 32 hüvelykes, UHD 4K felbontású 32UL950 monitor kifinomult színvisszaadásáról is a Nano IPS panel gondoskodik, amely a DCI-P3 színtér 98, illetve az sRGB színtér 135 százalékát képes megjeleníteni és széles betekintési szög esetén sem torzítja a színeket. A HDR tartalmak tökéletesen pontos megjelenítésére a VESA DisplayHDRTM 600 minősítés a garancia. A kijelzőbe épített Thunderbolt™ 3 csatlakozó rendkívül gyors, 40 Gb/s adatátviteli sebességet biztosít, és lehetővé teszi a MacBook számítógépekhez való csatlakoztatást. A 32UL950 különlegessége a láncba kapcsolási lehetőség: a Thunderbolt™ 3 kábelen keresztül két 4K monitor és egy laptop kapcsolható össze, így egy professzionális, kétmonitoros munkaállomás hozható létre gyors adatátvitellel és tökéletes felbontással, miközben ugyanazon a kábelen keresztül a laptop töltéséhez 60W-os teljesítmény áll rendelkezésre.

Díjnyertes monitor fotósoknak

Kifejezetten grafikai munkákhoz alkották meg az LG többszörösen díjnyertes, szintén Apple-kompatibilis 34WK95U típusjelzésű monitorát, amely a TIPA (Technical Image Press Association) „Legjobb monitor fotósoknak” nemzetközi díját is kiérdemelte. A 34 hüvelykes kijelző UltraWide, azaz 21:9 arányú kialakításának köszönhetően a felhasználók a 4K helyett 5K2K felbontást kapnak, és 33 százalékkal szélesebb munkafelületen dolgozhatnak a hagyományos UHD kijelzőkhöz képest. A 34 colos monitor esetében is Nano IPS panel gondoskodik a tökéletes színekről, a kontrasztokra és fényerőre pedig e készülék esetében is a VESA DisplayHDRTM 600 minősítés a garancia. Az ArcLine talp és a szinte káva nélküli kialakítás elegáns megjelenést kölcsönöz a készüléknek, amely kikapcsolt állapotban is megragadja a figyelmet.

Folyamatos, szakadásmentes játékélmény

Az LG a gamerek igényeire szabta a 34 hüvelykes, QHD felbontású, szintén Nano IPS paneles 34GK950G monitort. A formatervezési díjas, G-SYNCTM technológiával felvértezett kijelző akár 120 Hz-es képfrissítési rátával biztosítja a kompromisszummentes játékélményt és 3840×1600 pixel felbontásban jeleníti meg a DCI-P3 színtér 98 százalékát. A játékosok maguk választhatnak az FPS, RTS és hagyományos játékmód közül, de egyénileg is optimalizálhatják a képernyőbeállításokat. A 21:9-es képarány, a gyakorlatilag káva nélküli, ívelt képernyő, valamint az eszköz hátuljára szerelt hangulatvilágítás ideális környezetet teremt a felejthetetlen játékélményhez.

Három monitor egy kijelzőn

Az LG új kijelzői közül talán a 49 hüvelykes UltraWide Dual QHD, azaz 5120×1440 pixel felbontású 49WL95C monitor a legfigyelemreméltóbb, amely az LG eddigi legszélesebb megjelenítője. A 32:9 képarányú ívelt kijelző két, egyenként 27 colos QHD képernyő felbontásának felel meg és 108 pixel/hüvelyk (PPI) képpontsűrűség mellett biztosít optimális képminőséget, így a felhasználók egy felületen szerkeszthetnek képfájlokat, vághatnak videókat, illetve kezelhetnek táblázatokat, szövegeket. Ezt segíti a Picture-by-Picture (PBP) üzemmód, amely a több forrásból származó tartalmakat a lehető legjobb helykihasználást elősegítve rendezi el a képernyőn. A 49WL95C színvisszaadása a Nano IPS technológia révén lenyűgözően pontos: a kijelző az sRGB színtér 99 százalékát képes megjeleníteni, a HDR10 formátum támogatásával pedig HDR játékokat és videókat is képes kezelni. Az USB Type-C portokon keresztül a felhasználók egyszerre továbbíthatnak adatokat és tölthetnek eszközöket, akár laptopokat is. A kijelző a nézőt szinte körülölelő kialakítása révén lenyűgöző élményt nyújt videós tartalmak megtekintésekor, miközben a minimalista dizájn és a vékony talp elegáns megjelenést kölcsönöz az eszköznek.

Az új 32 hüvelykes és 21:9 UltraWide monitorok már kaphatók a hazai boltokban, az eddigi legszélesebb, 32:9 képarányú UltraWide LG monitor pedig szintén még idén elérhető lesz Magyarországon.